В Тирасполе прошел военный парад в честь 75-летия Победы

Сам факт того, что из-за угрозы распространения вируса, парад был перенесен с 9 мая на 2 сентября, уже сделал его необычным. Но было еще много нового в этом году.

ТИРАСПОЛЬ, 2 сен – Sputnik. На главной площади Тирасполя имени полководца Александра Суворова состоялся военный парад, посвященный 75-летию Великой Победы над нацизмом. В этом году он оказался поистине уникальным. Многое в нем и связанное с его организацией произошло впервые. Однако организаторы следовали и известным традициям, к которым уже привыкли участники события.

Что нового привнесли?

Впервые парад прошел не 9 мая – решение о переносе было принято из-за пандемии. Но, как писал Sputnik , приднестровцам удалось провести День Победы с размахом. Все ветераны в этот день были индивидуально поздравлены, к дому каждого подъезжала выездная сцена на грузовике, а артисты исполняли песни военных лет.

В нынешнем параде впервые участвовали представительницы прекрасной половины вооруженных сил региона. И закончилось шествие выездом на конях очаровательных наездниц из правоохранительных органов Приднестровья.

И что немаловажно. Впервые трибуны со зрителями разместились по обе стороны центральной площади. Прежде, их выставляли только со стороны памятника Суворову.

Сплетение истории и современности

В Тирасполе состоялся парад Победы © Sputnik / Irina Leahova

В Тирасполе состоялся парад Победы © Sputnik / Irina Leahova

В Тирасполе состоялся парад Победы © Sputnik / Irina Leahova

В Тирасполе состоялся парад Победы © Sputnik / Irina Leahova

В Тирасполе состоялся парад Победы © Sputnik / Irina Leahova

В Тирасполе состоялся парад Победы © Sputnik / Irina Leahova

В Тирасполе состоялся парад Победы © Sputnik / Irina Leahova

В Тирасполе состоялся парад Победы © Sputnik / Irina Leahova 1 / 8 © Sputnik / Irina Leahova В Тирасполе состоялся парад Победы

По задумке организаторов, парад Победы должен был объединить историю с современностью, и эта идея была воплощена в разных деталях составляющих события.

По площади шли сотрудники силовых министерств и ведомств, отчеканивая шаг, в форме военных лет, двигалась техника – времен Великой Отечественной войны. Такого большого количества военных машин на площади уже не было несколько лет.

Военная колонна

Легендарный танк Т-34, который стал одним из главных символом Победы над нацизмом, по традиции предварял военный парад. В сопровождении танка Победы проследовала не менее знаменитая боевая машина БМ-13, получившая в народе ласковое имя "Катюша".

Как рассказали в оборонном ведомстве Приднестровья, дальше шли труженики фронтовых боев Великой Отечественной – грузовые автомобили ЗИС-5 и ЯГ-6, внедорожник ГАЗ-67 и его американский аналог – легковой Willys.

Замыкали историческую колонну техники – мотоциклы, оснащенные пулеметами – один из самых быстрых и эффективных транспортов Великой Отечественной войны. А затем проследовали современные боевые машины.

По традиции эффектно выступила Рота почетного караула. Военнослужащие выполнили специальные строевые приемы, в том числе и броски оружия.

Всего в параде приняли участие 1200 военнослужащих, представителей и учащихся силовых министерств и ведомств, а также более 100 единиц исторической и современной техники.

Зрелищным обещает быть праздничный салют. Он озарит небо над Тирасполем вечером в 21.00. Продумано его звуковое сопровождение.

В ожидании салюта жители и гости города смогут насладиться классической музыкой в исполнении юных музыкантов. На площадке мини-пирса епархиального озера состоится флешмоб: исполнители будут по одному включаться в музыкальное действо.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova