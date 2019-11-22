Почему российские вузы заинтересованы в абитуриентах из Молдовы

Представители шести ведущих вузов России рассказали корреспонденту Sputnik, в чем особенность ребят из Молдовы, и почему они считают важным привлекать их на обучение в свои учебные учреждения.

КИШИНЕВ, 22 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. Шесть российских вузов представили свои программы на образовательной выставке, ежегодно проводимой Представительством Россотрудничества в Молдове в разных городах республики. Кто-то впервые участвовал в ярмарке, кто-то уже постоянно приезжает в нашу страну, чтобы рассказать молдавским старшеклассникам о возможностях, которые предоставляет их вуз по обучению.

Представители этих учебных учреждений рассказали, почему им нравятся молдавские студенты и почему они заинтересованы в том, чтобы наши старшеклассники делали выбор в пользу них. Одна из основных причин – это хорошие знания абитуриентов из Молдовы русского языка, на котором проводится обучение. Однако есть и другие мотивы.

Впервые, но со знанием абитуриента

Два вуза представляли свои предложения молдавским старшеклассникам впервые. Сотрудники Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации перед тем, как принять решение и приехать к нам на выставку, проанализировали то, насколько интересен для них абитуриент из Молдовы и пришли к выводу, что за него стоит побороться.

Образовательная выставка в Кишиневе с участием ведущих вузов России © Sputnik / Miroslav Rotari

Образовательная выставка в Кишиневе с участием ведущих вузов России © Sputnik / Miroslav Rotari

Образовательная выставка в Кишиневе с участием ведущих вузов России © Sputnik / Miroslav Rotari

Образовательная выставка в Кишиневе с участием ведущих вузов России © Sputnik / Miroslav Rotari

Образовательная выставка в Кишиневе с участием ведущих вузов России © Sputnik / Miroslav Rotari

Образовательная выставка в Кишиневе с участием ведущих вузов России © Sputnik / Miroslav Rotari

Образовательная выставка в Кишиневе с участием ведущих вузов России © Sputnik / Miroslav Rotari

Образовательная выставка в Кишиневе с участием ведущих вузов России © Sputnik / Miroslav Rotari

Образовательная выставка в Кишиневе с участием ведущих вузов России © Sputnik / Miroslav Rotari

Образовательная выставка в Кишиневе с участием ведущих вузов России © Sputnik / Miroslav Rotari

Образовательная выставка в Кишиневе с участием ведущих вузов России © Sputnik / Miroslav Rotari 1 / 11 © Sputnik / Miroslav Rotari Образовательная выставка в Кишиневе с участием ведущих вузов России

"Мы проанализировал то, как проходит обучение студентов из Молдовы, посмотрели на их результаты. Они в целом неплохие, стабильные. Студенты, как правило, завершают обучение. Некоторые получают дипломы с отличием, а некоторые потом продолжают учебу на более высокую степень", - отметил представитель академии Василий Шишков.

Проректор Марийского госуниверситета Ирина Петрова считает, что в сфере образования у России и Молдовы большие перспективы сотрудничества. Она уверена, абитуриентом из Молдовы привлечет обучение в вузе, поскольку он предоставляет хорошее соотношение цены и качества, хотя они также могут претендовать на бесплатные места.

"Йошкар-Ола, где находится наш вуз – компактный, спокойный и мультикультурный город. Очень удачно расположен кампус университета. Студенты практически не несут расходы на проезд по городу", - объяснила проректор.

Эффект от участия в выставке

Московский институт электронной техники презентует свою программу на образовательной выставке в Молдове уже во второй раз. Как рассказала представитель вуза, первый такой выезд принес свои плоды – к ним подали заявки на обучение и поступили почти 10 ребят из Молдовы. И это был именно тот эффект, который руководство московского института и ожидало.

"Побывав на выставке, ребята заинтересовались нашим вузом. Впоследствии они участвовали в олимпиадах, которые проходили в разных странах, а также в онлайн-олимпиадах и поступили к нам на обучение", - говорит сотрудник международного отдела вуза Влада Быкова.

Хвалебными словами отзывается она о студентах, приехавших обучаться из Молдовы.

"Ребята сознательные. Старательно подходят к учебе. И это радует, потому что специальности сложные и без усердности ими не овладеешь. У ребят из Молдовы есть понимание, что надо учиться", - подчеркнула Быкова.

Еще и стипендия от Россотрудничества

Такого же хорошего мнения о молдавских студентах и представители нижегородских вузов, а их на выставке было представлено три. Все эти университеты стали уже постоянными гостями образовательной ярмарки в нашей республике.

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева предоставляет классическое инженерное образование. Ежегодно из Молдовы в вуз поступает до 10 абитуриентов и для руководства это кажется малым количеством. Оно считает, что из нашей республики студентов должно быть больше и хочет сориентировать их на технические направления, по которым проводится обучение в вузе.

"Талантливые, с хорошей подготовкой. Они приезжают и учатся на бюджетных местах. Им предоставляется общежитие, за которое символическая плата. Молдавские студенты еще получают стипендию от Россотрудничества", - пояснила руководитель Отдела по работе базовыми школами вуза Елена Демарева.

Большой шанс трудоустройства

Национальный исследовательский нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского принимает абитуриентов из Молдовы на бюджет не только в рамках квот от Россотрудничества, но еще по программе соотечественников по вступительным испытаниям.

"Если они успешно их проходят, то в общем конкурсе поступают к нам. Мы также привлекаем ребят стажировками, так как активно сотрудничаем с Германией, Польшей. И ваши ребята также ездили туда на прохождение практики, обучения. Ребята из Молдовы – мобильные. Им нравится путешествовать и заграничные стажировки их привлекают", - рассказывает сотрудник вуза Наталья Петраки.

Всего на данный момент в вузе обучается более 30 ребят родом из Молдовы. Все - на бюджетной основе.

"Мы заинтересованы в сотрудничестве с Молдовой, в абитуриентах из вашей республики, потому что, как показывает практика, они успешно проходят обучение, получают дипломы. А наш вуз привлекателен еще и тем, что 93% студентов устраивается на работу в первый год после окончания", - делится Петраки.

Возможность стать медиаторами между РМ и РФ



Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова – специализированный и в нем учится небольшое количество студентов. Ежегодно в него поступает от 5 до 10 ребят из Молдовы.

"Ребята из Молдовы очень мотивированные студенты. Они показывают очень хорошие результаты по изучению русского языка, прекрасно пишут и говорят на нем. Более того, владеют очень многими языками. А это одно из наших направлений в обучении", - говорит профессор университета Светлана Колобова.

По ее словам, для вуза важно то, чтобы ребята не только овладели широкими знаниями, которые предоставляют в университете, но не забывали свои корни и после окончания поддерживали межгосударственные отношения.

"Особенности ваших студентов в том, что они хотят вернуться домой для того, чтобы поддерживать международные контакты. И зная несколько иностранных языков, они действительно могли бы устанавливать реальные международные контакты в области экономики, культуры, медиа", - считает Колобова.

Профессор надеется, что сотрудничество между РФ и РМ будет развиваться благодаря в том числе и студентам из Молдовы, которые пройдут обучение в нижегородском вузе, и те контакты, которые они смогут установить между странами, будут плодотворными.

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