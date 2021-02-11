Фото: книги в дар школам Молдовы - в Россотрудничестве стартовала акция

Учебная и художественная литература, справочники и энциклопедии поступят в образовательные и культурные учреждения республики.

КИШИНЕВ, 10 февраля – Sputnik. Свыше пяти тысяч томов передаст представительство Россотрудничества в Молдове учебным заведения и библиотекам в рамках культурно-просветительской акции "Русская книга в подарок". Ее открытие приурочено к Международному дню книг, который отмечается уже девять лет 14 февраля.

Как рассказал руководитель представительства Россотрудничества в РМ Андрей Муравьев, в среднем каждое учреждение получит около ста единиц литературы.

"Акция стала ежегодной. Она длится целый год. Это российские совершенно новые издания, которые поступят в те культурные и образовательные учреждения Молдовы, где их ждут, где они нужны. По сравнению с предыдущим годом количество литературы будет предоставлено вдвое больше", – пояснил он.

Первыми в этом году книги получили столичный Теоретический лицей имени академика К. Сибирского и гимназия села Мисовка Яловенского района. Передача состоялась в актовом зале представительства Россотрудничества.

Книги в дар школам и библиотекам Молдовы: в Россотрудничестве стартовала акция. © Sputnik / Mihai Caraus

Книги в дар школам и библиотекам Молдовы: в Россотрудничестве стартовала акция. © Sputnik / Mihai Caraus

Книги в дар школам и библиотекам Молдовы: в Россотрудничестве стартовала акция. © Sputnik / Mihai Caraus

Книги в дар школам и библиотекам Молдовы: в Россотрудничестве стартовала акция. © Sputnik / Mihai Caraus

Книги в дар школам и библиотекам Молдовы: в Россотрудничестве стартовала акция. © Sputnik / Mihai Caraus

Книги в дар школам и библиотекам Молдовы: в Россотрудничестве стартовала акция. © Sputnik / Mihai Caraus

Книги в дар школам и библиотекам Молдовы: в Россотрудничестве стартовала акция. © Sputnik / Mihai Caraus 1 / 7 © Sputnik / Mihai Caraus Книги в дар школам и библиотекам Молдовы: в Россотрудничестве стартовала акция.

По словам педагога начальных классов Теоретического лицея имени Сибирского Ирины Щербаковой, современные дети, к сожалению, не всегда берут печатное издание в руки, заменяя его гаджетами.

"Мне кажется, взять книгу, перелистать страницы, полюбоваться иллюстрациями – это своего рода волшебство, таинство. И благодаря сегодняшним подаркам у ребят появится еще один шанс на более тесное знакомство с замечательными произведениями русских писателей", – отметила она.

Ее коллега, учитель начальных классов того же лицея Алексей Сорбалэ выразил благодарность за переданные лицею в дар книги.

"Мы благодарны Русскому центру науки и культуры за помощь, за тесный контакт с русскими школами, за интерес к русскому языку и развитию его, за замечательные мероприятия, которые организует центр. И мы надеемся на дальнейшее сотрудничество", – заключил он.

Книги были приобретены за счет средств федерального бюджета Российской Федерации. Благодаря этому фонды более 50 детсадов, школ, лицеев, вузов и библиотек Молдовы пополнятся художественной литературой и методическими пособиями, справочниками, энциклопедиями и словарями.

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