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Политическая партия наши Михаил Ахремцев, руководитель инициативной группы по созданию партии

Пикет у посольства Румынии: требование – объявить посла персоной нон-грата

© Sputnik / Mihai Caraus
Репортаж
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/report/20201026/32169597/piket-u-posolstva-rumynii-trebovanie--obyavit-posla-personoy-non-grata.html

По мнению пикетчиков, руководитель дипломатической миссии Румынии в Молдове позволил себе недопустимые высказывания по героизации солдат фашистского режима Антонеску и передали послу символический подарок - сумку с надписью "Чемодан. Вокзал. Бухарест".

КИШИНЕВ, 26 окт – Sputnik. Инициативная группа по регистрации партии "Наши" провела пикет у посольства Румынии в Молдове. Поводом стали, как выразились участники акции, неоднозначные заявления посла Румынии в Молдове Даниела Ионицэ, который приравнял румынских и немецких фашистских захватчиков, вторгшихся на территорию нашей страны в 41 году, к героям. Пикетчики объявили акцию "Чемодан для Ионицэ".

"Мы считаем, что это недопустимо, что дипломатический работник в таком статусе не имеет права позволять подобные заявления. Мы считаем, что единственно правильным решением на подобные действия господина Ионицэ – это объявление его персоной нон-грата", - сказал руководитель инициативной группы по созданию партии "Наши" Михаил Ахремцев.
  • У посольства Румынии в Молдове прошел пикет.
    У посольства Румынии в Молдове прошел пикет.
    © Sputnik / Mihai Caraus
  • Его участники уверены, что посол Румынии позволил себе недопустимые высказывания, когда представил солдат фашистского режима Антонеску героями.
    Его участники уверены, что посол Румынии позволил себе недопустимые высказывания, когда представил солдат фашистского режима Антонеску героями.
    © Sputnik / Mihai Caraus
  • В связи с этим они призвали объявить главу румынского диппредставительства персоной нон-грата.
    В связи с этим они призвали объявить главу румынского диппредставительства персоной нон-грата.
    © Sputnik / Mihai Caraus
  • И у ворот дипмиссии Румынии в Молдове оставили сумку для посла с надписью Чемодан. Вокзал. Бухарест.
    И у ворот дипмиссии Румынии в Молдове оставили сумку для посла с надписью "Чемодан. Вокзал. Бухарест".
    © Sputnik / Mihai Caraus
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© Sputnik / Mihai Caraus
У посольства Румынии в Молдове прошел пикет.

Пикетчики также считают, что руководство Румынии, в частности МИД этого государства должны принести извинения Республики Молдова.

"Дипломат обязан взвешивать каждое слово и думать о том, какой термин он употребляет. Хотелось бы знать, являются ли высказывания Ионицэ продуманными, являются ли они выражением частного мнения, или это позиция официального Бухареста", - подчеркнул активист Илья Киселев.

Посольство России в Молдове
© Sputnik / Родион Прока
Посольство России: решительно осуждаем попытки оправдать преступления режима Антонеску
Как рассказал корреспонденту Sputnik Михаил Ахремцев в случае, если не поступит никакой реакции, то подобный пикет они собираются провести у здания Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы, чтобы руководитель ведомства обратил внимание на ситуацию.

"Если и это не поможет, мы устроим серию пикетов вплоть до установления вахты у посольства Румынии в Молдове и предложим послу прислушаться к мнению граждан республики и либо извиниться, либо покинуть пределы нашего государства", - пояснил он.

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Теги:
посольство, персона нон-грата


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