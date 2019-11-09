Берлинцы о 30-летии падения стены: главное – это свобода

Одно из граффити на знаменитой Галерее восточной стороны в Берлине сообщает наблюдателю: "Ты узнал, что называют свободой, не забывай это никогда". Сегодня свобода остается главной темой у берлинцев в разговорах о Берлинской стене

Однако память об историческом событии постепенно меркнет и становится простым фактом, о котором рассказывают в семье или школе. Подробности в обзоре РИА Новости.

В субботу Германия празднует 30-летие падения стены. Несмотря на моросящий дождь, серое небо и прохладную погоду, у Галереи восточной стороны - почти полуторакилометрового участка стены, украшенного сотнями граффити - довольно людно.

Если в обычные дни посетители Галереи - иностранные туристы, то сегодня здесь доминирует немецкая речь, хотя говорить об ажиотаже также не приходится.

Необычный уикенд

В рамках празднования 30-летия падения стены у Галереи установлены информационные стенды, на которых рассказывается о событиях тех дней. Информация приведена как на английском, так и на немецком - немцы читают ее не с меньшим интересом.

© Sputnik / Алексей Витвицкий Мероприятия по случаю 30-летней годовщины падения Берлинской стены

Житель Берлина Йенс, 55-летний мужчина с двумя сыновьями-подростками, достаточно оперативно обошел стенды, параллельно что-то рассказывая детям. В разговоре с РИА Новости он отметил, что не может сказать, что сегодня, в день 30-летия падения стены, ощущает нечто необычное, но сам день падения стены был "чем-то особенным".

"Я тут живу давно, поэтому для меня здесь (в Галерее) нет ничего необычного. Просто история. Но день падения стены, да, это был особенный день. Я учился в Дрездене, 9 ноября было четвергом, на выходные я возвращался в Берлин, а я жил в Восточном Берлине. На следующий день, 10 ноября, я посетил Западный. Это было невероятно, раньше я только видел стену, но в тот день увидел, чтобы было за ней", - рассказал Йенс.

По его словам, сегодня разница между бывшими Западной и Восточной Германией сохраняется, "достаточно посмотреть на уровень безработицы".

"Но для нас самое главное было получить свободу, свободу жить, где хочешь и как хочешь", - добавил он.

Его сыновья на вопрос, осознают ли они историческое значение и символичность падения стены, отвечают застенчиво: "Частично".

Катарина с матерью Анной оказались более эмоциональны. Обе жили в те годы в Западной Германии, по стечению обстоятельств оказались в день падения стены в Западном Берлине, однако ухитрились пропустить историческое событие.

"В тот день я садилась в самолет из Мюнстера в Западный Берлин. Здесь жила моя тетя, у нее был бизнес. Она праздновала 10 ноября большой юбилей. Собрались все, моя мама в том числе", - рассказывает Катарина.

Ее речь прерывает пожилая мама, плотно укрывшаяся от дождя капюшоном. "Без телевизора, без радио", - многозначительно добавляет она.

© Sputnik / Алексей Витвицкий Мероприятия по случаю 30-летней годовщины падения Берлинской стены

"Да, мы не знали о том, что происходит, до утра следующего дня. Это были невероятные новости", - поясняет Катарина.

По ее словам, даже узнав о падении стены, они не смогли посетить Восточный Берлин. Но в 1992 году Катарина переехала в Берлин и с тех пор живет здесь, а четыре года назад привезла в столицу и свою маму.

Более молодому поколению сложнее сознавать масштабы событий, хотя иногда помогают беседы с родителями. Так произошло с Ульрикой, родившейся в 1985 году. "У меня, конечно, нет воспоминаний, связанных со стеной. Я это знаю больше от мамы, которая это очень эмоционально переживала и помнит события. Более молодому поколению, конечно, труднее осознать масштаб этого события, но я это прекрасно понимаю", - сказала она.

Ульрика также отметила, что сегодня не преодолена разница между Западом и Востоком Германии. "Но лично я в своей жизни с этим не сталкивалась - я училась на Западе", - добавила она.

"Принять и жить дальше"

Разгуливающие у остатков стены туристы в основном оказались здесь в субботу случайно, а не специально, чтобы отметить 30-летие падения стены. Как обычно, больше всего туристов интересует граффити с товарищеским поцелуем бывших лидеров СССР и ГДР Леонида Брежнева и Эриха Хонеккера и прорывающий стену автомобиль трабант.

"Мы приехали специально на 30-летие падения стены. Это было важное событие для Европы и мира. Я узнал об этом из теленовостей и сразу осознал масштаб события. Планируем с супругой осмотреть Берлин в ближайшие два дня", - говорит 50-летний итальянец Марио, которому жена помогает формулировать ответы на английском.

© REUTERS / Fabrizio Bensch На фото сверху граждане Восточной и Западной Германии на Берлинской стене у Бранденбургских ворот 9 ноября 1989 года, на фото снизу - то же место 30 октября 2019 года

Группа туристок из Казахстана активно фотографирует граффити, девочки делают селфи и снимают друг друга. "Мы вообще поехали в Вену, но когда узнали про 30-летие падения стены, решили приехать сюда. Это просто историческое событие. Его нужно принять и жить с этим", - говорит одна из них.

Ей возражает подруга: "Но ты же говорила, что семьи были разделены - это не позитивно".

Спор разрешает третья подружка. "А как тут можно говорить о позитиве или негативе? Меня тогда вообще на свете не было, меня даже еще в планах не было", - заявляет она.

Аня и Саша с Украины оказались настроены менее позитивно, но от разговора не отказались. "Мы тут оказались сегодня как туристы, не специально к 30-летию приехали. Место, конечно, впечатляет, но мы стараемся не думать о параллелях с нашей ситуацией на Украине. Здесь стена пала, пока падет у нас, пройдет, к сожалению, очень много времени", - спокойно говорит Аня.

Двоих парней и девушку из Индии, кажется, стена вовсе не впечатлила. "То, что мы сегодня здесь и что сегодня 30-тилетие падения стены, это просто совпадение", - говорит Кумар.

На вопрос, знают ли они об историческом значении события тридцатилетней давности, они отвечают утвердительно, но без энтузиазма, хотя с любопытством выслушивают реплику, что место, где они находятся, называлось "полоса смерти". "Этого я не знал, интересно", - замечает индиец,

Говоря о граффити, он отмечает, что не выделил бы какую-то одну работу, все они интересные. С ним не соглашается его спутница Сандипа. "А мне одна особо понравилась", - говорит она, после чего начинает копаться в смартфоне.

© Sputnik / Григорий Сысоев Мемориал жертвам холокоста в Берлине.

"Вот", - показывает она фотографию граффити с надписью "В: Как там бог? О: Она темнокожая" и смеется. Сандипа добавляет, что хотя стена ей понравилась, больше всего ее впечатлил в Берлине мемориал жертвам Холокоста. "Это невероятный комплекс, есть над чем задуматься", - поясняет она.