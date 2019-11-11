В Молдове прошли "Примаковские встречи"

Международная конференция "Примаковские встречи" состоялась в эти выходные в Кишиневе и Тирасполе, собрав экспертное сообщество и политиков из России и Молдовы.

КИШИНЕВ, 11 ноя – Sputnik Ирина Ляхова. В Кишиневе и Тирасполе прошла Международная конференция "Примаковские встречи", посвященная 90-летию выдающегося политика, дипломата, ученого Евгения Примакова.

Российские и молдавские эксперты и политики вспоминали о том, какую роль сыграл в их жизни и в истории современной Молдовы и России Евгений Примаков.

Примаков как символ российской дипломатии

Как рассказал посол России в Молдове Олег Васнецов, мероприятие "Примаковские чтения" было организовано после ухода Евгения Примакова в 2015 году, проводится в России пятый раз и имеет большой успех в мировом политическом сообществе.

"Рады, что конференция дошла и до Кишинева. В стране сейчас политический кризис. А Евгений Максимович как никто другой умел разруливать такие ситуации. Он сыграл значимую роль в становлении и развитии современной дипломатии и внешней службы", - отметил посол.

Авторитетная площадка для дискуссий

Примаковские встречи © Sputnik / Irina Leahova

Примаковские встречи © Sputnik / Irina Leahova

Примаковские встречи © Sputnik / Irina Leahova 1 / 3 © Sputnik / Irina Leahova Примаковские встречи

Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству Олег Мельниченко подчеркнул, что личность Примакова многогранна и является примером деятельности на благо страны, беззаветной любви к родине и нравственным эталоном.

По его словам, в силу усложнения международной обстановки важность такой дискуссионной площадки, как "Примаковские чтения" возросла.

"Она стала авторитетной международной дискуссионной площадкой для научного обсуждения наиболее острых проблем экономики, политики, международной безопасности с участие ведущих экспертов из многих стран мира", - заметил сенатор.

Как медиатор в диалоге между странами

Как поведал депутат Госдумы, член комитета по международным делам Евгений Примаков, эта экспертная площадка держится в десятке престижных международных конференций, на которые приезжают представители научного сообщества и политики из Европы и США.

"Сейчас оживился российско-молдавский диалог. И научные наработки Евгения Максимовича, его видение и знания, которые обсуждаются экспертным сообществом, могут быть полезными для укрепления этих контактов. Его талант как медиатора известен в Молдове и известен позитивно", - рассказывает депутат.

Госуправление на основе науки

Председатель Ассоциации историков и политологов Молдовы Сергей Назария обратил внимание на другой весомый вклад Примакова, благодаря которому наука была интегрирована в систему государственного управления.

"Внешняя политика должна основываться на научных разработках. Евгений Примаков является воплощение сплава, необходимого для каждой страны, для любой госмашины, чтобы в ней присутствовала в разных формах самая передовая наука. И представляет пример личного участия на самом высоком уровне", - считает ученый.

Решение проблем

Именно как с ученым, академиком впервые познакомился с Примаковым академик АНМ Валерий Пасат, а позже закрепил с ним отношения, будучи на дипломатической службе в качества посла Молдовы в России.

"Мы обсуждали не только проблемы, но и то, как выходить из ситуации по Приднестровью. Любая наша просьба моментально решалась. То ли на уровне российского МИДа, то ли на уровне правительства, которое тогда возглавлял Евгений Максимович", - вспоминает Пасат.

Меморандум Примакова по Приднестровью

"Насколько был тогда весом его взгляд на то, что нужно содействовать решению этой проблемы. После этой встречи было очень много устремлений к разрешению вопроса", - говорит Шова.

Об особом вкладе Примакова в переговорах по приднестровскому конфликта рассказал заместитель премьер-министра Василий Шова. Он вспомнил январь 1996 года, когда впервые появились подвижки к урегулированию вопроса. Тогда на саммите глав государств СНГ был подписан документ, скрепленный тремя президентами – России, Молдовы и Украины, о том, что приднестровская проблема должна быть решена в рамках территориальной целости Республики Молдовы с определением особого статуса приднестровского региона. Шова вспоминает, что Борис Ельцин поставил свою подпись только после того, как соглашение прочел Евгений Примаков.

В 1997 году вместе с Евгением Максимовичем представители Кишинева и Тирасполя вырабатывали известный меморандум Примакова. Последние штрихи в этот документ, держа его на коленках, вносил своей рукой лично сам Примаков, выверяя каждую фразу.

"Такое стремление сближать даже тех, кто не очень был готов к этому, серьезно отличало его от нас, когда у нас порой какие-то эмоции превышали разум. А он был таким мудрым, спокойным, взвешенным человеком", - вспоминает политик.

По мнению Шова, если бы не обстоятельства и Примаков еще бы год-два занимался бы вопросом приднестровского урегулирования, то решение бы уже было найдено.

"Мы были уже близки к его решению. А Евгений Максимович вызывал очень высокий уровень доверия и уважения как со стороны Кишинева, так и Тирасполя. И это оказывало существенное влияние на поиск компромиссов", - рассказал он.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK