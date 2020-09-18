Право на воду: как жители молдавских сел борются за ценнейший ресурс на земле

Всемирный день мониторинга качества воды отмечается 18 сентября. Хороший повод для того, чтобы рассказать на примере одного молдавского села, как жителям регионов страны приходится выживать без доступа к безопасной питьевой воде.

Для жителей половины молдавских сел доступ к качественной питьевой воде - непозволительная роскошь. Только 27% сельчан имеют возможность пользоваться водопроводом. Село Рэчула, Каларашского района - одно из многих, где никогда не было централизованного водопровода и канализации. Более того, в значительной части села воды в колодцах либо нет совсем, либо ее недостаточно, чтобы покрыть потребности жителей. Люди вынуждены завозить воду цистернами, покупать в магазине или набирать за несколько километров от дома. Единственная надежда - восстановление построенной в советское время артезианской скважины и строительство водопровода. Но денег на это, как всегда, не хватает.

Село Рэчула расположено в 10 километра от Калараша и в 65 километрах от Кишинева в живописной низине. Живут в нем чуть более 2 200 человек. По словам примара села Марии Давид, населенный пункт всегда испытывал проблемы с доступом к воде. А за несколько последних засушливых лет ситуация только усугубилась.

© Sputnik / Mihai Caraus. Примар села Рэчула Мария Давид

"На сегодня главная проблема села - обеспечение питьевой водой. Почему это главная проблема? Из-за засухи последних лет существенно снизился уровень подземных вод. Такая же ситуация и в соседнем селе Парканы", - рассказывает примар.

О том же говорят и местные жители. По их словам, дело не только в засухе текущего года, похожая ситуация в Рэчуле наблюдается последние 15-20 лет.

© Sputnik / Mihai Caraus. Местный житель у колодца

"Ситуация с водой у нас критическая. Если утром просыпаюсь пораньше, беру два ведра воды в колодце. Кто придет позже, вытянет уже полведра грязной воды. Если нет в колодце, беру баки, машину и еду набирать воду за 3-4 километра", - рассказывает местный житель.

240 колодцев, 2 скважины и очень мало воды

Централизованного водоснабжения в селе не было никогда. Единственный действующий водопровод - кустарного типа, по нему вода из источников на противоположном от села склоне снабжает школу и детский сад.

"Вода поступает самотеком, но ее немного. Уровень подземных вод упал, это сказывается на количестве воды, поступающей из источников", - говорит примар.

В Рэчуле есть две артезианские скважины. Одна обеспечивает водой винную фабрику. Вторая, недействующая, построена вблизи школы в 70-е годы.

Поэтому колодцы остаются основным источником воды для сельчан - их более 240. От 4 до 35 метров глубиной, расположены колодцы у дорог и во дворах домов. Но большое количество мест водозабора никак не решает проблему доступности воды. Если в центральной части села, в низине воды в них достаточно, то в верхней части, воды в колодцах может не быть совсем.

© Sputnik / Mihai Caraus. Воду некоторым жителям села привозят цистерны

"Люди берут воду из колодцев. Тем, у кого нет воды в колодцах, воду доставляют в цистернах. Ее набирают либо в колодцах, где вода есть, либо из единственной действующей в селе артезианской скважины, на территории винзавода", - говорит Мария Давид.

В верхней части села ситуация с водой самая плачевная. На здешних колодцах уже нет ни веревок ни ведер.

© Sputnik / Mihai Caraus. Не во всех колодцах села есть вода

"У нас тут наверху очень тяжело с водой. Для готовки и питья приносим из нижней части села или покупаем в магазине. Десятилетиями тут нет воды. Мы построили колодец, но никакого толку от него нет. Ни у кого здесь на холме нет воды", - рассказывает мужчина, живущий у пересохшего колодца.

В нескольких десятках метров от заброшенного колодца пожилой мужчина выгружает пластиковые бутыли с водой из машины.

"Я работаю в детском саду, там есть вода. Вот, стараюсь каждый день возвращаться не с пустыми руками. Я с 1993 года тут живу, всегда были проблемы с водой", - говорит мужчина.

© Sputnik / Mihai Caraus. Местный житель везет воду домой на машине

Воду для бытовых нужд местные жители завозят домой цистернами. Стоимость одной бочки на 3-4 тонны - 250-300 леев. Ее хватает небольшой семье на пару недель.

"Привозим, потому что от этого зависит наше выживание. Это делают те, кто может себе это позволить. Не думаю, что пенсионеры с пенсией 700-1000 леев могут себе это позволить", - говорит мужчина.

Его слова подтверждает пожилая женщина: "Берем из колодца воду понемногу. Два-три раза. Берем для готовки. Для стирки нет воды. Я инвалид. У кого-то трактор, машина, они привозят, а я не могу. Кто привозит, привозит для себя, не для меня же".

