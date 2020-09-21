Юбилей приезда Пушкина в Кишинев и как россияне "спасли" крышу Домика поэта

Ровно 200 лет назад, 21 сентября, литературный гений Александр Пушкин прибыл в Кишинев, в Южную ссылку. Бессарабский период стал одним из самых плодотворных в творчестве русского классика.

КИШИНЕВ, 21 сен – Sputnik. В Молдове отмечают 200-летие со дня приезда Александра Сергеевича Пушкина в Кишинев – событие, благодаря которому город вошел в звездный ряд известных в мире "пушкинских" мест. Как вспоминали историческую дату в Кишиневе, и насколько сейчас актуально творчество поэта, который создал славу на века молдавской столице – об этом в репортаже Sputnik Молдова.

Жители Кишинева о Пушкине

Юбилей, как и любое мероприятие нынешнего года, из-за пандемии было обречено на проведение его с небольшим количеством гостей, да и то по пригласительным.

Основные мероприятия начались с возложения цветов к бюсту поэта. © Sputnik / Mihai Caraus.

На церемонии присутствовали представители дипмиссий и общественных организаций. © Sputnik / Mihai Caraus.

Однако среди тех, кто пришел вспомнить историческую дату, было немало горожан. © Sputnik / Mihai Caraus.

Автором памятника Пушкину является известный русский скульптор Александр Опекушин. © Sputnik / Mihai Caraus.

А памятник поэту в Доме-музее А. С. Пушкина - работа советского скульптора-монументалиста Михаила Аникушина. © Sputnik / Mihai Caraus.

В этот день в Доме-музее гостей встречали концертом струнного оркестра. © Sputnik / Mihai Caraus.

К юбилею приезда русского классика в Кишинев Домик Пушкина, где он жил во время своего пребывания, успели покрыть новой крышей. © Sputnik / Mihai Caraus.

Свой кров к праздничной дате обрели и кошки музея. © Sputnik / Mihai Caraus.

Кроме Домика Пушкина, комплекс включает и музей, посвященный литературному гению. © Sputnik / Mihai Caraus.

Здесь представлены рукописи великого поэта. © Sputnik / Mihai Caraus.

К юбилею в музее открыли выставку молдавских художников. © Sputnik / Mihai Caraus.

На ней представлены как живописные работы, так и графические. © Sputnik / Mihai Caraus.

А картина художника Вячеслава Игнатенко в этот день была преподнесена в дар музею от белорусской общины Молдовы. © Sputnik / Mihai Caraus.

В юбилейный праздник гостям Дома-музея предложили пройти мастер-класс по каллиграфии гусиным пером. © Sputnik / Mihai Caraus.

Один из художников, проводивших мастер-класс, Эдуард Майденберг всего за пару минут, что называется по мановению гусиного пера, передал на бумаге очертания знакомого профиля. © Sputnik / Mihai Caraus. 1 / 15 © Sputnik / Mihai Caraus. Основные мероприятия начались с возложения цветов к бюсту поэта.

Больше всего людей собралось на церемонии возложения цветов к бюсту А. С. Пушкина в центральном парке Кишинева, некогда носившего имя классика. Поскольку парк – общедоступное и открытое пространство, сюда пришли и те, кто не был внесен в списки приглашенных, а посчитал важным для себя отметить эту дату. Их было не так много, но каждый точно знал, почему сейчас находится у памятника Пушкину в центре столицы.

"Для меня Пушкин - это родной человек. Когда открываешь книгу и читаешь его стихи, поражаешься, как точно он передает чувства, мысли, и как он берет за душу. И те, кто пришли сюда – это единомышленники, люди, которые также чувствуют", - уверена жительница Кишинева Людмила Подлесная.

"Пушкин актуален всегда. Это вечно молодой поэт. И пока здесь живут люди, говорящие по-русски, его стихи будут жить всегда", - отмечает бизнесмен Олег.

"Пушкин – это личность мировой значимости. И тем не менее он столько произведений написал, живя в Молдавии?! Для нас – это честь", - восклицает Людмила Пермитина.

"Рада, что праздник состоялся. Жалко, что книг не продавали. Я бы купила. Я люблю Пушкина. Хотелось бы приобрести побольше его книг", - говорит еще одна жительница Кишинева Нионила Пелин.

Связь рода Пушкина с нашим краем в 900 лет

К бюсту Пушкина возлагали цветы представители различных дипломатических миссий и общественных организаций Молдовы. По словам советника-посланника Посольства РФ в Молдове Романа Романова, Молдавия сыграла важную роль в творчестве Пушкина, ведь здесь были написаны многие знаменитые произведения.

"Благодаря Пушкину литературный русский язык распространился далеко за пределы России, а русская литературная классика вошла во всемирное наследие", — напомнил он.

