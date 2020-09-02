В Тирасполе прошел военный парад в честь 75-летия Победы

ТИРАСПОЛЬ, 2 сен – Sputnik. На главной площади Тирасполя имени полководца Александра Суворова состоялся военный парад, посвященный 75-летию Великой Победы над нацизмом. В этом году он оказался поистине уникальным. Многое в нем и связанное с его организацией произошло впервые. Однако организаторы следовали и известным традициям, к которым уже привыкли участники события.
Что нового привнесли?
В нынешнем параде впервые участвовали представительницы прекрасной половины вооруженных сил региона. И закончилось шествие выездом на конях очаровательных наездниц из правоохранительных органов Приднестровья.
И что немаловажно. Впервые трибуны со зрителями разместились по обе стороны центральной площади. Прежде, их выставляли только со стороны памятника Суворову.
Сплетение истории и современности
- В Тирасполе состоялся парад Победы© Sputnik / Irina Leahova
- В Тирасполе состоялся парад Победы© Sputnik / Irina Leahova
- В Тирасполе состоялся парад Победы© Sputnik / Irina Leahova
- В Тирасполе состоялся парад Победы© Sputnik / Irina Leahova
- В Тирасполе состоялся парад Победы© Sputnik / Irina Leahova
- В Тирасполе состоялся парад Победы© Sputnik / Irina Leahova
- В Тирасполе состоялся парад Победы© Sputnik / Irina Leahova
- В Тирасполе состоялся парад Победы© Sputnik / Irina Leahova
По задумке организаторов, парад Победы должен был объединить историю с современностью, и эта идея была воплощена в разных деталях составляющих события.
По площади шли сотрудники силовых министерств и ведомств, отчеканивая шаг, в форме военных лет, двигалась техника – времен Великой Отечественной войны. Такого большого количества военных машин на площади уже не было несколько лет.
Военная колонна
Легендарный танк Т-34, который стал одним из главных символом Победы над нацизмом, по традиции предварял военный парад. В сопровождении танка Победы проследовала не менее знаменитая боевая машина БМ-13, получившая в народе ласковое имя "Катюша".
Как рассказали в оборонном ведомстве Приднестровья, дальше шли труженики фронтовых боев Великой Отечественной – грузовые автомобили ЗИС-5 и ЯГ-6, внедорожник ГАЗ-67 и его американский аналог – легковой Willys.
По традиции эффектно выступила Рота почетного караула. Военнослужащие выполнили специальные строевые приемы, в том числе и броски оружия.
Всего в параде приняли участие 1200 военнослужащих, представителей и учащихся силовых министерств и ведомств, а также более 100 единиц исторической и современной техники.
Зрелищным обещает быть праздничный салют. Он озарит небо над Тирасполем вечером в 21.00. Продумано его звуковое сопровождение.
В ожидании салюта жители и гости города смогут насладиться классической музыкой в исполнении юных музыкантов. На площадке мини-пирса епархиального озера состоится флешмоб: исполнители будут по одному включаться в музыкальное действо.
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