© Sputnik / Mihai Caraus. Воду из цистерн сливают в колодец

Хранят такую воду в специально оборудованных во дворах бассейнах, либо в пересохших колодцах. Используют ее только для бытовых нужд. Те, у кого денег на привозную воду нет, собирают дождевую.

"Техническая вода - вот. У меня бочка, с крыши туда течет. Не техническая вода, дождевая", - указывает на бочку, стоящую у дома, пожилой мужчина.

Что не так с колодезной водой?

Даже в низине, в центральной части села, где воды достаточно, большие проблемы с ее химическим и биологическим составом.

"Согласно исследованиям, которые проводились в последнее время, вода в колодцах не отвечает санитарным нормам. Из-за повышенного содержания нитратов и других загрязнителей. Есть только два колодца, вода в которых пригодна для питья", - поясняет примар села.

© Sputnik / Mihai Caraus. Колодец в селе Рэчула

В колодцах, где воды немного, грязь в воде видна невооруженным взглядом. У жителей села есть свой метод ее очистки. "Вечером приносим ведро или два воды, чтобы она за ночь отстоялась, и грязь осела", - объясняет местная жительница.

Что предлагает правительство

О том, что в регионе большие проблемы с доступом к питьевой воде, знают и центральные власти республики.

Еще в 2016 году правительство Молдовы получило грант - 15 миллионов евро на строительство нового магистрального водопровода Кишинев-Страшены-Калараш. Водопровод должен обеспечить жителей городов Калараш и Страшены, а также некоторых сел этих районов водой. По планам правительства, Рэчула тоже должна быть подключена к этому водопроводу. Но местные власти не намерены ждать столь далекой перспективы.

"Да, мы включены в этот проект. Но это долгосрочный проект. В 2024 году водопровод будет подведен к Каларашу. А к нам если до 2030 дойдет, будет хорошо. Поэтому лучше решать проблему уже сейчас", - говорит примар.

Планы местной власти

Чтобы решить проблему водоснабжения в селе, местные власти подали инвестиционный проект в Агентство по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве. Он был одобрен. Агентство готово выделить Рэчуле 2,3 миллиона леев на строительство водозабора.

"Эта сумма позволит начать работы по обустройству водопровода. А именно, отремонтировать скважину, построить резервуары, насосную станцию, построить часть водопровода. Проект предусматривает восстановление старой артезианской скважины, расположенной рядом с сельской школой", - говорит примар.

© Sputnik / Mihai Caraus. Так хранится вода в селе Рэчула

Общая стоимость работ по прокладке в селе водопровода - 7,4 миллиона леев. Таких денег у села нет. Поэтому строительство собственного водопровода, по планам властей, будет вестись поэтапно.

"Пока есть 2,3 миллиона, предоставленные агентством, 500 тысяч леев от районного совета, из бюджета примэрии выделим 380 тысяч леев. Жители села собрали больше 600 тысяч леев. Таким образом мы можем сделать свой вклад в проект, чтобы получить деньги, выделяемые Агентством. Надеемся, что население получит наконец доступ к безопасной воде", - добавляет мэр.

Есть у села и проектная документация для прокладки канализационных сетей. Но пока в мэрии даже не рассчитывают получить финансирование на реализацию этого проекта.

А что в других селах республики?

"Это очень дорого. Весь проект постройки канализации и станции очистки стоит больше 11,8 миллиона леев", - говорит примар.

Республика Молдова занимает предпоследнее место в Европе по общему объему возобновляемых водных ресурсов на душу населения. В Молдове, по данным Всемирного банка, на одного жителя приходится чуть менее 600 кубометров пресной воды. На европейском континенте меньше только на Мальте, — единственной стране в Европе, где отсутствуют реки, озера и прочие собственные источники пресной воды.

Только 27% жителей сел имеют возможность пользоваться водопроводом. Но централизованное водоснабжение не гарантирует доступ к качественной воде.

Почти 70% проб водопроводной воды из разных регионов республики не соответствует нормам по химическому составу, а 44% — по микробиологическому.

Ситуация с колодцами еще хуже. Вода в 80% колодцев по стране не пригодна для питья.

© Sputnik / Mihai Caraus. Засуха село Рэчула, Каларашский район

По оценкам ПРООН Молдова, в стране около 20% заболеваний острой диареей и гепатита А, до 25% болезней желудочно-кишечного тракта и 100% заболеваний флюорозом (болезнь зубов) вызваны употреблением не пригодной для питья воды.

Пока что, главным и, казалось бы, очевидным ответом властей на проблему нехватки воды является строительство водопроводов.

Но в большинстве случаев такие работы провоцируют другую проблему - загрязнение почв и грунтовых вод бытовыми отходами. Так происходит потому, что водопровод часто строят без канализационных сетей. На водопровод с канализацией просто не хватает денег. Поэтому все отходы сливаются в выгребные ямы и попадают в почву, отравляя жизнь сельчанам.

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