Преступность, профилактика, реформы: в Приднестровье подвели итоги за год

Приднестровские сотрудники правоохранительных органов отчитались о своей работе, среди основных показателей которой - серьезное снижение криминальной статистики и рост раскрываемости.

ТИРАСПОЛЬ, 24 янв – Sputnik. Количество преступлений, случившихся на территории Приднестровья в 2019 году, сократилось по сравнению с предыдущим на 11%, и это самый низкий показатель за последние 17 лет. Об этом заявил глава правоохранительного ведомства Приднестровья Руслан Мова на заседании коллегии МВД, подводившей итоги минувшего года.

Уровень преступности

Всего в 2019 году в приднестровском регионе было зарегистрировано 3515 преступлений. Снижение заметно было почти по всем показателям – по линии уголовного розыска, борьбы с экономическими преступлениями и коррупцией, а также общественной безопасности. Особенно заметно сократилось количество преступлений тяжких (почти на 15%) и совершенных в общественных местах (почти на четверть).

По мнению главы ведомства, немалую роль в улучшении показателей сыграла профилактическая работа, которая была усилена за этот год по всем подразделениям. Более того, в прошлом году разработана и введена в действие новая инструкция об организации деятельности участковых инспекторов.

"Уже тестируется новая система оценки их служебной деятельности, главная задача – улучшить качество, взаимодействие и открытость в работе с населением, повысить уровень доверия к нам", – сказал Мова.

Для стимулирования сотрудников МВД, в прошлом году была увеличена средняя заработная плата. К примеру, для работника пожарной службы она возросла на 500 приднестровских рублей (около 540 леев). В рамках социальной поддержки была решена жилищная проблема - 60 семей сотрудников ведомства получили ключи от квартир.

Мера вовлечения

В МВД намерены и самих граждан вовлечь в профилактику правонарушений. Уже разработали образовательную программу по формированию стереотипов безопасности жизнедеятельности населения. С самого раннего возраста дети будут усваивать, что такое личная безопасность и как ее обеспечить. Через все возможные источники – массмедиа, социальные сети, а также лекции в различных образовательных учреждениях им будут напоминать о правилах поведения на дороге и при купании в водоемах, о принципах противопожарной безопасности и способах противодействия правонарушениям.

Степень раскрываемости

При уменьшении количества преступлений правоохранителям удалось, пусть и немного, но увеличить их раскрываемость. В 2019 году она превысила 92% по сравнению с 91% в 2018 году.

© Sputnik / Irina Leahova Коллегия правоохранительного ведомства Приднестровья.

Разница по раскрываемости правонарушений, совершенных в общественных местах, более существенная: 94% по сравнению предыдущим показателем в 92,1%.

Мова считает, что позитивные изменения по всем показателям можно объяснить начатой два года назад реформой правоохранительной системы, которая не всем прежде казалась удачной.

"В начале нашего пути немногие положительно оценивали данную реформу, ее методы и способы. Критики было много, хотя всем было ясно, что нужно менять систему, которая не способна в полной мере отвечать задачам и требованиям правопорядка. И мы это сделали", – отметил он.

Масштаб реформы

За это время были привнесены структурные изменения в подразделениях ведомства, отремонтированы или построены необходимые объекты, а также значительно оснащены службы. Например, в прошлом году для Экспертно-криминалистического центра (ЭКЦ) МВД была введена в эксплуатацию передвижная криминалистическая лаборатория.

"Она оборудована всеми необходимыми техническими средствами для обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств, оснащена автономным питанием и световым оборудованием для работы в темное время суток", - пояснил глава МВД.

Качество экспертизы

По словам Мовы, у сотрудников центра появился также комплекс аппаратно-программного обеспечения для сокращения срока производства экспертиз. Благодаря договоренностям с белорусскими коллегами бесплатно обновлено программное обеспечение рабочих мест и идентификационная система. Для экспертов районного звена закуплены десять современных цифровых камер и компьютерное оборудование.

© Sputnik / Irina Leahova Участники заседания.

"Впервые за последние восемь лет изысканы возможности подбора и комплектации в полном объеме десятка "экспертных чемоданов", - рассказал он.

Представитель ЭКЦ в этом году успешно прошел курсы повышения квалификации в Москве по технологии использования полиграфа. Все эксперты обеспечены форменным обмундированием нового образца. А в нынешнем году предусматривается введение восьми новейших видов экспертиз, которые позволят расширить количество экспертных исследований и оказания услуг населению.

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