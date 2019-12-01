Первый медфорум в Приднестровье: в регионе проблемы с первичной медициной

ТИРАСПОЛЬ, 1 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье состоялся Первый медицинский форум, в котором приняли участие не только местные, но и международные эксперты. Концепция развития здравоохранения региона стала одной из основных обсуждаемых тем.
"У нас закончился запас прочности и ситуацию необходимо срочно исправлять", - заметил глава исполнительной власти Александр Мартынов.
"Участковые врачи стали уходить в "узкие" специалисты по профилю. Неоказание помощи больным на первоначальном этапе развития болезни привело к тому, что их стали больше госпитализировать в стационарные лечебные заведения, финансирование которых наиболее затратно для госбюджета", – пояснил он.
Усиление первичного звена
В Приднестровье работает 281 врач общей практики. Согласно Концепции, их число вырастет до 380.
По прогнозам министерства, такой шаг должен снизить число серьезных болезней, а значит уменьшить необходимость направления пациентов в стационар.
"В итоге за счет снижения процента необоснованной госпитализации, потребности в стационарной помощи мы должны прийти к снижению расходования ресурсов, что позволит нам в дальнейшем увеличить бюджет здравоохранения, чтобы инвестировать средства в человеческий капитал, в наши медицинские кадры", – отметил Кузьмин.
План действий
По его словам, со следующего года планируется ввести стимулирующие выплаты за критерии эффективности и за счет них существенно поднять уровень заработной платы, в том числе и в первичном звене медико-санитарной помощи.
План действий составлен на ближайшие три года. Он включает в себя не только увеличение уровня оплаты труда, но также подготовку и повышение квалификации кадров, обновление медицинского оборудования, ремонт лечебных учреждений.
Статистика
Бюджетное финансирование системы здравоохранения региона в этом году составила 651 млн. приднестровских рублей (около $40,5 млн.), по проекту закона о бюджете на 2020 год к этой сумме предполагается прибавить еще 91 млн. приднестровских рублей (около $5,7 млн).
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