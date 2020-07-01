В очереди - с маской и в перчатках: как голосуют по поправкам в Конституцию РФ

КИШИНЕВ, 1 июля – Sputnik. В столице Молдовы активно проходит голосование по поправкам в Конституцию России. С самого утра, еще до открытия участка, разместившегося в Консульстве Посольства РФ в Молдове, выстроилась целая очередь из желающих высказать свое мнение по вопросу одобрения изменений в основной закон Российской Федерации.

"Видите, какая очередь? И это только восемь часов утра. А до вечера еще сколько проголосует! Сколько нас здесь русских живет!", - сказала одна из представительниц старшего поколения Павлина Буйван.

Подготовка со всей серьезностью

Все те, кто пришел на участок, явно серьезно и обстоятельно подготовились. Все выполнили предписание Роспотребнадзора, которое гласило о необходимости соответствовать санэпидемическим нормам. Все пришли с масками и в перчатках. Стоя в очереди, соблюдали требования социальной дистанции.

На избирательный участок пропускали лишь по трое. Все проходили через обычный сканер, и никто даже не подозревал, что одновременно они проверяются на уровень температуры. Встроенный термосканер позволил избежать необходимости еще одного контакта с человеком.

Обстановка на участках

На самом участке все также максимально позволяло избегать прямого сообщения с человеком. Члены комиссии сидели в отдельных боксах, отгороженных стеклом от центра участка, где находились голосующие. Пришедшие демонстрировали свой российский паспорт, по динамику вели разговор с ними сотрудники. Три человека – три кабинки для голосования, рядом с урной никакой очереди, никакой толчеи. Старались распределять перемещение голосующих по участку так, чтобы не создавать столкновений.

На случай, если термосканер определит человека с повышенной температурой, предусмотрено отдельное помещение. Оно изолировано, там есть где сесть на случай, если вдруг человеку станет плохо. Также на все время голосования на участке дежурит врач, который при необходимости может оказать первую помощь.

Те, кто в силу состояния здоровья не смогли бы прийти на участок, уже получили право реализовать свое желание и проголосовать на дому. Все заявки на выездное голосование удовлетворили, и дали возможность высказать свое мнение по поправкам еще неделю назад.

Потому что не все равно

Многие из пришедших на избирательный участок говорили о том, что считают своим долгом принять участие в голосовании и, несмотря на то, что живут сейчас в Молдове, душой они с Россией, поэтому им не безразлична судьба страны, чьими гражданами они являются.

"Потому что я - гражданин России - великой страны с хорошей историей. Мне не все равно, и поэтому я голосую", - сказал Александр Макеев, который пришел на участок вместе с сыном.

"Я уверен, что изменения будут только к лучшему", - отметил Сергей Аникевич.

В очереди к участку стояли представители разных поколений. Немало и молодых людей, которые весьма активно комментировали важность участия в голосовании.

"Я считаю, что прийти голосовать необходимо. Это то, что должен сделать каждый в этот день. Наш президент Владимир Путин предложил очень хорошие поправки. Они касаются молодых семей, суверенности территории, медицины", - пояснила Елена Антоненко.

По словам посла России в Молдове Олега Васнецова, сложно прогнозировать, сколько людей изъявит желание высказать свое мнение о будущем России, однако предполагает, что придет на голосование тысячи полторы российских соотечественников.

В Молдове зарегистрировано около 215 тысяч граждан России с учетом приднестровского региона.

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