Белые банты на головах, воздушные шары в небе: 1 сентября в Приднестровье

Во всех школах и лицеях Приднестровья прошли торжественные линейки. Однако не каждому выпало право участвовать в них - из-за пандемии. Корреспондент Sputnik побывала на празднике в одной из тираспольских гимназий.

ТИРАСПОЛЬ, 1 сен – Sputnik. В Приднестровье во всех образовательных заведениях прошли торжественные линейки по случаю Дня знаний и начала нового учебного года. Корреспондент Sputnik на примере Тираспольской гуманитарно-математической гимназии увидела, как праздник выглядит в режиме карантина.

Только первоклашки и выпускники

Бантики всех фасонов на головах и воздушные шарики, запущенные в небо как символ нового путешествия в мир знаний – все праздничные атрибуты линейки были соблюдены. А еще торжественные ритуалы – выстраивание колонн из учащихся, команды вроде "равнение на середину", речи директора и приглашенных гостей, музыка, художественные сценки и танцевальные этюды, чтение стихов, первый звонок колокольчика, возвещающего о начале учебного года.

Праздник 1 сентября состоялся и в Тираспольской гуманитарно-математической гимназии. © Sputnik / Irina Leahova

Несмотря на пандемию, в учебном заведении провели торжественную линейку, но с сокращенным числом участников. © Sputnik / Irina Leahova

Главными героями стали первоклассники. Для них это исторический момент в жизни. © Sputnik / Irina Leahova

Получили право принять участие в торжестве и старшеклассники. © Sputnik / Irina Leahova

Вместе ребята запустили воздушные шарики в небо Тирасполя как символы покорения новых вершин знаний. © Sputnik / Irina Leahova 1 / 5 © Sputnik / Irina Leahova Праздник 1 сентября состоялся и в Тираспольской гуманитарно-математической гимназии.

Все прошло традиционно, только участников на сей раз намного меньше, чем в прежние годы. Из-за угрозы распространения коронавируcа нового типа в Приднестровье хоть и приняли решение провести линейки, но в усеченном варианте – участвовать в них можно было только тем, для кого торжественная церемония особенно необходима. Первоклассникам и ученикам выпускных классов.

Однако по настроению торжественная линейка мало чем отличалась от допандемийных. Как и в прежние годы на празднике 1 сентября первоклашки радостно улыбались, не совсем осознавая, какой важный шаг они делают. И рядом были те, кто старше их на целых десять лет, но тоже пока еще школьники.

Родители – еще одни герои линейки

Не менее важные герои линейки – это родители. Их лица светились, иногда ярче детских. Событие, которое могло быть отменено, все-таки состоялось. А их дети готовы к школе. Портфели и рюкзаки набиты всем необходимым – тетрадями, ручками и многими другими школьными принадлежностями.

"Подготовка к школе всегда дорого выходит, у нас двое старшеклассников. Такое ощущение, что с каждым годом всегда дороже получается. В первую очередь, форма. В школе - дресс-код, который нужно соблюдать. Канцелярии очень много. Плюс закупка спецлитературы", - рассказала мама выпускников Светлана Петросян.

Знакомство с учителями

У гимназистов, впервые переступивших порог учебного заведения, появилась возможность познакомиться с классным руководителем – практически главным после семьи человеком для ребенка, который будет вести его на протяжении ближайших трех лет.

"Очень переживали и очень хотели, чтобы праздник состоялся, чтобы это было все торжественно, чтобы ребенок понял, что в его жизни меняется. Все дети были довольными, радостными и веселыми, что пришли в школу. Думаю, что они ощутили этот праздник", - говорит мама первоклашки Мария Горшенева.

Постепенная подготовка

У Анны двое детей. Старшая учится в восьмом классе, также в этой тираспольской гимназии. Анна считает, что ей было легче, чем другим родителям собирать младшую дочку в первый класс, потому что от старшей осталось много вещей.

"Разве что канцтовары покупали. Но понятно, что мы к этим затратам готовились. Не приобретали все в один момент, а постепенно прикупали вещи к школе. Там тетради купили, там – ручки. Поэтому не могу сказать, во сколько нам это в целом обошлось", - сказала она.

"Мы понимали, что первый класс всегда более затратный для подготовки, и спокойно к этому отнеслись, подготовившись заранее и постепенно", - вторила ей Мария Горшенева.

Уже завтра у школьников наступят будни. Тираспольская гуманитарно-математическая гимназия готова к любому развитию событий, связанных с пандемией. На данный момент в Приднестровье планируется смешанная система обучения. Часть предметов будет преподаваться онлайн, часть - на занятиях в учебном заведении. Уроки в школе сократят до 30 минут.

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