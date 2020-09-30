Фото: машины, которые кормят, - россияне привезли в Молдову свою сельхозтехнику

Российские машиностроители смогли не только ознакомить молдавских аграриев с новыми видами техники, но и показать ее в деле. Такая возможность у них появилась благодаря агрофестивалю "День поля", который впервые проходит в Молдове.

КИШИНЕВ, 30 сен - Sputnik. В Молдове стартовал двухдневный молдово-российский фестиваль "День поля". Площадкой для экспозиции стал научно-исследовательский Институт растениеводства "Порумбень" в селе Пашканы Криулянского района.

Мнение молдавских аграриев

Фестиваль проходит прямо в поле, где сельхозтехника смотрится гармонично.

"На этой площадке встречаются люди всех отраслей сельскохозяйственного производства. Беседуют, находят точки взаимопонимания, узнают о новых технологиях и новой технике, налаживают новые знакомства", - объяснил председатель Тараклийского района Иван Паслар.

В Молдове впервые проходит Молдо-российский фестиваль "День поля". © Sputnik / Mihai Caraus.

Агрофестиваль собрал крупных производителей сельхозтехники России. © Sputnik / Mihai Caraus.

Российская техника в почете у молдавских аграриев - за взвешенное соотношение цены и качества. © Sputnik / Mihai Caraus.

Оценил преимущества сельхозмашин российских производителей и глава Минсельхоза Молдовы Ион Пержу. © Sputnik / Mihai Caraus.

На фестивале продемонстрировали способности техники на поле. Пусть и в усеченном виде, но шоу состоялось, несмотря на то, что накануне в Молдове прошел сильный дождь. © Sputnik / Mihai Caraus.

Особым номером в демонстрационном показе стал "танец" маленьких тракторят. © Sputnik / Mihai Caraus. 1 / 6 © Sputnik / Mihai Caraus. В Молдове впервые проходит Молдо-российский фестиваль "День поля".

Глава района рассказал также, что во время посещения этого форума он пригласил его организаторов на встречу с сельхозпроизводителями Тараклийского района для более тесного сотрудничества. По его словам, многие аграрии района используют в своей работе российскую технику и весьма довольны соотношением цены и качества.

Совместные производства

Взвешенное предложение российских экспортеров по цене и качеству сельхозтехники отметил и руководитель торгового представительства Российской Федерации в Молдове Владислав Дарвай. Он считает, что именно такой подход позволяет российским производителям быть более востребованными на молдавском рынке, чем конкурентам из Америки, Германии, Китая, Японии.

"Молдавский рынок небольшой, но знакомый нашим производителям. У нас многолетняя история дружбы и сотрудничества. Во многих отраслях российская продукция представлена очень хорошо. А по агротехнике мы действительно занимаем первое место", - подчеркнул он.

По словам Дарвая, рассматривается возможность создания совместных сборочных предприятий, в том числе в агромашиностроении. Он напомнил о том, что Молдова не прекратила полностью выпускать агротехнику.

"Мы знаем ваш прекрасный трактор, который сейчас работает на виноградниках в России. Уверен, что нужно развивать кооперацию, создавать новые точки роста. Бизнес заинтересован в подобных проектах. И чем стабильнее будет Молдова, тем больше инвестиций она привлечет", - отметил торговый представитель.

Российский рынок – в приоритете у аграриев

Министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Молдовы Ион Пержу рассказал, что российский рынок остается для сельского хозяйства нашей страны одним из главных.

"Особенно по продуктам с высокой добавленной стоимостью рынок России остается один из приоритетных. По отдельным продуктам 95-98% их доли идет на российский рынок. И, конечно, мы ждем, чтобы российской техники было побольше на наших полях", - сказал он.

По мнению министра, инвесторам есть куда вкладывать свои капиталы в Молдове, в частности - в консервную продукцию.

Демонстрационное шоу

На фестивале российские производители также представили небольшое шоу, демонстрируя способности техники на поле. Погода создала экстремальные для такого показа условия накануне мероприятия, когда обрушила на Молдову невероятной силы дождь. Но участники все-таки решили показать "танец" маленьких тракторят, а также "дефиле" оросительной техники.

Представитель в Молдове одного из крупных российских производителей сельхозтехники Олег Яров рассказал, что в поле машины выходила уже в мокрую погоду.

"Были свои особенности при выставлении техники в поле. Ведь она весит от 13 тонн и выше, и даже слегка увлажненная почва оседает под таким грузом. Но тем не менее она стоит и при этом чистая, красивая", - гордо сказал он.

Фестиваль как традиция

Свои коррективы в проведение фестиваля внесла и пандемия. Организаторы из-за нее были ограничены определенными медико-санитарными требованиями и, по их словам, не смогли обеспечить приток того количества потенциальных потребителей, который мог бы быть, исходя из популярности российской техники у сельхозпроизводителей Молдовы.

Они надеются на то, что в следующем году можно будет провести фестиваль в том формате и в том масштабе, который они предполагали изначально.

"Надеемся, что это мероприятие станет хорошей традицией. И будем его реализовывать каждый год, и с большим количеством участников", - отметила директор Департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Министерства промышленности и торговли РФ Мария Елкина.

Между тем, в первый день форума было подписано соглашение между Институтом растениеводства "Порумбень" и Российским Южным федеральным университетом о сотрудничестве в инновации, продвижении научных работ, об обмене научными сотрудниками и базами.

Фестиваль "Российско-молдавский День поля" организуют в течение двух дней - 30 сентября и 1 октября. В его программе - выступления художественных и музыкальных коллективов. Этим вечером на фестивальной сцене выступили группы "DOREDOS" и "ZDOB ȘI ZDUB", а 1 октября перед публикой предстанет "FOTESCU BAND".

Организует фестиваль Министерство промышленности и торговли Российской Федерации при поддержке Торгового представительства России в Республике Молдова и Российского центра науки и культуры в Кишиневе.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova