В память о мастере: что намерены делать наследники театра Юрия Хармелина

В Молдове простились с основателем и бессменным руководителем театра "С улицы Роз". Это творческое товарищество, которое зарождалось как молодежная драмстудия, за 40 лет выросло в крепкий профессиональный коллектив, получив статус государственного театра.

КИШИНЕВ, 10 авг – Sputnik. В Кишиневе проводили в последний путь выдающегося мастера, создателя и бессменного руководителя Государственного молодежного драматического театра "С улицы Роз" Юрия Хармелина. На панихиду пришли сотни людей – друзей, коллег, поклонников театра.

Об уникальных свойствах

Желающие проститься с маэстро приходили задолго до официального времени проводов. Из-за карантина к гробу пускали по несколько человек, так что до входа в театр выстроилась целая вереница людей с цветами. После прощания прошла панихида.

Молдова прощалась с выдающимся мастером театрального искусства Юрием Хармелиным. © Sputnik / Mihai Caraus.

Юрий Аркадьевич - основатель и бессменный руководитель Государственного драматического молодежного театра "С улицы Роз". © Sputnik / Mihai Caraus.

Артисты труппы театра - его ученики. © Sputnik / Mihai Caraus.

Театр "С улицы Роз" как одна семья. По словам артистов и близких мастера, он всегда помогал своим ученикам, друзьям, коллегам - каждому. © Sputnik / Mihai Caraus.

Маэстро был настоящим энтузиастом, вдохновившим театром многих людей. © Sputnik / Mihai Caraus.

Среди поклонников театра - люди разных поколений. © Sputnik / Mihai Caraus.

Многие из них сегодня смогли лично отдать дань памяти мастеру. © Sputnik / Mihai Caraus.

Ведь для них театр "С улицы Роз" - это неповторимая атмосфера творчества, духовного подъема, культурных потрясений. © Sputnik / Mihai Caraus.

Каждый посчитал для себя важным - прийти с последним поклоном к тому, кто смог создать такое уникальное творение. © Sputnik / Mihai Caraus.

Среди пришедших проститься с маэстро - и высокопоставленные лица. © Sputnik / Mihai Caraus.

Президент Молдовы Игорь Додон отметил, что уход Юрия Хармелина - серьезная утрата для страны, и он приложит все усилия для того, чтобы заветная мечта творца о появлении своего здания для театра "С улицы Роз", осуществилась. © Sputnik / Mihai Caraus.

Проводить в последний путь маэстро пришли сотни людей. © Sputnik / Mihai Caraus.

Они искренне переживали утрату такого поистине выдающегося учителя и мастера - личности для современного театра неоценимого масштаба. © Sputnik / Mihai Caraus.

Провожали Артиста и Художника под аплодисменты. © Sputnik / Mihai Caraus.

Это давняя театральная традиция, которая символично говорит о том, что большие мастера, которые оставили свой уникальный и неоценимый след в искусстве, никогда не будут забыты. © Sputnik / Mihai Caraus. 1 / 15 © Sputnik / Mihai Caraus. Молдова прощалась с выдающимся мастером театрального искусства Юрием Хармелиным.

В числе тех, кто отдал дань памяти маэстро, были и президент Молдовы Игорь Додон, министр образования, культуры и исследований Игорь Шаров, примар муниципия Кишинева Ион Чебан.

Удивительно, но все – и государственные мужи, и соратники Юрия Хармелина, и его поклонники – говорили об одних и тех же неоценимых свойствах мастера. О большом вкладе в культуру, о преданности театру и своей стране, о невероятном трудолюбии и жизнестойкости, об истинном энтузиазме, о любви и заботе к друзьям, ученикам, коллегам, к людям и своей родине – Молдове. И каждый подкрепил это своей личной историей с маэстро.

О любви к своей стране

Вдова Юрия Аркадьевича Стелла Хармелина рассказала о том, что он был настоящим патриотом. В конце 80-х режиссера приглашали работать на Бродвее в Америке, позже не раз поступали предложения из Израиля, однако на это у него всегда был один ответ: я хочу быть полезен своей стране, которую я люблю. И создавал свое дело, свой театр, на своей родине.

"Много сделал для своих учеников, которых он возил на поступление в Щукинское училище и помогал им пройти прослушивание. И многие другие их вопросы решал. Он был не просто учителем, но и отцом. Да и всегда был готов помочь любому человеку", - сказала она.

