К 8 марта в Приднестровье: труженицы тыла о годах своей не женской работы

В Тирасполе прошел тематический круглый стол "Женский подвиг во имя Великой Победы", организованный Контактным центром ПГУ им. Т.Г.Шевченко по взаимодействию с Россотрудничеством.

ТИРАСПОЛЬ, 7 мар – Sputnik. В преддверии Международного женского дня в Тирасполе провели встречу студентов с труженицами тыла, которые поведали о своих тяжких военных годах. Прошла она в рамках круглого стола "Женский подвиг во имя Великой Победы", организованного Контактным центром ПГУ им. Т.Г.Шевченко по взаимодействию с Россотрудничеством совместно с Отделом молодежной политики, воспитания и социальной защиты, а также институтами и факультетами университета.

"Важно в преддверии 8 Марта говорить не только о том, что у нас женщины милые, обаятельные, умные, но и то, что они готовы подставить свое плечо, взять на себя большую ответственность и выстоять в самое нелегкое время", - заметила проректор по молодежной политике ПГУ Валентина Ени.

Подвиг и на фронте, и в тылу

Координатор проектов Россотрудничества в Приднестровье Николай Журавлев отметил, что организаторы постарались совместить и отметить приближающийся Международный женский день и 75-летие Великой Победы, поговорив о крайне важной сегодня теме подвига в Великой Отечественной войне и вклада женщин в эту войну.

"Говорят: у войны неженское лицо. Так и есть, но без вклада советских женщин победить было бы невозможно. Когда хрупкие женщины в амуниции вытягивали с поля боя под огнем бойца под 100 кг. Не меньший подвиг совершали женщины-труженицы тыла, когда они фактически детьми выполняли мужскую работу. Ту, на которую сегодня и сильных женщин не допустят, потому что она вредная", - напомнил он.

Первая встреча с войной

Все ветераны и труженицы тыла, рассказывая студентам о пережитом, повторялись лишь в одной фразе, произнесенной каждой из них с таким чувством, будто 41-й год становился для них вновь явью. "Война – это страшно!". Истории разные, но каждая из них "пробирает" от ощущения ужаса.

Вера Ильинична Нивинская узнала о войне, отдыхая в санатории в Каменке на каникулах вместе с другими отличниками, получившими это право за свои успехи в учебе. Она только окончила второй класс.

"И мы видели, как санаторий стал готовиться к госпиталю. Рвались простыни на бинты. Мы страшно испугались, родителей рядом нет. Потом счастье подвернулось – машина-полуторка приехала, и нас развезли по домам", - вот каким был первым страх от осознания прихода войны.

Память о войне и любовь к жизни

При эвакуации Нивинская с мамой и братом попала в окружение. Их вернули обратно в Тирасполь, и все годы до освобождения они прожили на оккупированной территории. Но одна из жизненных картинок, которые ей пришлось увидеть, когда они в 41-ом были отправлены обратно в родной город, отложилась особо тяжкой памятью.

"Мы только видели огромный ров. Вокруг него стояли женщины, мужчины с детьми, лицом к фашистам. Те стреляли - и они падали в ров. Они еще дышали, когда лежали там. Сколько бы времени ни прошло, не могу смотреть фильмы о войне. Потому что я ее вижу и ощущаю до сих пор", - поделилась она.

Вера Ильинична признается, что несмотря на свой весьма преклонный возраст, она невероятно любит жизнь.

"Я цепляюсь за нее, хотя у меня уже большой возраст. Может быть, именно потому, что в таком раннем возрасте прошла очень тяжелый путь. Я люблю жизнь - и полосатую, и разную. Любите и вы эту жизнь. И старайтесь привносить в нее как можно больше сил, энергии", - желала она ребятам.

Сухари да носки с варежками

Галина Степановна Щербина также прекрасно помнит начало войны. Встретила весть о ней вместе со своей семьей дома в селе под Киевом. Рядом располагался аэродром, на который упала бомба. А потом помнит другой страшный звук, когда гудела земля, и все выскочили на улицу, подумав, что снова, как и в 1937 году, случилось землетрясение. Однако это шла фашистская конница.

Все годы, пока советские воины не освободили их родное село, она вместе с другими детьми вязала носки да варежки для подпольщиков, готовила сухари, а потом, обвешанная кульками, по восемь километров таскала их нашим.

"Война – это страшно. Можно целые книги об этом писать. А вы, ребята, учитесь. Нам фашисты не дали этого. Ничего не было, даже писать нечем было", - несколько раз в своем рассказе повторяла Галина Степановна.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK