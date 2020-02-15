Они навсегда останутся в памяти: в Приднестровье вспоминали воинов-афганцев

Памятные мероприятия прошли во всех городах приднестровского региона. Корреспондент Sputnik побывала на одном из них, состоявшемся в Тирасполе.

ТИРАСПОЛЬ, 15 фев – Sputnik. В Приднестровье почтили память воинов-афганцев. Основные мероприятия прошли в главном городе региона – Тирасполе. К Мемориалу Славы под военный оркестр в колонне прошествовали те, кто прошел Афганскую войну, жены воевавших - выживших и погибших, и все те, кто посчитал важным поклониться героям.

В Афганистан были призваны более 2700 приднестровцев, 54 из них так и не вернулись с далекой земли. Не суждено было возвратиться домой живыми и 14 тираспольчанам. Их портреты пронесли в шествии воспитанники Тираспольского Суворовского военного училища.

Подвиг – военный и гражданский

В Приднестровье почтили память воинов-афганцев © Sputnik / Irina Leahova

В Приднестровье почтили память воинов-афганцев © Sputnik / Irina Leahova

В Приднестровье почтили память воинов-афганцев © Sputnik / Irina Leahova

В Приднестровье почтили память воинов-афганцев © Sputnik / Irina Leahova

В Приднестровье почтили память воинов-афганцев © Sputnik / Irina Leahova

В Приднестровье почтили память воинов-афганцев © Sputnik / Irina Leahova

В Приднестровье почтили память воинов-афганцев © Sputnik / Irina Leahova

В Приднестровье почтили память воинов-афганцев © Sputnik / Irina Leahova

В Приднестровье почтили память воинов-афганцев © Sputnik / Irina Leahova Sputnik Moldova

В Приднестровье почтили память воинов-афганцев © Sputnik / Irina Leahova

В Приднестровье почтили память воинов-афганцев © Sputnik / Irina Leahova

В Приднестровье почтили память воинов-афганцев © Sputnik / Irina Leahova

В Приднестровье почтили память воинов-афганцев © Sputnik / Irina Leahova

В Приднестровье почтили память воинов-афганцев © Sputnik / Irina Leahova 1 / 14 © Sputnik / Irina Leahova В Приднестровье почтили память воинов-афганцев

"Подвиг советских солдат и офицеров, советских людей гражданских профессий неоспорим. Он навсегда остался на афганской земле и в наших сердцах", - сказал на митинге памяти лидер Приднестровья Вадим Красносельский, чей отец также прошел Афганистан.

Красносельский напомнил о том, что советские люди совершили не только военный подвиг, но также за девять лет построили в Афганистане тысячи больниц, школ, детских садов, коммунальных объектов, дорог.

"Это была большая советская стройка, огромные инвестиции, и это надо было защищать. И вот советские войска ушли. И что теперь: кто-то что-то строит? Нет. Там есть только то, что было построено советским народом. Больше никто ничего не вкладывает", - заметил он.

Председатель Ассоциации ветеранов войны в Афганистане Приднестровья Игорь Буга отметил, что каждый прошедший войну тем самым выполнил свой долг.

"За эти годы нам пришлось пережить многое. Нас хвалили, ругали. Но нам не в чем себя винить и каяться не в чем. Ибо каждый советский гражданин, каждый советский солдат и офицер честно выполнил свой долг и тот приказ, который получил. Сейчас нам нужно заниматься воспитанием подрастающего поколения. Им нести знамя нашей победы и охранять его", - подчеркнул он.

И в Афганистане, и в Чернобыле

Михаил Мукашов служил в Афганистане с 1984 по 1986 год, вернулся домой без ранения. На риторический вопрос: повезло, лишь горько ухмыльнулся и смущенно заметил: может быть и так.

"Ранений - да, не было. Домой вернулся без них. Потом уже пошли болячки. Много приятелей, знакомых там погибло, с которыми служил вместе. И сейчас умирают", - коротко сказал афганец.

После афганской войны Михаил Анатольевич совершил еще один подвиг – он был одним из тех, кто отправился в Чернобыль на ликвидацию аварии, и это плачевно сказалось на его здоровье.

Семь месяцев из 27 лет службы



О войне также неохотно говорит и сослуживец Михаила Анатольевича по Бендерской ракетной бригаде - Михаил Катков. Путь его в Афганистане был более коротким – семь месяцев.

"Всего я прослужил 27 лет. А там - семь месяцев. Но те ребята-орлы, которые были со мной, ходили на операции, в колонах, осуществляли артиллерийскую поддержку наших, остались у меня в памяти на всю жизнь. Там сразу видно кто трус, а кто – храбрец, на которого можно положиться", - рассказал кадровый офицер.

В Афганистане Михаил Юзефович прослужил заместителем руководителя артиллерийского дивизиона. Его боевая истории завершилась 25 января1983 года, когда он подорвался на мине и лишился правой ноги. Написал министру обороны письмо с просьбой оставить в кадрах Вооруженных сил. С таким изъяном шансы получить добро были равны нулю. Но на всеобщее удивление ему пришел положительный ответ.

"Как мне сказали, я – единственный в сухопутных войсках без ноги, который служил в строевой части. Обычно таких, как я, в военкомат, санаторий пытаются пристроить. Я не считал себя инвалидом, и спасибо моим сослуживцам, которые тоже не воспринимали меня инвалидом. Я служил по полной", - вспоминает он.

В память о воинах-интернационалистов

Поэтапный вывод советский войск из Афганистан длился почти год. А 15 февраля 1989 года афганскую землю покинул последний советский солдат.

"Наконец-то матери Советского Союза вздохнули свободно. Тяжелая цена была заплачена за эту войну - 15 тысяч погибших, а значит, 15 тысяч семей не дождались своих отцов, сыновей, мужей. Мы сейчас стремимся помнить о них", - говорит Катков.

По его словам, в Приднестровье много проводится мероприятий памяти воинов-афганцев, в том числе интернационального уровня, такие как Международный борцовский турнир, фестиваль афганской песни "Караван", детские спортивно-массовые мероприятия.

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