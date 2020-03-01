Блины и мэрцишоры - по одной цене: в Тирасполе проводили зиму и встретили весну

Единение зимы и весны в нынешнем году состоялось благодаря не только климатическому казусу – слишком мягкой погоде в обычно холодный период года, но и редкому случаю, когда Масленица совпала с Мэрцишором.

ТИРАСПОЛЬ, 1 мар – Sputnik. В Тирасполе проводили зиму с масленичным вкусом и размахом и встретили весну с радостным настроением и с бело-красным оформлением. Всё в один день – 1 Марта. И, как ни забавно, даже цена символов обоих праздников - блинчиков и мэрцишоров, была та же. За каждый из них по десять приднестровских рублей (почти один к одному к молдавской валюте).

Навстречу весне

Широкую Масленицу разбили на главной площади города. На большом пространстве нашлось место для всех и всего – для посетителей и многочисленных торговых лавок, для сцены, для игр и удалых забав.

В Тирасполе всегда на масленичных гуляньях предоставляют разнообразные возможности в шутейной пробе своих сил. А именно - в забивании гвоздей, в перетягивании каната, в прыгании через скакалку, в верчении хула-хупа, в пилении деревянных брусков, в разворачивании конфеток руками, одетыми в боксерские перчатки, в лазании по скользкому столбу за подарком и многое другое. В общем, выбор для вышедших на встречу весне и новых радостных ощущений велик.

С баранками в награду

Разогревшись после всевозможных состязаний, здесь было где присесть, отдохнуть и полакомиться главным кулинарным блюдом Масленицы – блинами. Однако не меньшие очереди выстраивались за более плотным угощением – шашлыками, а также за выпечкой вроде плацинд и прочих традиционных закусок.

Масленица в Тирасполе © Sputnik / Irina Leahova

Масленица в Тирасполе © Sputnik / Irina Leahova

Масленица в Тирасполе © Sputnik / Irina Leahova

Масленица в Тирасполе © Sputnik / Irina Leahova

Масленица в Тирасполе © Sputnik / Irina Leahova

Масленица в Тирасполе © Sputnik / Irina Leahova

Масленица в Тирасполе © Sputnik / Irina Leahova

Масленица в Тирасполе © Sputnik / Irina Leahova

Масленица в Тирасполе © Sputnik / Irina Leahova

Масленица в Тирасполе © Sputnik / Irina Leahova

Масленица в Тирасполе © Sputnik / Irina Leahova 1 / 11 © Sputnik / Irina Leahova Масленица в Тирасполе

Почревоугодничав, можно было снова, но уже более внимательно обойти лавки и ларьки с сувенирными изделиями ручной работы, а еще с мэрцишорами – также разных форм, созданными с творческой фантазией. Пока ты прохаживался между лотков, тебя вдруг неожиданно могли снова пригласить угоститься блинами, а то и вязанкой баранок наградить.

Тонкая грань между Масленицей и Мэрцишором

В конечном итоге блинами тираспольчане побаловались, приправляя их разновкусными начинками, залихватским забавам дань отдали. Всё испробовали, что возможно было, чтобы в полной мере и с широким размахом отметить и проводы зимы, и Прощенное воскресенье, которое традиционно завершает масленичную неделю, и встречу весны, а также Мэрцишора, который в наших краях стал символом пробуждения природы и прихода чудесной погоды.

Любопытно было понять, где же эта тонкая грань между одним праздником и другим. Между ярмарками Масленицы и Мэрцишора. И вот, гуля по Широкой ярмарке с этой мыслью, которая подогрета была именно таким календарным совпадением, вдруг осознаешь, как эти праздники по символизму сплетены, как гармонично сочетаются в одном пространстве, какое удовольствие и радость приносят они своим существованием.

И даже есть в этом какой-то философский подтекст. Если раньше мы отмечали сначала Масленицу со всеми ее атрибутами, а потом на следующий день или через пару дней Мэрцишор, то в нынешний год этот переход случился практически в одно мгновение, как наступление нового года, как в реальной жизни, секундно меняющейся, как напоминание, что радоваться необходимо здесь и сейчас. И почему, собственно, и в будущем также не соединять их?!

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK