День Победы в Тирасполе: живой концерт для каждого ветерана под аплодисменты

Как отмечали в главном городе Приднестровья День Победы, и как поздравляли ветеранов Великой Отечественной войны корреспондент Sputnik увидела своими глазами – не онлайн, и поняла, почему праздник 9 Мая в нынешнем году оставит особые воспоминания.

ТИРАСПОЛЬ, 9 мая – Sputnik. Песни военных лет звучали из многих окон, домов, дворов Тирасполя, в их сопровождении, поставив на громкий звук мобильного, люди небольшим количеством ходили в продуктовые магазины, их напевали, даже стоя в очереди, распределенной по законам карантина. По главным улицам города курсировал военный грузовик полуторка, с кузова которого артисты пели песни времен Великой Отечественной и о войне. Также периодически мимо проезжали частные машины с флагами и атрибутикой Великой Победы.

Автосцены на грузовиках также курсировали по адресам ветеранов Великой Отечественной воны. И поистине никто в нынешнее 9 Мая не был забыт – для каждого из них в отдельности организовали целый праздничный концерт.

Карантинный День Победы

Похоже, карантин подарил особый День Победы. Впервые главной площадкой стали не центральная площадь, где проходит красочный военный парад, не Мемориал Славы, который, безусловно, является священным местом памяти обо всех героях Великой Отечественной войны, и будет таковым оставаться.

Основной праздник переместился во дворы и дома ветеранов – там, где проходит их обычная жизнь, став по-настоящему общей историей отдельно взятого жилого корпуса, массива, района. То есть очень небольшого, но очень конкретного и поименного конгломерата людей. Будто осязаемо став частью каждого жителя этих домов.

На Мемориале

Мемориал не забыли. Здесь, как и прежде, побывали руководители региона и различных администраций и ведомств. И также отдали дань памяти павшим героям Великой Отечественной. Только не участвовали в официальной церемонии жители города, которые традиционно приходят в этот день благодарно преклонить колено перед памятными плитами, и возложить к ним цветы. Не участвовала и многотысячная колонна "Бессмертного полка", которая обычно проходит по площади, потом вдоль Мемориала с фотографиями участников войны. Все они остались дома. Как и ветераны.

Живые Герои

День Победы в Тирасполе © Sputnik / Irina Leahova

День Победы в Тирасполе © Sputnik / Irina Leahova

День Победы в Тирасполе © Sputnik / Irina Leahova

День Победы в Тирасполе © Sputnik / Irina Leahova

День Победы в Тирасполе © Sputnik / Irina Leahova 1 / 5 © Sputnik / Irina Leahova День Победы в Тирасполе

На сей раз главными героями стали именно Они - те ветераны, что ещё живы, те, кто помнят войну, кто сам прошел её ад – в тылу или в самом её пекле. Ведь на мемориальные официальные празднества немногие добирались. Тем, кто не мог этого сделать, так же, как и в нынешний раз, вручали награды, поздравляли, дарили цветы и преподносили определённые продуктовые наборы. Но как это было сделано сейчас, в это 9 Мая?! С каким размахом, с каким широким участием и тёплой душой! Что особая волна этого радостного соучастия захватило людей.

Для каждого ветерана устроили отдельный концерт – с индивидуальным поздравлением. К нему подключались и соседи. Кто-то впервые узнал, что среди них живёт ветеран Великой Отечественной, кто-то знал об этом и раньше и подготовился – купил цветы, ожидал приезда артистов. Но все они присоединились к поздравлениям ветерану, став частью этого индивидуального праздничного концерта.

Впервые они клали цветы не на холодные каменные плиты, а смогли прочувствовать гордость и радость Дня Победы вместе с их соседом – Героем войны, осознать, что такое соприкоснуться с живой легендой и проявить личное участие в его поздравлении. Пусть лишь хлопая с балкона своей квартиры, но выразив свою благодарность конкретному человеку, который был одним из тех, кто выковал Победу для нас всех.

Такой День Победы дорогого стоит. И он наверняка запомнится тем, кто был сопричастен в его проведении.

А "Бессмертный полк" провели. Как и миллионы людей, для кого День Победы - священный праздник. Организовали онлайн. И почтили память ушедших минутой молчания, стоя у своих окон и держа в руках фотографии своих родных-участников Великой Отечественной войны.

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