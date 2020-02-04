Письма ветеранам от детей: новое поколение сохранит память о Великой Победе

ТИРАСПОЛЬ, 4 фев – Sputnik. В Приднестровье стартовала акция "Письмо Победы". Более ста школьников из Тирасполя и Днестровска приняли участие в ее открытии и написали по два письма: в одном - рассказали о своих предках, прошедших Великую Отечественную войну, а во втором - поздравили ветеранов с 75-летием Великой Победы над нацизмом.
Признания на трех языках
Ребята писали на разных языках, тех, что для них являются родными, – русском, молдавском, украинском.
"Я выразила свою благодарность ветеранам, которые воевали за наше будущее, стремились сделать так, чтобы мы жили в мире, под ясным чистым небом, в понимании и не забывали об уроках истории", - рассказала Елизавета Скугарева.
Двое дедушек воевали и у Александра Руденко, и также обоим удалось дожить до мирного времени. Александр Николаевич Пахолюк был артиллеристом, а Николай Евдокимович Казюк – снайпером, заняв почетное восьмое место в списке самых лучших снайперов СССР.
"Выразил соболезнование о всех тягостях, которые пришлось пережить ветеранам. Пожелал долголетия и крепкого здоровья", - поведал Александр.
"Пожелал долгих лет жизни, чтобы они были окружены нашим вниманием и заботой всегда, чтобы ветераны знали: новое поколение сохранит память о Великой Победе на долгие годы", - сказал Игорь Мартынов.
Его прадедушка Сергей Степанович Анциферов прошел войну разведчиком и чудом выжил. На задании ему оторвало правую руку, его нашли свои почти замерзшим и выходили.
"Несмотря на то, что прадедушка потерял руку на войне, после нее, в мирные годы, он рисовал картины, которые до сих пор висят на стене в доме у моей бабушки", - с гордостью рассказывает правнук.
Нить памяти
Подобные мероприятия пройдут во всех городах приднестровского региона вплоть до 8 марта. Как рассказал Евгений Назаренко, координатор движения "Волонтеры Победы", которое организует акцию, самые лучшие работы – интересные, глубокие, трогательные - обязательно поощрят подарком. Его предоставит администрация приднестровского лидера и представительство "Россотрудничества" в Молдове.
"За это время мы аккумулируем письма, прочитаем их и параллельно будем навещать ветеранов, отдавая им письма", - отметил он.
По его словам, акция призвана объединить поколения – молодых и ветеранов-победителей – нитью памяти.
"Мы хотим, чтобы акция стала новой ступенькой на пути к понимаю важности изучения истории страны, своей семьи, значимости того, что необходимо гордиться предками-участниками событий Великой Отечественной и уделять внимание ветеранам", - подчеркнул Назаренко.
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