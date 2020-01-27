Памяти безвинно погибших: в Левобережье Днестра вспомнили жертв Холокоста

В Приднестровье в разных городах прошли митинги-реквиемы в память о миллионах людей, истребленных нацистами и их сообщниками. Корреспондент Sputnik посетила один из них, проходивший в главном городе региона – Тирасполе.

ТИРАСПОЛЬ, 27 янв – Sputnik. В Международный день памяти жертв Холокоста в Тирасполе почтили миллионы невинно убиенных в годы фашистской оккупации. Помянули минутой молчания, произнесением иудейской поминальной молитвы, возложением цветов и словами глубокой скорби.

"Холокост ни с чем нельзя сравнить. Это нечеловеческие пытки, эксперименты, удушение целого народа. Холокост коснулся и нас", - отметил лидер региона Вадим Красносельский.

День памяти жертв Холокоста в Тирасполе © Sputnik / Irina Leahova

День памяти жертв Холокоста в Тирасполе © Sputnik / Irina Leahova

День памяти жертв Холокоста в Тирасполе © Sputnik / Irina Leahova

День памяти жертв Холокоста в Тирасполе © Sputnik / Irina Leahova

День памяти жертв Холокоста в Тирасполе © Sputnik / Irina Leahova

День памяти жертв Холокоста в Тирасполе © Sputnik / Irina Leahova 1 / 6 © Sputnik / Irina Leahova День памяти жертв Холокоста в Тирасполе

Он напомнил, что по различным оценкам, на территории Приднестровья были уничтожены около сорока тысяч человек еврейской национальности, а всего, в так называемой "Транснистрии", – более трехсот тысяч евреев.

"Мы не должны этого забыть. Мы должны учить наших детей, внуков - помнить. Не дай Бог когда-нибудь еще раз пережить это", - сказала председатель еврейской общины города Тирасполь Анна Кондращенко.

С дрожью в голосе

О том, как важно не предавать забвению уроки истории и страшные последствия варварской идеологии, говорили все, кто решил в этот день прийти на митинг-реквием и отдать дань памяти тем, у кого не было выбора, тем, чьей жизнью жестоко распорядились нацисты и их приспешники.

"Пусть больше ничего подобного не повторяется. Приятно, что в этом году так отнеслись душевно к Холокосту. Всем миром отозвались на эту боль. И в Израиль приехали столько людей из разных государств, чтобы вспомнить. Таких страданий не было никогда ни с одним народом", - с дрожью в голосе сказала участница митинга Любовь Касьянская.

Вице-председатель еврейской общины Республики Молдовы Шабатай Ханукаев отметил, что прошло два года с момента открытия памятника жертвам Холокоста в Тирасполе.

"Памятник является проектом еврейской общины, реализованным при содействии приднестровских властей. Место для его установки было выбрано неслучайно. Именно здесь проводились массовые расстрелы мирных граждан", - подчеркнул он.

Страшная статистика

В Приднестровье почти в каждом городе было гетто. Там содержались в жутких условиях местные евреи, и те, что были согнаны со всей Румынии. Выявлено по статистическим данным, что с 1941 по 1944 годы жертвами румынских властей стали не менее 300 тысяч евреев, уничтоженных в гетто. В то же время с 1941 по 1942 год на территории между Днестром и Южным Бугом было казнено около 250 тысяч евреев.

В Тирасполе, по воспоминаниям старожилов, в сентябре 1941 года была проведена перепись всего еврейского населения. После этого около полутора тысячи евреев из Тирасполя собрали в ограде бывшего летнего кинотеатра, а затем колонной под конвоем пригнали в район суклейского карьера, где произвели массовый расстрел. Тираспольчане позже вспоминали об этих событиях как о самых трагических в жизни города.

Многочисленны и примеры массовых расстрелов евреев на берегу Днестра. При этом, по свидетельствам очевидцев, детей либо просто бросали в реку и они тонули, либо перед тем, как кинуть в воду, пронзали штыками.

Во время Великой Отечественной войны за время оккупации в Дубоссарах погибло 18 тысяч евреев, в Рыбнице – 1300, свыше 500 – в Каменке. Число погибших в Тирасполе, по разным данным, составляет от 1,5 до 3 тысяч человек. До сих пор также не удалось установить количество заточенных в гетто узников.

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