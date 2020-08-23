Автопробег и цветы: как Молдова отмечает годовщину освобождения

Две сотни ретро-автомобилей приняли участие в автопробеге Кишинев-Шерпень в честь 76-й годовщины освобождения Молдавии от фашисткой оккупации. После этого глава государства отдал дань памяти погибшим войнам на "Шерпенском плацдарме".

Александр Связин

Десятки отполированных до блеска ретро-автомобилей выстроились вблизи Мемориала Победы в Кишиневе. Их владельцы – водители с гордостью демонстрируют гостям свои машины.

Ретро-машины, флаги и "Победа"

Вот, ярко красный Москвич 57 года, своим ходом приехал в Кишинев из Петербурга, хвастается владелец. Раритетные автомобили принимают участие в автопробеге, посвященном 76-й годовщине освобождения Молдавии от фашистских захватчиков. Торжественное настроение передается водителям, тем более, говорят, что приедет президент.

Автопробег, посвященный 76-летию освобождения Молдавии © Sputnik /

Автопробег, посвященный 76-летию освобождения Молдавии © Sputnik /

Автопробег, посвященный 76-летию освобождения Молдавии © Sputnik / Mihai Caraus.

Автопробег, посвященный 76-летию освобождения и Шерпенский плацдарм © Sputnik / Mihai Caraus.

Автопробег, посвященный 76-летию освобождения и Шерпенский плацдарм © Sputnik / Mihai Caraus.

Автопробег, посвященный 76-летию освобождения и Шерпенский плацдарм © Sputnik / Mihai Caraus.

Автопробег, посвященный 76-летию освобождения и Шерпенский плацдарм © Sputnik / Mihai Caraus.

Автопробег, посвященный 76-летию освобождения и Шерпенский плацдарм © Sputnik / Mihai Caraus. 1 / 8 © Sputnik / Автопробег, посвященный 76-летию освобождения Молдавии

Вдруг появляется кортеж Игоря Додона. Его современная машина остановилась вдали, чтобы не вносить сумятицу в стройные ряды ретро-автомобилей. Глава государства сам подошел к участникам автопробега.

© Sputnik / Mihai Caraus. Автопробег, посвященный 76-летию освобождения Молдавии

"Вот это "Газ - 67", -рассказывает президенту владелец внедорожника военных лет Виталий Ревенок, - машина прошла войну, на ней ездили офицеры, после колесили по полям работники сельского хозяйства. Когда машина совсем состарилась, внедорожник списали и оставили гнить".

© Sputnik / Mihai Caraus. Автопробег, посвященный 76-летию освобождения и Шерпенский плацдарм

Виталий нашел машину. За четыре года ему удалось подобрать оригинальные запчасти, все, кроме двигателя, рассказывает реставратор.

Президент осмотрел и остальные автомобили, которые в колонне должны доехать до "Шерпенского плацдарма", где по официальным данным во время войны погибло около 13 тысяч солдат и офицеров.

© Sputnik / Mihai Caraus. Автопробег, посвященный 76-летию освобождения Молдавии

Неожиданно для всех Игорь Додон принимает символичное решение - ехать на берег Днестра не на своем автомобиле, а на кабриолете "Победа". Президент занял место рядом с водителем.

Шерпенский плацдарм. Цветы и выстрелы в небо

У мемориального комплекса на Шерпенском плацдарме сегодня звучат песни военных лет. Здесь собрались ветераны и их родственники. Возложить венки и цветы к вечному огню приехали президент Молдовы Игорь Додон и посол России Олег Васнецов. Глава государства подошел к микрофону.

"Благодаря Ясско-Кишиневской операции 20-29 августа 1944 года, территория Молдовы была полностью освобождена. И то, что представляет собой наше государство сегодня, то, что представляет собой Европа в целом, обязаны в том числе операции на Шерпенском плацдарме", - сказал Додон.

Президент отметил, что мемориальный комплекс "Шерпенский плацдарм" по праву стал памятником всему народу.

"В освободительной борьбе и во время данной операции офицеры и генералы проявили беспрецедентный героизм и военное мастерство. Только в августе 1944 года около 20 тысяч солдат и офицеров 2-го и 3-го фронтов Красной̆ Армии были награждены орденами и медалями за проявленное мужество и отвагу. Наша моральная ответственность преклоняться перед солдатами, завоевавшими нам свободу на молдавской земле", – заключил президент.

© Sputnik / Mihai Caraus. Игорь Додон почтил память бойцов, освободивших Молдавию.

Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Молдове Олег Васнецов сказал Sputnik, что день освобождения Молдавии - это святая дата для Республики.

"Это одна из самых ярких военных операций по освобождению Молдавии. И отсюда советские войска ушли на Берлин. Это огромная победа, но самое главное не допустить фальсификации, пересмотра итогов войны. Это очень важно, чтобы последующие поколения, наши дети, внуки, правнуки узнали, что происходило здесь, на Шерпенском плацдарме в 1944 году" - отметил глава российской дипмиссии.

Президент Молдовы в торжественной обстановке возложил венок к Вечному огню и цветы к братским могилам. После этого военные салютовали в небо тремя залпами выстрелов.

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