В Молдове вспоминают Пушкина и несут цветы к памятнику поэта

Солнцу русской поэзии – так называли Пушкина, великому поэту – как писал другой классик литературы Иван Тургенев, "одному пришлось исполнить две работы: установить язык и создать литературу".

КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik. В день памяти Александра Пушкина в Молдове вспоминают великого русского поэта. На весь день запланированы мероприятия в Российском центре науки и культуры, Доме-музее А. С. Пушкина, русских общинах. А начался день скорби с возложения цветов к памятнику А. С. Пушкина в центральном парке Кишинева. И во время этой церемонии на небе символично ярко засветило солнце. Недаром классика называют "солнцем русской поэзии".

Первый секретарь посольства России Дмитрий Коршунов на церемонии возложения цветов отметил, что "переживания поэта и отклики струн души закреплены в мировой литературе и в сердцах миллионов".

"В условиях нападок на русский мир в широком понимании термина, когда сбрасывается со счетов его самобытность, несмотря на развиваемые им принципы мультикультурализма и всеобщей толерантности, вспоминаются эпитеты великого поэта, который пытался донести до читателей уникальность русского мира и русской души", - отметил Коршунов.

По его словам, всем, кто хочет понять русский мир, стоит приблизиться к творчеству признанного и переведенного на многие языки мира гения.

"А понимание придет со временем", – пояснил он.

Как сказала супруга российского посла в Молдове Татьяна Васнецова, многие, кто хотел прийти поклониться и отдать дань памяти поэту, не смогли этого сделать из-за пандемии, которая разделяет людей.

"Но мы сейчас с Пушкиным. Он родился в России, он – русский, но принадлежит он всей планете, с его творчеством знакомы на всех континентах. Более 550 памятников поставлено в мире в его честь.

День памяти Пушкина начался с возложения цветов к бюсту поэта. © Sputnik / Mihai Caraus

Прийти и поклониться к классику смогли не все - из-за пандемии. © Sputnik / Mihai Caraus

Как сказал первый секретарь посольства России Дмитрий Коршунов, всем, кто хочет понять русский мир, стоит приблизиться к творчеству признанного и переведенного на многие языка мира гения. © Sputnik / Mihai Caraus

Супруга российского посла в Молдове Татьяна Васнецова отметила, что Пушкин принадлежит всей планете, с его творчеством знакомы на всех континентах и в его честь в мире поставлено более 550 памятников. © Sputnik / Mihai Caraus

На церемонии присутствовали представители разных организаций, в частности председатель Белорусского культурного центра Молдовы Анна Бабина. © Sputnik / Mihai Caraus

Ко дню памяти поэта запланированы мероприятия в Российском центре науки и культуры, в Доме-музее А. С. Пушкина. © Sputnik / Mihai Caraus 1 / 6 © Sputnik / Mihai Caraus День памяти Пушкина начался с возложения цветов к бюсту поэта.

Глава русской общины в Молдове Людмила Лащенова обратила внимание на то, что 10 февраля, в день памяти Пушкина, отмечают свой профессиональный праздник дипломаты.

"И не хочется сегодня говорить о дне смерти Пушкина. А хочется поздравить Пушкина с днем дипломата. Потому что он был первым российским дипломатом в нашей Молдове, имея в виду многонациональный состав нашего государства. И Молдова благодарна Пушкину за то, что он воспел наш край, подарил нам потрясающие образы всемирно известных героев", – отметила она.

В течение дня в Российском центре науки и культуры состоится литературный вечер "Пушкинской аудитории" и будет дан старт нового проекта – "Клуба юного пушкиниста".

В Доме-музее А. С. Пушкина открыта выставка, в рамках которой представлена копия посмертной маски художника, по которой можно узнать, как выглядел поэт.

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