О родительской опеке

О теплом и заботливом отношении своего руководителя говорят все артисты театра "С улицы Роз". Как рассказал актер Александр Шишкин, он знаком с Юрием Аркадьевичем 40 лет.

"Он был поцелован Богом. Он не только обрел смысл своей жизни, но и помогал определиться тем, кто находится рядом с ним. На каком-то этапе он заменил мне родителей. Мы прощаемся с ним как с самым дорогим человеком. Но я думаю, он всегда останется в нашем сердце и в сердцах многих людей", - отметил Шишкин.

О театре и о вкладе в искусство

О любви к артистам, к театру как об одном из особенных качеств главного режиссера и руководителя театра "С улицы Роз" вспоминает и его коллега – режиссер Вячеслав Мадан, который выпускал постановки на сцене этого театра. По его мнению, нашей стране повезло, что в ее истории был такой человек искусства, который всю жизнь создавал свою театральную империю, не взирая ни на какие сложные обстоятельства.

"Учил с малых лет актеров, создавал свою труппу, свой театр. И театр дальше будет носить его имя. Юрий Хармелин – человек, которого уже знают во всем мире, как и его театр. Я считаю, что он очень много сделал для имиджа нашей страны", - подчеркнул Мадан.

Режиссер отметил, что Хармелин был особенным во многом - великолепным коллегой, честным человеком, очень интеллигентным, который никогда не повышал голоса на людей. Он рассказал о невероятном трудолюбии мастера, работавшего и денно, и нощно, несмотря на страшную болезнь, которая "съедала" его последние несколько лет жизни.

"Я говорил ему: отдохни чуть-чуть. Но в ответ только одно: я должен успеть. Он добился такого, для чего одной жизни мало. А ему удалось. Единственное, что он не успел – это открыть свой театр в новом здании, построенном специально под него", - сказал он.

О продолжении дела

По словам главного специалиста по литературно-драматургической части театра Алины Шишкиной, в лице Юрия Хармелина они потеряли великого мастера, бесценного педагога, самого преданного друга.

"Главным в нашей жизни теперь должно стать продолжение его дела, которым он жил. Тем более театр носит его имя, и мы не должны его уронить. Мы хотим, чтобы он нами гордился", - выразила она мнение коллектива.

Шишкина рассказала о том, что Хармелин ушел 8 августа за несколько часов до первого спектакля, которым театр открывал 43-й сезон. Но артисты решили не нарушать график выступлений, запланированный Юрием Аркадьевичем на август. Ведь их учитель всегда был предан театру и зрителю, и учил своих артистов быть верными своему делу и призванию.

"Совпадение, может быть. Но во время этого первого утреннего спектакля на сцену залетела бабочка – большая, красно-коричневая. Я даже таких не видел в Кишиневе. На следующий день на вечернем спектакле на сцену залетел мотылек. Мы подумали, это значит, что он - с нами. Я надеюсь и очень в это верю", - рассказал актер театра "С улицы Роз" Евгений Богнибов.

О театральной символичности

Некая театральная образность прочитывается и в уходе Хармелина, будто он был срежиссирован мастером. Он торопил открытие сезона. В связи с пандемией театрам нельзя давать спектакли в закрытых помещениях, только под открытым небом, при количестве зрителей не больше 50 человек.

Юрий Аркадьевич занимался получением разрешения на выступление, организовывал сцену во дворе театра на карантинный период, проводил репетиции - всё подготовил так, чтобы в новый сезон войти достойно. Однако ушел перед самым его открытием, будто дав очередной старт своему главному детищу жизни, все организовав и подтолкнув к тому, чтобы театр пошел в свое новое плаванье.

О доброй памяти

По театральной традиции – после прощания, вынос гроба с телом маэстро сопровождался аплодисментами, которые не смолкали до самого выезда кортежа из театрального двора. Обычай символичен, как и все, что связано с театром и искусством. Он иносказательно говорит о признательности людей Артисту, Художнику за его творчество, о том, что истинно большой художник никогда не будет забыт, как и его дело.

За несколько часов до своей кончины Юрий Хармелин дал последнее в своей жизни интервью Sputnik Молдова. А последних словах мастера, вы можете прочитать здесь.

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