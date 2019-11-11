16:43 11 Ноября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.21
  • USD17.42
  • RUB0.27
  • RON4.03
  • UAH0.71
Поиск
LIVE:
Примаковские встречи

В Молдове прошли "Примаковские встречи"

© Sputnik / Irina Leahova
Репортаж
Получить короткую ссылку
Тема:
Приднестровское урегулирование (232)
11620
Sputnik Молдова

Международная конференция "Примаковские встречи" состоялась в эти выходные в Кишиневе и Тирасполе, собрав экспертное сообщество и политиков из России и Молдовы.

КИШИНЕВ, 11 ноя – Sputnik Ирина Ляхова. В Кишиневе и Тирасполе прошла Международная конференция "Примаковские встречи", посвященная 90-летию выдающегося политика, дипломата, ученого Евгения Примакова.

Президент Молдовы Игорь Додон и посол России в республики Олег Васнецов
© Photo: Facebook / Dodon Igor
Президент Молдовы провел встречу с послом России: о чем они говорили

Российские и молдавские эксперты и политики вспоминали о том, какую роль сыграл в их жизни и в истории современной Молдовы и России Евгений Примаков.

Примаков как символ российской дипломатии

Как рассказал посол России в Молдове Олег Васнецов, мероприятие "Примаковские чтения" было организовано после ухода Евгения Примакова в 2015 году, проводится в России пятый раз и имеет большой успех в мировом политическом сообществе.

"Рады, что конференция дошла и до Кишинева. В стране сейчас политический кризис. А Евгений Максимович как никто другой умел разруливать такие ситуации. Он сыграл значимую роль в становлении и развитии современной дипломатии и внешней службы", - отметил посол.

Авторитетная площадка для дискуссий

  • Примаковские встречи
    Примаковские встречи
    © Sputnik / Irina Leahova
  • Примаковские встречи
    Примаковские встречи
    © Sputnik / Irina Leahova
  • Примаковские встречи
    Примаковские встречи
    © Sputnik / Irina Leahova
1 / 3
© Sputnik / Irina Leahova
Примаковские встречи

Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству Олег Мельниченко подчеркнул, что личность Примакова многогранна и является примером деятельности на благо страны, беззаветной любви к родине и нравственным эталоном.

По его словам, в силу усложнения международной обстановки важность такой дискуссионной площадки, как "Примаковские чтения" возросла.

"Она стала авторитетной международной дискуссионной площадкой для научного обсуждения наиболее острых проблем экономики, политики, международной безопасности с участие ведущих экспертов из многих стран мира", - заметил сенатор.

Как медиатор в диалоге между странами

Как поведал депутат Госдумы, член комитета по международным делам Евгений Примаков, эта экспертная площадка держится в десятке престижных международных конференций, на которые приезжают представители научного сообщества и политики из Европы и США.

Паспорт РФ
© Sputnik / Miroslav Rotari
Российские депутаты хотят расширить список имеющих право на гражданство России

"Сейчас оживился российско-молдавский диалог. И научные наработки Евгения Максимовича, его видение и знания, которые обсуждаются экспертным сообществом, могут быть полезными для укрепления этих контактов. Его талант как медиатора известен в Молдове и известен позитивно", - рассказывает депутат.

Госуправление на основе науки

Председатель Ассоциации историков и политологов Молдовы Сергей Назария обратил внимание на другой весомый вклад Примакова, благодаря которому наука была интегрирована в систему государственного управления.

"Внешняя политика должна основываться на научных разработках. Евгений Примаков является воплощение сплава, необходимого для каждой страны, для любой госмашины, чтобы в ней присутствовала в разных формах самая передовая наука. И представляет пример личного участия на самом высоком уровне", - считает ученый.

Решение проблем

Флаги в городе Тирасполь на центральной площади
© Sputnik / Irina Leahova
Итоги Баварской конференции: о чем договорились и что не удалось
Именно как с ученым, академиком впервые познакомился с Примаковым академик АНМ Валерий Пасат, а позже закрепил с ним отношения, будучи на дипломатической службе в качества посла Молдовы в России.

"Мы обсуждали не только проблемы, но и то, как выходить из ситуации по Приднестровью. Любая наша просьба моментально решалась. То ли на уровне российского МИДа, то ли на уровне правительства, которое тогда возглавлял Евгений Максимович", - вспоминает Пасат.

Меморандум Примакова по Приднестровью

Город Тирасполь
© Sputnik / Irina Leahova
Эксперты Кишинева и Тирасполя выступили за устранение барьеров в торговле
Об особом вкладе Примакова в переговорах по приднестровскому конфликта рассказал заместитель премьер-министра Василий Шова. Он вспомнил январь 1996 года, когда впервые появились подвижки к урегулированию вопроса. Тогда на саммите глав государств СНГ был подписан документ, скрепленный тремя президентами – России, Молдовы и Украины, о том, что приднестровская проблема должна быть решена в рамках территориальной целости Республики Молдовы с определением особого статуса приднестровского региона. Шова вспоминает, что Борис Ельцин поставил свою подпись только после того, как соглашение прочел Евгений Примаков.

"Насколько был тогда весом его взгляд на то, что нужно содействовать решению этой проблемы. После этой встречи было очень много устремлений к разрешению вопроса", - говорит Шова.

В 1997 году вместе с Евгением Максимовичем представители Кишинева и Тирасполя вырабатывали известный меморандум Примакова. Последние штрихи в этот документ, держа его на коленках, вносил своей рукой лично сам Примаков, выверяя каждую фразу.

"Такое стремление сближать даже тех, кто не очень был готов к этому, серьезно отличало его от нас, когда у нас порой какие-то эмоции превышали разум. А он был таким мудрым, спокойным, взвешенным человеком", - вспоминает политик.

По мнению Шова, если бы не обстоятельства и Примаков еще бы год-два занимался бы вопросом приднестровского урегулирования, то решение бы уже было найдено.

"Мы были уже близки к его решению. А Евгений Максимович вызывал очень высокий уровень доверия и уважения как со стороны Кишинева, так и Тирасполя. И это оказывало существенное влияние на поиск компромиссов", - рассказал он.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

Тема:
Приднестровское урегулирование (232)

По теме

Путин в Москве открыл памятник Евгению Примакову - видео
Встреча на Днестре - о чем удалось договориться Додону и Красносельскому
Теги:
приднестровский регион, приднестровский вопрос, приднестровский конфликт, Приднестровье, Евгений Примаков, Евгений Примаков


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
День вина в Гагаузии
День вина в Гагаузии: самые яркие моменты - фото
Посол Турции рассказал, как строятся отношения между Стамбулом и Гагаузией
Посол Турции рассказал, как строятся отношения между Стамбулом и Гагаузией
Правительства Молдовы, рухнувшие после вотума недоверия
Правительства, рухнувшие после вотума недоверия

БОМОНД
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться