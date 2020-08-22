Быть или не быть карантину: какую программу готовят на линейку 1 сентября

На примере одного из бендерских лицеев корреспондент Sputnik Молдова узнала, как готовятся учебные заведения Приднестровья к началу учебного года.

ТИРАСПОЛЬ, 22 авг – Sputnik. В Приднестровье решили, что линейкам 1 сентября в школах быть, однако в усеченном составе – из учащихся только первоклассники и будущие выпускники. Как идет подготовка к новому учебному году на примере Бендерского теоретического лицея, узнавала корреспондент Sputnik.

Линейке быть!

В Бендерском теоретическом лицее новобранцы приходят учиться сразу в пятый класс. Здесь нет начальной школьной подготовки. Поэтому на линейке планируется присутствие учеников четырех пятых классов и трех одиннадцатых. Впрочем, количество участников в празднике согласовывается еще в Управлении народного образования города Бендеры.

Подготовка к 1 сентября Бендерского теоретического лицея © Photo : Бендерский теоретический лицей

Подготовка к 1 сентября Бендерского теоретического лицея © Photo : Бендерский теоретический лицей

Подготовка к 1 сентября Бендерского теоретического лицея © Photo : Бендерский теоретический лицей 1 / 3 © Photo : Бендерский теоретический лицей Подготовка к 1 сентября Бендерского теоретического лицея

В ожидании решения вышестоящей инстанции в лицее понимают, что необходимо обеспечить безопасность на мероприятии. Репетиции также проводятся в соответствии с карантинными требованиями. Каждый день в зале отрабатывают свой фрагмент участия в линейке разные ученики, чтобы не создавать скученности и не ставить под угрозу здоровье детей и педагогов.

Вот на очередной репетиции свою литературную зарисовку к празднику репетировали одиннадцатиклассники, воплотившись в героев Шекспира. Снова терзался сомнениями Гамлет. Пусть и современный, перед собой он в очередной раз ставил этот непостижимый вопрос: быть или не быть, однако в данном случае торжественному событию 1 сентября. А чуткая Офелия пыталась его воодушевить, увещевая датского принца тем, что, конечно, оно состоится. "Мы живы, мы здоровы, и в лицее состоится торжество, потому что он великолепен и прекрасен".

По традиции, несмотря на карантин

По словам педагога-организатора Оксаны Спириной, несмотря на пандемию, в лицее намерены провести торжество по случаю Дня знаний ярко и красочно, чтобы было ощущение праздника, и чтобы он запомнился.

Станут следовать и традициям, много лет существующим в лицейской организации такого мероприятия, несмотря на усеченный вариант линейки. Не забудут неизменный атрибут праздника – разноцветные шары.

Торжественный проход новых лицеистов–пятиклассников как всегда будет с шарами. В самом конце они выпустят эти воздушные мячики в небо как символ новой жизни и стремления к открытию неизведанных горизонтов знаний.

Также в программе – традиционное выступление пятиклассников, которые расскажут о том, как они хотели попасть в лицей и как рады, что теперь становятся его учащимися. А старшеклассники также по традиции исполнят литературную зарисовку, которая обычно составляется как из классических, так и современных произведений.

В традиции и танец – не парный, а современный, исполняемый по разметке на школьной площадке. Так что необходимое расстояние социальной дистанции будет соблюдено.

И, безусловно, не обойдется без первого школьного звонка.

"Однако практика показывает, что пятиклассники рослые. Поэтому лицеист - новый и выпускающийся в этом году, оба берут звонок и размахивают им вместе, проходя торжественным шагом по кругу", - отметила Спирина.

И также по сложившемуся обычаю под финальную песню все участники линейки будут размахивать цветными шарфиками, которые предоставляет им сам лицей.

Без цветов

Как рассказала директор лицея Светлана Иванишина, все необходимые нормы санитарной безопасности будут неукоснительно соблюдены. Измерение температуры, социальная дистанция, ношение масок и перчаток, обработка спиртовым раствором всех помещений лицея, всех школьных принадлежностей вплоть до микрофонов, которые выступающие на линейке будут держать в руках и передавать друг другу.

"Мы попросим ребят и родителей, чтобы никто не приносил цветы на линейку. Мы отменили даже традиционные подарки, которые дарим учащимся, чтобы минимизировать любые риски для здоровья учеников и работников лицея. Вот пройдем пандемию - и потом будет море цветов", - резонно замечает она.

Тест для всех

Перед началом учебного года все работники образовательной системы Приднестровья будут протестированы на COVID. В Бендерском теоретическом лицее эта процедура пройдет 24 и 25 августа. Медработник будет проводить тест непосредственно в учебном заведении. И его пройдут все без исключения - от директора до преподавателей, которые будут вести обучение в онлайн-режиме, и технического персонала.

По словам Иванишиной, новые правила организации процесса обучения пока не утверждены. Но есть предположительный вариант учебы в этом году.

"Такие предметы, как русский, математика, физика, химия и английский, будут вестись в обычном режиме, в классах, но по 30 минут занятий. А остальные предметы – дистанционно", - отмечает директор.

Время для креатива

Иванишина считает, что сейчас особый период для проявление креативных навыков у педагогов. Когда им приходится при онлайн-обучении находить различные способы для того, чтобы разнообразить преподавание.

К примеру, учителя физкультуры лицея придумали перевести уроки на дистанции в новый тип соревнования. Учеников попросили записывать видеоролики с занятиями физкультурой. Лучшие из видео попали на сайт лицея, который доступен в интернете каждому. Таким образом педагоги стимулировали у учеников интерес к этому предмету.

"Это золотое время для творческих преподавателей, которые не просто урокодатели, а те, кто найдут способ интересно и качественно организовать обучение в нелегких условиях карантина. И проявят не только профессиональные качества, но и свой талант и призвание", - говорит руководитель лицея.

Работа лицея в пандемию

Пока решено, что в лицее столовая не будет работать. Количество уроков уменьшат. Пребывание детей в лицее ограничится тремя–тремя с половиной часами. Учиться они станут в две смены, между которыми будет выделено время на полную уборку школы и дезинфекцию всех кабинетов, поверхностей, как положено в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами.

Температура в 37 градусов – уже достаточный повод не допустить к занятию учащегося и к работе сотрудника школы. В этом случае любой из них будет изолирован в специально оборудованный кабинет. Следующие действия руководства школы – вызов скорой помощи и сообщение о случае в вышестоящие органы власти. После пациента обследуют, проведут тест и выяснят, с кем он контактировал в эти дни.

"Всем уже хочется выйти на уроки в лицей. Но для того, чтобы обеспечить безопасность здоровья детей и всех сотрудников, придется соблюдать новый регламент работы. Надо пережить этот нелегкий период", - резюмировала директор лицея.

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