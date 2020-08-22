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Подготовка к 1 сентября Бендерского теоретического лицея

Быть или не быть карантину: какую программу готовят на линейку 1 сентября

© Photo : Бендерский теоретический лицей
Репортаж
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/report/20200822/31359280/byt-ili-ne-byt-karantinu-kakuyu-programmu-gotovyat-na-lineyku-1-sentyabrya.html

На примере одного из бендерских лицеев корреспондент Sputnik Молдова узнала, как готовятся учебные заведения Приднестровья к началу учебного года.

ТИРАСПОЛЬ, 22 авг – Sputnik. В Приднестровье решили, что линейкам 1 сентября в школах быть, однако в усеченном составе – из учащихся только первоклассники и будущие выпускники. Как идет подготовка к новому учебному году на примере Бендерского теоретического лицея, узнавала корреспондент Sputnik.

Линейке быть!

В Бендерском теоретическом лицее новобранцы приходят учиться сразу в пятый класс. Здесь нет начальной школьной подготовки. Поэтому на линейке планируется присутствие учеников четырех пятых классов и трех одиннадцатых. Впрочем, количество участников в празднике согласовывается еще в Управлении народного образования города Бендеры.

  • Подготовка к 1 сентября Бендерского теоретического лицея
    Подготовка к 1 сентября Бендерского теоретического лицея
    © Photo : Бендерский теоретический лицей
  • Подготовка к 1 сентября Бендерского теоретического лицея
    Подготовка к 1 сентября Бендерского теоретического лицея
    © Photo : Бендерский теоретический лицей
  • Подготовка к 1 сентября Бендерского теоретического лицея
    Подготовка к 1 сентября Бендерского теоретического лицея
    © Photo : Бендерский теоретический лицей
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© Photo : Бендерский теоретический лицей
Подготовка к 1 сентября Бендерского теоретического лицея

В ожидании решения вышестоящей инстанции в лицее понимают, что необходимо обеспечить безопасность на мероприятии. Репетиции также проводятся в соответствии с карантинными требованиями. Каждый день в зале отрабатывают свой фрагмент участия в линейке разные ученики, чтобы не создавать скученности и не ставить под угрозу здоровье детей и педагогов.

Вот на очередной репетиции свою литературную зарисовку к празднику репетировали одиннадцатиклассники, воплотившись в героев Шекспира. Снова терзался сомнениями Гамлет. Пусть и современный, перед собой он в очередной раз ставил этот непостижимый вопрос: быть или не быть, однако в данном случае торжественному событию 1 сентября. А чуткая Офелия пыталась его воодушевить, увещевая датского принца тем, что, конечно, оно состоится. "Мы живы, мы здоровы, и в лицее состоится торжество, потому что он великолепен и прекрасен".

По традиции, несмотря на карантин

По словам педагога-организатора Оксаны Спириной, несмотря на пандемию, в лицее намерены провести торжество по случаю Дня знаний ярко и красочно, чтобы было ощущение праздника, и чтобы он запомнился.

Школьник во время дистанционного обучения дома.
© Sputnik / Виталий Тимкив
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Станут следовать и традициям, много лет существующим в лицейской организации такого мероприятия, несмотря на усеченный вариант линейки. Не забудут неизменный атрибут праздника – разноцветные шары.

Торжественный проход новых лицеистов–пятиклассников как всегда будет с шарами. В самом конце они выпустят эти воздушные мячики в небо как символ новой жизни и стремления к открытию неизведанных горизонтов знаний.

Также в программе – традиционное выступление пятиклассников, которые расскажут о том, как они хотели попасть в лицей и как рады, что теперь становятся его учащимися. А старшеклассники также по традиции исполнят литературную зарисовку, которая обычно составляется как из классических, так и современных произведений.

В традиции и танец – не парный, а современный, исполняемый по разметке на школьной площадке. Так что необходимое расстояние социальной дистанции будет соблюдено.

И, безусловно, не обойдется без первого школьного звонка.

"Однако практика показывает, что пятиклассники рослые. Поэтому лицеист - новый и выпускающийся в этом году, оба берут звонок и размахивают им вместе, проходя торжественным шагом по кругу", - отметила Спирина.

И также по сложившемуся обычаю под финальную песню все участники линейки будут размахивать цветными шарфиками, которые предоставляет им сам лицей.

Без цветов

Девушка работает за ноутбуком
© Sputnik / Владимир Песня
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Как рассказала директор лицея Светлана Иванишина, все необходимые нормы санитарной безопасности будут неукоснительно соблюдены. Измерение температуры, социальная дистанция, ношение масок и перчаток, обработка спиртовым раствором всех помещений лицея, всех школьных принадлежностей вплоть до микрофонов, которые выступающие на линейке будут держать в руках и передавать друг другу.

"Мы попросим ребят и родителей, чтобы никто не приносил цветы на линейку. Мы отменили даже традиционные подарки, которые дарим учащимся, чтобы минимизировать любые риски для здоровья учеников и работников лицея. Вот пройдем пандемию - и потом будет море цветов", - резонно замечает она.

Тест для всех

Перед началом учебного года все работники образовательной системы Приднестровья будут протестированы на COVID. В Бендерском теоретическом лицее эта процедура пройдет 24 и 25 августа. Медработник будет проводить тест непосредственно в учебном заведении. И его пройдут все без исключения - от директора до преподавателей, которые будут вести обучение в онлайн-режиме, и технического персонала.

По словам Иванишиной, новые правила организации процесса обучения пока не утверждены. Но есть предположительный вариант учебы в этом году.

"Такие предметы, как русский, математика, физика, химия и английский, будут вестись в обычном режиме, в классах, но по 30 минут занятий. А остальные предметы – дистанционно", - отмечает директор.

Время для креатива

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© Sputnik / Павел Лисицын
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Иванишина считает, что сейчас особый период для проявление креативных навыков у педагогов. Когда им приходится при онлайн-обучении находить различные способы для того, чтобы разнообразить преподавание.

К примеру, учителя физкультуры лицея придумали перевести уроки на дистанции в новый тип соревнования. Учеников попросили записывать видеоролики с занятиями физкультурой. Лучшие из видео попали на сайт лицея, который доступен в интернете каждому. Таким образом педагоги стимулировали у учеников интерес к этому предмету.

"Это золотое время для творческих преподавателей, которые не просто урокодатели, а те, кто найдут способ интересно и качественно организовать обучение в нелегких условиях карантина. И проявят не только профессиональные качества, но и свой талант и призвание", - говорит руководитель лицея.

Работа лицея в пандемию

Пока решено, что в лицее столовая не будет работать. Количество уроков уменьшат. Пребывание детей в лицее ограничится тремя–тремя с половиной часами. Учиться они станут в две смены, между которыми будет выделено время на полную уборку школы и дезинфекцию всех кабинетов, поверхностей, как положено в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами.

Температура в 37 градусов – уже достаточный повод не допустить к занятию учащегося и к работе сотрудника школы. В этом случае любой из них будет изолирован в специально оборудованный кабинет. Следующие действия руководства школы – вызов скорой помощи и сообщение о случае в вышестоящие органы власти. После пациента обследуют, проведут тест и выяснят, с кем он контактировал в эти дни.

"Всем уже хочется выйти на уроки в лицей. Но для того, чтобы обеспечить безопасность здоровья детей и всех сотрудников, придется соблюдать новый регламент работы. Надо пережить этот нелегкий период", - резюмировала директор лицея.

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Теги:
Бендеры, лицей, 1 сентября, линейка, Приднестровье


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