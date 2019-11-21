С планами на профессию, но в раздумьях: в Молдове прошли образовательные ярмарки

В двух городах Республики Молдова прошли ежегодные акции, на которых молдавские старшеклассники смогли ознакомиться с предложениями ведущих вузов России.

КИШИНЕВ, 21 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. В Кишиневе и Комрате прошла образовательная выставка с участием ведущих российских вузов. Ребята-старшеклассники смогли напрямую встретиться с представителями учебных заведений, ознакомиться с программами и предложениями университетов, задать важные для них вопросы и получиться в живом общении на них ответы.

Будущие абитуриенты активны уже сейчас

Образовательная выставка в Кишиневе с участием ведущих вузов России © Sputnik / Miroslav Rotari

Образовательная выставка в Кишиневе с участием ведущих вузов России © Sputnik / Miroslav Rotari

Образовательная выставка в Кишиневе с участием ведущих вузов России © Sputnik / Miroslav Rotari

Образовательная выставка в Кишиневе с участием ведущих вузов России © Sputnik / Miroslav Rotari

Образовательная выставка в Кишиневе с участием ведущих вузов России © Sputnik / Miroslav Rotari 1 / 5 © Sputnik / Miroslav Rotari Образовательная выставка в Кишиневе с участием ведущих вузов России

Аудитории наполнялись постепенно. Будущие абитуриенты все шли и шли. Вереницы желающих определиться с планами на жизнь и возможную профессию, казалось, не иссякали. Ребята приходили и одни, и с родителями. Но все-таки большинство из них явились сюда самостоятельно, без поддержки взрослых, четко осознавая, что выбор предстоит им сделать самим.

Большинство посетителей – ученики 11-х классов. Им еще предстоит отучиться в 12-ом классе, но понимание того, что лучше подготовиться к поступлению заранее, привела их на образовательную выставку уже сейчас.

"Я еще не определился с вузом и со специальностью. Раздумываю. Может, здесь я что-то найду для себя", - говорит учащийся 11-го класса теоретического лицея "Минерва" Даниил Дребот.

"Планирую закончить 12-й класс, сдать в Молдове БАК и потом поступать в российский вуз. Надо определяться уже сейчас. Потом уже времени не будет", - считает одиннадцатиклассница Валерия Топал, обучающаяся в лицее им. Н. В. Гоголя.

Подготовка к поступлению загодя

У Валерии есть планы поступить в Высшую школу экономики в Москве, но тем не менее она пришла на выставку, чтобы увидеть, какие вузы есть и какие условия они предоставляют. Она понимает, мечты – это одно, но нужно ознакомиться и с другими предложениями, возможно, они покажутся более привлекательными.

Со специальностью определилась и учащаяся 11-го класса теоретического лицея им. А. С. Пушкина Арина Демина. Она хочет обучаться бизнесу и деловому администрированию и именно в России – там, где она родилась.

"За год решила присмотреться, какие предложения есть, что нужно для поступления. И не оставлять этот выбор на потом. Пока еще не определилась с вузом и рассматриваю различные варианты того, куда лучше поступить", - рассказала Арина.

Выставки по осени

Ежегодно в республике такие образовательные выставки организует представительство Россотрудничества (Российский центр науки и культуры – РЦНК) в Молдове.

"Стараемся проводить их осенью, накануне тестирования и участия ребят в отборе на квоты российских вузов. Это самый оптимальный период для проведения подобного рода мероприятий", - отметила сотрудник Представительства Наталья Сапожникова.

По ее словам, на выставке организаторы стараются представить как можно больше российских вузов из разных регионов РФ, для того, чтобы у ребят был более широкий выбор предложений на поступление.

В этом году молдавские старшеклассники смогли ознакомиться с информацией о шести российских вузах. Причем каждый из них - с давней историей и престижным статусом. Это - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Национальный исследовательский университет "Московский институт электронной техники", Марийский государственный университет.

Также три вуза из Нижнего Новгорода - Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева, Национальный исследовательский нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского и Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова.

Как рассказала Сапожникова, нижегородские университеты не раз участвовали в образовательной выставке в Молдове и пользуются большим интересом у молдавских абитуриентов. Например, по итогам отбора прошлого года 18 ребят из Молдовы стали студентами Нижегородского госуниверситета.

Личное общение – залог хорошего результата

По мнению представителей российских вузов, презентовавших свои программы молдавским старшеклассникам, выставка дает прекрасную возможность живого диалога с потенциальными абитуриентами, а ребятам шанс узнать в непосредственном общении необходимую им информацию.

"К нам не раз поступали вопросы от ребят по интернету, которые спрашивали об условиях обучения и проживания. Мы поняли, что настало время, когда мы можем лично ответить на все вопросы и встретиться с родителями потенциальных абитуриентов", - рассказала проректор Марийского госуниверситета Ирина Петрова.

"Интернет предоставляет много информации. Но, когда есть возможность прямых контактов, когда идет общение глаза в глаза и мы рассказываем самим ребятам о возможностях, то достигается совсем другой результат", - подтверждает мнение коллеги профессор лингвистического университета из Нижнего Новгорода Светлана Колобова.

Организаторы рассматривают возможность провести еще одну подобную выставку, все зависит от даты проведения тестирования, которая пока еще точно не определена.

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