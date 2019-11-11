В Молдове прошли "Примаковские встречи"

КИШИНЕВ, 11 ноя – Sputnik Ирина Ляхова. В Кишиневе и Тирасполе прошла Международная конференция "Примаковские встречи", посвященная 90-летию выдающегося политика, дипломата, ученого Евгения Примакова.
Российские и молдавские эксперты и политики вспоминали о том, какую роль сыграл в их жизни и в истории современной Молдовы и России Евгений Примаков.
Примаков как символ российской дипломатии
Как рассказал посол России в Молдове Олег Васнецов, мероприятие "Примаковские чтения" было организовано после ухода Евгения Примакова в 2015 году, проводится в России пятый раз и имеет большой успех в мировом политическом сообществе.
"Рады, что конференция дошла и до Кишинева. В стране сейчас политический кризис. А Евгений Максимович как никто другой умел разруливать такие ситуации. Он сыграл значимую роль в становлении и развитии современной дипломатии и внешней службы", - отметил посол.
Авторитетная площадка для дискуссий
- Примаковские встречи© Sputnik / Irina Leahova
- Примаковские встречи© Sputnik / Irina Leahova
- Примаковские встречи© Sputnik / Irina Leahova
Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству Олег Мельниченко подчеркнул, что личность Примакова многогранна и является примером деятельности на благо страны, беззаветной любви к родине и нравственным эталоном.
По его словам, в силу усложнения международной обстановки важность такой дискуссионной площадки, как "Примаковские чтения" возросла.
"Она стала авторитетной международной дискуссионной площадкой для научного обсуждения наиболее острых проблем экономики, политики, международной безопасности с участие ведущих экспертов из многих стран мира", - заметил сенатор.
Как медиатор в диалоге между странами
Как поведал депутат Госдумы, член комитета по международным делам Евгений Примаков, эта экспертная площадка держится в десятке престижных международных конференций, на которые приезжают представители научного сообщества и политики из Европы и США.
"Сейчас оживился российско-молдавский диалог. И научные наработки Евгения Максимовича, его видение и знания, которые обсуждаются экспертным сообществом, могут быть полезными для укрепления этих контактов. Его талант как медиатора известен в Молдове и известен позитивно", - рассказывает депутат.
Госуправление на основе науки
Председатель Ассоциации историков и политологов Молдовы Сергей Назария обратил внимание на другой весомый вклад Примакова, благодаря которому наука была интегрирована в систему государственного управления.
"Внешняя политика должна основываться на научных разработках. Евгений Примаков является воплощение сплава, необходимого для каждой страны, для любой госмашины, чтобы в ней присутствовала в разных формах самая передовая наука. И представляет пример личного участия на самом высоком уровне", - считает ученый.
Решение проблем
"Мы обсуждали не только проблемы, но и то, как выходить из ситуации по Приднестровью. Любая наша просьба моментально решалась. То ли на уровне российского МИДа, то ли на уровне правительства, которое тогда возглавлял Евгений Максимович", - вспоминает Пасат.
Меморандум Примакова по Приднестровью
"Насколько был тогда весом его взгляд на то, что нужно содействовать решению этой проблемы. После этой встречи было очень много устремлений к разрешению вопроса", - говорит Шова.
В 1997 году вместе с Евгением Максимовичем представители Кишинева и Тирасполя вырабатывали известный меморандум Примакова. Последние штрихи в этот документ, держа его на коленках, вносил своей рукой лично сам Примаков, выверяя каждую фразу.
"Такое стремление сближать даже тех, кто не очень был готов к этому, серьезно отличало его от нас, когда у нас порой какие-то эмоции превышали разум. А он был таким мудрым, спокойным, взвешенным человеком", - вспоминает политик.
По мнению Шова, если бы не обстоятельства и Примаков еще бы год-два занимался бы вопросом приднестровского урегулирования, то решение бы уже было найдено.
"Мы были уже близки к его решению. А Евгений Максимович вызывал очень высокий уровень доверия и уважения как со стороны Кишинева, так и Тирасполя. И это оказывало существенное влияние на поиск компромиссов", - рассказал он.
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