Пушкинист Виктор Кушниренко утончил, что род Пушкина был связан с нашим краем 900 лет, начиная с 12 века, когда легендарный предок будущего классика литературы из Сербии прошел через территорию современной Молдовы на Древнюю Русь.

"Род Пушкиных породнен с родом молдавских господарей Штефана чел Маре, Константина Брынковяну, Дмитрия Кантемира. В 1704 году прадед Пушкина, тогда 8-летний мальчик Арам Ганнибал, был крещен в наших местах", - сказал исследователь.

Пушкинисты насчитывают более 220 произведений, написанных, начатых и задуманных им в Кишиневе, в их числе и первые строки знаменитого романа "Евгений Онегин". Более 200 мест так или иначе связаны с именем Пушкина.

С 1899 года центральная улица города носит имя Александра Сергеевича. А С 1948 года в Кишиневе действует Дом-музей А. С. Пушкина, где жил классик.

Как писал ранее Sputnik, в этому году впервые после 72 лет существования мемориального комплекса была полностью перестелена кровля Домика Пушкина, как с любовью окрестили его кишиневцы. И после проведенных работ однозначно можно сказать, что конструкция этого здания оригинальная.

Реставрация всем миром

С утра 21 сентября Дом-музей Пушкина посетил президент Молдовы Игорь Додон. Он поблагодарил строительную компанию за качественные работы, проведенные в рекордные сроки – всего за два месяца.

"К сегодняшнему дню был завершен первый этап реконструкции мемориального домика – капитальный ремонт кровли. До конца года предстоит провести внутренние отделочные работы и отремонтировать фасад", - сказал Додон.

По словам муниципального советника Александра Одинцова, средства на ремонт в 2,3 миллиона леев удалось найти благодаря главе государства и российскому бизнесмену, выделившему основную часть необходимых средств.

Как объяснил Одинцов, этих денег хватит на завершение ремонтных работ Домика, а также на генеральное проектирование по ремонту всего комплекса Дома-музея А. С. Пушкина. И к финансированию восстановительных работ остальной части комплекса готовы подключиться как частный молдавский бизнес, так и посольство России в Молдове вместе с Россотрудничеством.

"Посольство РФ попросило сметную стоимость на дальнейшее реконструирование. Финансирование не было прописано в российский бюджет 2020 года, а бюджетный процесс занимает много времени. Поэтому дипмиссия не могла его запланировать в этом году. Но обещала предусмотреть помощь в 2021 году", - пояснил муниципальный советник.

Мастер-класс по каллиграфии гусиным пером

В Доме-музее в юбилейную дату открыли Пушкинский фестиваль "Бессарабская осень 2020" выставкой молдавских художников "Теперь я в Молдавии". Она составлялась из работ, взятых из музейного фонда и частных коллекций.

А еще посетителям дали возможность попробовать себя в написании чернилами и гусиным пером, как это делал великий поэт и литератор, который сам натачивал свои перья с особой педантичностью, не позволяю никому вмешиваться в этот важный процесс.

Многие вспомнили, как это, когда от руки старательно выписываешь каждую букву. Каллиграфия далась не всем – где коряво, где с чернильными ляпами запечатлевали свою признательность Пушкину. Но зато какое радостное возбуждение у всех вызвал этот урок рукописного мастерства, который провели художники Эдуард Майденберг и Вячеслав Игнатенко.

Каким будет Пушкинский фестиваль?

Пушкинский фестиваль продлится почти неделю, как говорит директор Дома-музея Вадим Дрелинский, с обязательным условием социального дистанцирования и по пригласительным билетам.

Во вторник, 22 сентября, состоится встреча с художниками, чьи картины представлены во второй части экспозиции "Теперь я в Молдавии", раскрывающей современную пушкиниану. А учащиеся лицея имени Сергея Рахманинова города Кишинева исполнят вокально-инструментальные композиции по произведениям А. С. Пушкина.

В среду, 23 сентября, музей будет чествовать сотрудников-ветеранов Дома-музея А. С. Пушкина в ресторане "Пушкин 1820".

Шахматный турнир имени генерала Ивана Инзова состоится в четверг, 24 сентября, в "Зеленом зале" или в сквере Дома-музея.

А с 25 сентября будет дан старт виртуальным видео-экскурсиям на официальной страничке Дома-музея в социальной сети Facebook и на канале Youtube. Сотрудники музея подготовили лекции, рассказывающие о памятниках А. С. Пушкину в Молдове, о пушкинских дуэлях, о кишиневских красавицах.

Завершится фестиваль в субботу, 26 сентября, исторической реконструкцией игры "Чиж", которая состоится на стадионе Национальной федерации бейсбола.

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