Просветительский проект SputnikPro в Приднестровье: с подкастом в новый день

О самобытном жанре подкаста, который в последнее время набирает невероятную популярность у слушателей во всем мире, приднестровским журналистам рассказали ведущие медиаспециалисты России.

ТИРАСПОЛЬ, 18 фев – Sputnik. Ведущие российские медиаэксперты поделились с приднестровскими журналистами знаниями о тонкостях создания интервью в таком оригинальном актуальном жанре, как подкаст, а также навыками монетизации этого творческого продукта. Именно эти темы стали основными в новом модуле образовательного проекта SputnikPro, который проводит Международное информационное агентство и радио Sputnik.

"Если возникнет чувство, что подкаст - это не для вас, откидывайте эти мысли. Потому что не успеете оглянуться, как он станет неотъемлемой частью медиа", - предупредила в начале лекции один из спикеров, заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья Лосева. © Sputnik / Впервые на SputnikPro: Кишинев стал площадкой уникального практикума

Прорыв жанра подкаста

Российский эксперт подчеркнула, что во многих странах есть ощущение, будто подкаст - эта не их история, и жанр не приживется.

"Но очень быстро происходит прорыв жанра в аудиторию. При этом подкаст – очень недорогой для производства, хотя недешевый с точки зрения навыков и понимания того, что ты делаешь", - пояснила Лосева.

О набирающей популярности жанра подкаста рассказал и координатор проектов Россотрудничества в Приднестровье Николай Журавлев. Представительство Россотрудничества в Молдове является постоянным партнером Международного информационного агентства и радио Sputnik Молдова в проведении образовательного проекта SputnikPro.

Журавлев поблагодарил организаторов за то, что приглашают в республику ведущих медиаспециалистов, которые делятся с коллегами навыками работы с новейшими технологиями и по актуальным темам.

"Если мы говорим о подкастах, они появились не вчера, но за последний год вышли на взрывной рост с точки зрения интереса аудитории. Сам я, когда еду из Кишинева в Тирасполь и обратно, очень часто слушаю подкасты. Это то, что сегодня интересует медаисообщество, как это делать, как монетизировать. Очень интересный формат и жанр", - заметил он.

Давние и новые проекты

Одним из создателей образовательного проекта SputnikPro стала нынешний руководитель Международного информационного агентства и радио Sputnik Молдова Марина Перекрестова.

"Мы решили в этом году наш просветительский цикл SputnikPro начать именно с подкаста, поскольку это новый и востребованный в наши дни формат", - сказала она.

Международный образовательный проект Sputnik Pro в Приднестровье © Sputnik / Irina Leahova

Международный образовательный проект Sputnik Pro в Приднестровье © Sputnik / Irina Leahova

Международный образовательный проект Sputnik Pro в Приднестровье © Sputnik / Irina Leahova

Международный образовательный проект Sputnik Pro в Приднестровье © Sputnik / Irina Leahova

Международный образовательный проект Sputnik Pro в Приднестровье © Sputnik / Irina Leahova 1 / 5 © Sputnik / Irina Leahova Международный образовательный проект Sputnik Pro в Приднестровье

По словам Перекрестовой, в 2020 году у агентства большие планы и много новых интересных проектов. Однако не будут забыты и те, что уже успешно реализуются на протяжении пяти лет существования молдавского хаба, в частности конкурс для молодых журналистов "Перспектива".

"В этом году конкурс будет пятым, юбилейным, и мы его отдельно объявим. Мы очень надеемся: когда конкурс стартует, поступят заявки также и из Приднестровья и как всегда из региона будут представлены интересные работы", - подчеркнула руководитель Sputnik Молдова.

Всего лекцию посетило 35 журналистов, блогеров, сотрудников пресс-служб и руководителей СМИ Приднестровья. Перед аудиторией выступило два спикера. Наталья Лосева провела мастер-класс на тему "Новые медиа. Практика интервью", а руководитель Центра исследования и изучения аудитории новостных медиа МИА "Россия сегодня" Анна Рудицер рассказала о производстве, запуске и продвижении подкастов.

SputnikPro — это серия уникальных мастер-классов от лучших медиаменеджеров и ведущих специалистов с большим опытом работы в СМИ, единственная российская программа такого масштаба. Проект SputnikPro прошел уже в 13 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. С марта 2018 года в проекте приняли участие более 2000 журналистов и медиаменеджеров, PR-специалистов и сотрудников пресс-служб, блогеров и студентов профильных направлений.

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