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Кишиневцы голосуют на втором туре местных выборов

Явка ниже, ставки больше – кто станет мэром Кишинева

© Sputnik / Miroslav Rotari
Репортаж
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Sputnik Молдова

Корреспондент Sputnik посетил избирательные участки столицы и увидел, с каким настроением горожане идут выбирать столичного градоначальника

Кишинев уже видел выборы в два тура: явление для молдавской столицы - не редкость. Взять тот же 2018 год, когда встречались два нынешних кандидата – Ион Чебан и Андрей Нэстасе. Да и предыдущий градоначальник Дорин Киртоакэ мэрию покорял не сразу. Особенность попадания во власть с двух попыток заключается в характерной тенденции - пониженной явки избирателей. Вот и сегодня на участках совсем не людно. Явка к 12.00 составила чуть более 17 процентов. 

Причины того, что люди не идут голосовать, самые разные. От банальной лени, пасмурной с утра погоды и сильного ветра до глубинной проблемы недоверия всему политическому классу: а решит ли мой голос хоть что-то?

Власть должна держать ответ перед горожанами

Кстати, корреспондент Sputnik к числу пессимистов не относится (да-да, каждый голос может стать решающим – это про меня), а потому в "чек-листе" на это воскресенье значится самое важное дело – сходить на участок и исполнить свой гражданский долг.

Только так, встретив мэра в городе, можно его по полному праву спросить – а что конкретно вы, господин чиновник, для моего "городского счастья" сделали?  

Только отдавший голос избиратель участвует в политической жизни города, и, соответственно, не будет потом мучиться угрызениями совести.

"Наши чиновники только о своих карманах думают, а должны - о рабочем классе! Где это видано, чтобы пенсии такими низкими были?" – проголосовав, Владимир Филиппович и Валентина Ивановна, были очень словоохотливыми.

​Семейная пара ходит на выборы регулярно и считает, что с власти нужно спрашивать по-полной.

"Повесили нам на двери подъезда объявление. Дескать, по вашей просьбе, дорогие жильцы, была отремонтирована площадка. Мы, конечно, рады. Ничего не скажу. Но вот, что значит по нашей просьбе? Это вообще-то ваша работа!" - категоричен горожанин.

Жителей столицы понять можно: это они каждый день спотыкаются на тротуарах, их дети не всегда играют на хороших площадках, их машины попадают в ямы так, что приходится регулярно чинить ходовые. 

Новому мэру достанется "целый букет" серьезных городских проблем. И их надо как-то решать.

Третьего тура не будет

Уже который год подряд правые кандидаты в схватке за Кишинев применяют далеко не секретное оружие – геополитическую риторику и делают ставку на пригороды. Левые расставляют акценты на программах, позиционируя себя в качестве хозяйственников. И точка обнуления происходит в день выборов. На избирательных участках они демонстрируют дружелюбие и взаимное приятие. Так произошло и сегодня.  

Кандидат в мэры Ион Чебан пришел с супругой на выборы и рассказал, что отдал свой голос за хорошо оплачиваемые рабочие места и достойную жизнь.

"Голосовал за хорошие дороги, за хорошие тротуары, за благоустроенные парки, за чистые водоемы, за то, чтобы не было неприятного запаха в Кишиневе, чтобы столицей управлял профессионал", -  заявил Чебан. 

Галина Шеларь
© Sputnik / Miroslav Rotari
Шеларь: хочу, чтобы Кишинев перестал быть городом-рантье

Он хотел бы, чтобы "у детей были нормальные условия в детских садах, чтобы молодежь выбирала для обучения столичные вузы, чтобы у взрослых были хорошо оплачиваемые рабочие места, а у пенсионеров - достойная жизнь".

Кандидат ACUM Андрей Нэстасе также рассказал о важности голосования.

"Как на выборах в 2018 году, как в первом туре, так и сейчас голосовал за принципы и ценности, за людей из Кишинева и пригородов, за лучшую жизнь, за благосостояние. Неважно, за кого вы проголосуете. Призываю вас не сидеть дома, а выйти и проголосовать. Не забывайте, третьего тура не существует – сегодня день, когда мы можем дать старт светлому будущему нашей столицы и страны", - отметил он.

О нарушениях на участках

Одно из самых частых нарушений - несоответствующее пломбирование урн для голосования. Подобные инциденты выявлены на девяти избирательных участках в столице.

Другой тип нарушений – присутствие рекламных материалов в радиусе 100 метров от участков. Таких случаев зарегистрировали шесть.

А национальный наблюдатель на участке №57 в Кишиневе Наталья Липская рассказала Sputnik, как пресекла потенциальную попытку подтасовки результатов. 

Майя Санду на выборах примара Кишинева
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"Я увидела, как члены избирательной комиссии стали заполнять чистые протоколы, поставили свои подписи, хотя голосование еще не завершилось, и участки не закрылись. Я об этом сразу же поставила в известность ЦИК, ведь фактически могла произойти подтасовка результатов. По регламенту все должно идти в свои сроки", - рассказала Липская.

В топ нарушений, которые фиксировались по Кишиневу, вошли также перебои в работе информационной системы "Выборы". К примеру, система показывает, что избиратель уже проголосовал, когда он еще не исполнил свой гражданский долг. Такая ситуация утром была выявлена в пяти случаях.

Также наблюдатели зарегистрировали процесс фотографирования избирательных бюллетеней, неправильного расположения избирательных кабинок. Некоторые граждане пытались проголосовать по просроченным паспортам. Кроме того, зарегистрировано несколько случаев сбоя видеозаписи в процессе открытия избирательных участков.

О том, как идет голосование, какие фиксируются нарушения, за что отдали свои голоса претенденты на пост мэра, читайте в нашей онлайн-трансляции.

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