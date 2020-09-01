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Праздник 1 сентября в Тираспольской гуманитарно-математической гимназии

Белые банты на головах, воздушные шары в небе: 1 сентября в Приднестровье

© Sputnik / Irina Leahova
Репортаж
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/report/20200901/31506679/belye-bantiki-na-golovakh-vozdushnye-shariki-v-nebe-prazdnik-1-sentyabrya-udalsya.html

Во всех школах и лицеях Приднестровья прошли торжественные линейки. Однако не каждому выпало право участвовать в них - из-за пандемии. Корреспондент Sputnik побывала на празднике в одной из тираспольских гимназий.

ТИРАСПОЛЬ, 1 сен – Sputnik. В Приднестровье во всех образовательных заведениях прошли торжественные линейки по случаю Дня знаний и начала нового учебного года. Корреспондент Sputnik на примере Тираспольской гуманитарно-математической гимназии увидела, как праздник выглядит в режиме карантина.

Только первоклашки и выпускники

Бантики всех фасонов на головах и воздушные шарики, запущенные в небо как символ нового путешествия в мир знаний – все праздничные атрибуты линейки были соблюдены. А еще торжественные ритуалы – выстраивание колонн из учащихся, команды вроде "равнение на середину", речи директора и приглашенных гостей, музыка, художественные сценки и танцевальные этюды, чтение стихов, первый звонок колокольчика, возвещающего о начале учебного года.

  • Праздник 1 сентября состоялся и в Тираспольской гуманитарно-математической гимназии.
    Праздник 1 сентября состоялся и в Тираспольской гуманитарно-математической гимназии.
    © Sputnik / Irina Leahova
  • Несмотря на пандемию, в учебном заведении провели торжественную линейку, но с сокращенным числом участников.
    Несмотря на пандемию, в учебном заведении провели торжественную линейку, но с сокращенным числом участников.
    © Sputnik / Irina Leahova
  • Главными героями стали первоклассники. Для них это исторический момент в жизни.
    Главными героями стали первоклассники. Для них это исторический момент в жизни.
    © Sputnik / Irina Leahova
  • Получили право принять участие в торжестве и старшеклассники.
    Получили право принять участие в торжестве и старшеклассники.
    © Sputnik / Irina Leahova
  • Вместе ребята запустили воздушные шарики в небо Тирасполя как символы покорения новых вершин знаний.
    Вместе ребята запустили воздушные шарики в небо Тирасполя как символы покорения новых вершин знаний.
    © Sputnik / Irina Leahova
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© Sputnik / Irina Leahova
Праздник 1 сентября состоялся и в Тираспольской гуманитарно-математической гимназии.

Все прошло традиционно, только участников на сей раз намного меньше, чем в прежние годы. Из-за угрозы распространения коронавируcа нового типа в Приднестровье хоть и приняли решение провести линейки, но в усеченном варианте – участвовать в них можно было только тем, для кого торжественная церемония особенно необходима. Первоклассникам и ученикам выпускных классов.

Однако по настроению торжественная линейка мало чем отличалась от допандемийных. Как и в прежние годы на празднике 1 сентября первоклашки радостно улыбались, не совсем осознавая, какой важный шаг они делают. И рядом были те, кто старше их на целых десять лет, но тоже пока еще школьники.

Родители – еще одни герои линейки

Не менее важные герои линейки – это родители. Их лица светились, иногда ярче детских. Событие, которое могло быть отменено, все-таки состоялось. А их дети готовы к школе. Портфели и рюкзаки набиты всем необходимым – тетрадями, ручками и многими другими школьными принадлежностями.

"Подготовка к школе всегда дорого выходит, у нас двое старшеклассников. Такое ощущение, что с каждым годом всегда дороже получается. В первую очередь, форма. В школе - дресс-код, который нужно соблюдать. Канцелярии очень много. Плюс закупка спецлитературы", - рассказала мама выпускников Светлана Петросян.

Знакомство с учителями

Школьная жизнь в новых условиях. Иллюстративное фото
© Sputnik / Mihai Caraus.
Все будет по-другому: как школы готовятся к новому учебному году
У гимназистов, впервые переступивших порог учебного заведения, появилась возможность познакомиться с классным руководителем – практически главным после семьи человеком для ребенка, который будет вести его на протяжении ближайших трех лет.

"Очень переживали и очень хотели, чтобы праздник состоялся, чтобы это было все торжественно, чтобы ребенок понял, что в его жизни меняется. Все дети были довольными, радостными и веселыми, что пришли в школу. Думаю, что они ощутили этот праздник", - говорит мама первоклашки Мария Горшенева.

Постепенная подготовка

У Анны двое детей. Старшая учится в восьмом классе, также в этой тираспольской гимназии. Анна считает, что ей было легче, чем другим родителям собирать младшую дочку в первый класс, потому что от старшей осталось много вещей.

"Разве что канцтовары покупали. Но понятно, что мы к этим затратам готовились. Не приобретали все в один момент, а постепенно прикупали вещи к школе. Там тетради купили, там – ручки. Поэтому не могу сказать, во сколько нам это в целом обошлось", - сказала она.

"Мы понимали, что первый класс всегда более затратный для подготовки, и спокойно к этому отнеслись, подготовившись заранее и постепенно", - вторила ей Мария Горшенева.

Уже завтра у школьников наступят будни. Тираспольская гуманитарно-математическая гимназия готова к любому развитию событий, связанных с пандемией. На данный момент в Приднестровье планируется смешанная система обучения. Часть предметов будет преподаваться онлайн, часть - на занятиях в учебном заведении. Уроки в школе сократят до 30 минут.

 

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Теги:
выпускники, первоклашка, первоклассники, праздник, линейка, 1 сентября, Приднестровье


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