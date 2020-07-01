В Молдове завершилось голосование по поправкам в Конституцию РФ: как это было

Принять участие в голосовании мог любой, кто обладает действительным паспортом гражданина Российской Федерации, либо свидетельством на возвращение в Россию.

КИШИНЕВ, 1 июл - Sputnik. В Кишиневе и Тирасполе завершили работу избирательные участки, где граждане России могли проголосовать по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Плебисцит прошел в штатном режиме, без эксцессов.

Максимальная безопасность

В Кишиневе участок был размещен в консульском отделе российской дипмиссии. Перед его открытием здесь выстроилась уже небольшая очередь из желающих проголосовать.

Люди соблюдали санэпидемические требования. Они пришли с масками и перчатками, держали социальную дистанцию. Точно также дисциплинированно они вели себя и внутри избирательного участка.

Пропускали на него только по трое человек, не более. Все было организовано так, чтобы максимально обезопасить людей от прямых контактов. При входе был установлен термосканер, который на растоянии определял температуру.

В помещении для общего голосования члены комиссии сидели в отдельных боксах, отгороженных стеклом от центра участка, где находились голосующие, и вели разговор по динамику. Три человека – три кабинки для голосования, да и рядом с урной никакого столпотворения.

К слову, на случай, если у кого-то из пришедших термосканер вдруг установил бы повышенную температуру, было предусмотрено отдельное помещение. Там было организовано специальное место, где человек мог бы отдохнуть, если ему неожиданно стало плохо. Также на все время голосования на участке дежурил врач, который при необходимости мог оказать первую помощь.

Мнение российского посла

В утренний час этот участок посетил посол России в Молдове Олег Васнецов. Он также осуществил конституционное право и высказал свое мнение по поправкам в Основной закон Российской Федерации.

"Голосование важно тем, что россияне голосуют за поправки, которые призваны усилить Основной закон, сделать нашу страну более стабильной, сильной, предсказуемой и, самое главное, суверенной", - сказал российский посол.

Васнецов также отметил, что посольством велась определенная разъяснительная работа среди русских общин, активистов, волонтеров, чтобы донести суть поправок и важность участия в плебисците.

Приднестровцы голосовали с воодушевлением

Голосование также проходило в Тирасполе, однако большее количество дней – с 29 июня по 1 июля. Как рассказала корреспонденту Sputnik глава ЦИК Приднестровья Елена Городецкая, люди шли с большим воодушевление и интересом.

"Приднестровские россияне выражали готовность проголосовать, находясь в других районах, несмотря на то, что в связи с карантином сложно добраться до Тирасполя, а организованного транспорта не было предусмотрено", - отметила она.

Жители Тирасполя и Бендер - городов, которые близко расположены друг к другу, уже с семи утра занимали очередь.

"Различная степень наполняемости была на участке. Когда время приближалось к 12, к наиболее знойной части дня, людей было меньше. Но с утра и особенно после обеда, после окончания рабочего дня они с большой радостью и желанием шли на голосование", - отметила Городецкая.

По словам главы ЦИКа, по утрам очередь могла растянуться на 100-200 метров. Тем не менее, люди терпеливо дожидались своего времени. Приднестровцы вели себя очень дисциплинировано, приходили в масках, стояли с соблюдением социальной дистанции.

"Все требования, которые были предъявлены Роспотребнадзором и главным санитарным врачом Приднестровья, выполнялись", - подчеркнула она.

Городецкая пояснила, что постоянно проводилась дезинфекция участков в специальных комбинезонах, а также рук каждого голосующего. Кроме того, было организовано направление потока голосующих для того, чтобы они не смешивались между собой, и могли удерживать необходимую дистанцию. Железные ограждения были обустроены по примеру таких, как в аэропорту, когда разделяются потоки. Так что голосовавшие, следуя по обозначенной траектории, подходили в конце концов прямо к месту выдачи бюллетеня. Расстояние не менее полтора метров соблюдалось также и между выставленными столами.

В Молдове проживает около 215 тысяч граждан России, с учетом приднестровского региона.

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