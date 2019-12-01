Первый медфорум в Приднестровье: в регионе проблемы с первичной медициной

Одной из центральных тем, обсужденных специалистами, стала Концепция развития здравоохранения в регионе.

ТИРАСПОЛЬ, 1 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье состоялся Первый медицинский форум, в котором приняли участие не только местные, но и международные эксперты. Концепция развития здравоохранения региона стала одной из основных обсуждаемых тем.

"У нас закончился запас прочности и ситуацию необходимо срочно исправлять", - заметил глава исполнительной власти Александр Мартынов.

По словам замминистра здравоохранения Евгения Кузьмина, экономия средств на человеческом ресурсе привела к истощению первичного звена оказания медицинской помощи.

"Участковые врачи стали уходить в "узкие" специалисты по профилю. Неоказание помощи больным на первоначальном этапе развития болезни привело к тому, что их стали больше госпитализировать в стационарные лечебные заведения, финансирование которых наиболее затратно для госбюджета", – пояснил он.

Усиление первичного звена

Основной замысел Концепции развития здравоохранения состоит именно в усилении первичной медицинской помощи за счет привлечения в нее участковых и семейных врачей.

В Приднестровье работает 281 врач общей практики. Согласно Концепции, их число вырастет до 380.

По прогнозам министерства, такой шаг должен снизить число серьезных болезней, а значит уменьшить необходимость направления пациентов в стационар.

"В итоге за счет снижения процента необоснованной госпитализации, потребности в стационарной помощи мы должны прийти к снижению расходования ресурсов, что позволит нам в дальнейшем увеличить бюджет здравоохранения, чтобы инвестировать средства в человеческий капитал, в наши медицинские кадры", – отметил Кузьмин.

План действий

По его словам, со следующего года планируется ввести стимулирующие выплаты за критерии эффективности и за счет них существенно поднять уровень заработной платы, в том числе и в первичном звене медико-санитарной помощи.

План действий составлен на ближайшие три года. Он включает в себя не только увеличение уровня оплаты труда, но также подготовку и повышение квалификации кадров, обновление медицинского оборудования, ремонт лечебных учреждений.

Статистика

В настоящее время в медучреждениях Приднестровья трудятся 1800 человек. Не хватает 70 педиатров, 60 врачей общей практики, 50 врачей скорой помощи, 50 участковых врачей. Многие из ныне работающих перешагнули пенсионный рубеж.

Бюджетное финансирование системы здравоохранения региона в этом году составила 651 млн. приднестровских рублей (около $40,5 млн.), по проекту закона о бюджете на 2020 год к этой сумме предполагается прибавить еще 91 млн. приднестровских рублей (около $5,7 млн).

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