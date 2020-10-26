Пикет у посольства Румынии: требование – объявить посла персоной нон-грата

По мнению пикетчиков, руководитель дипломатической миссии Румынии в Молдове позволил себе недопустимые высказывания по героизации солдат фашистского режима Антонеску и передали послу символический подарок - сумку с надписью "Чемодан. Вокзал. Бухарест".

КИШИНЕВ, 26 окт – Sputnik. Инициативная группа по регистрации партии "Наши" провела пикет у посольства Румынии в Молдове. Поводом стали, как выразились участники акции, неоднозначные заявления посла Румынии в Молдове Даниела Ионицэ, который приравнял румынских и немецких фашистских захватчиков, вторгшихся на территорию нашей страны в 41 году, к героям. Пикетчики объявили акцию "Чемодан для Ионицэ".

"Мы считаем, что это недопустимо, что дипломатический работник в таком статусе не имеет права позволять подобные заявления. Мы считаем, что единственно правильным решением на подобные действия господина Ионицэ – это объявление его персоной нон-грата", - сказал руководитель инициативной группы по созданию партии "Наши" Михаил Ахремцев.

У посольства Румынии в Молдове прошел пикет. © Sputnik / Mihai Caraus

Его участники уверены, что посол Румынии позволил себе недопустимые высказывания, когда представил солдат фашистского режима Антонеску героями. © Sputnik / Mihai Caraus

В связи с этим они призвали объявить главу румынского диппредставительства персоной нон-грата. © Sputnik / Mihai Caraus

И у ворот дипмиссии Румынии в Молдове оставили сумку для посла с надписью "Чемодан. Вокзал. Бухарест". © Sputnik / Mihai Caraus 1 / 4 © Sputnik / Mihai Caraus У посольства Румынии в Молдове прошел пикет.

Пикетчики также считают, что руководство Румынии, в частности МИД этого государства должны принести извинения Республики Молдова.

"Дипломат обязан взвешивать каждое слово и думать о том, какой термин он употребляет. Хотелось бы знать, являются ли высказывания Ионицэ продуманными, являются ли они выражением частного мнения, или это позиция официального Бухареста", - подчеркнул активист Илья Киселев.

Как рассказал корреспонденту Sputnik Михаил Ахремцев в случае, если не поступит никакой реакции, то подобный пикет они собираются провести у здания Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы, чтобы руководитель ведомства обратил внимание на ситуацию.

"Если и это не поможет, мы устроим серию пикетов вплоть до установления вахты у посольства Румынии в Молдове и предложим послу прислушаться к мнению граждан республики и либо извиниться, либо покинуть пределы нашего государства", - пояснил он.

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