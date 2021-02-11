Фото: книги в дар школам Молдовы - в Россотрудничестве стартовала акция

КИШИНЕВ, 10 февраля – Sputnik. Свыше пяти тысяч томов передаст представительство Россотрудничества в Молдове учебным заведения и библиотекам в рамках культурно-просветительской акции "Русская книга в подарок". Ее открытие приурочено к Международному дню книг, который отмечается уже девять лет 14 февраля.
Как рассказал руководитель представительства Россотрудничества в РМ Андрей Муравьев, в среднем каждое учреждение получит около ста единиц литературы.
"Акция стала ежегодной. Она длится целый год. Это российские совершенно новые издания, которые поступят в те культурные и образовательные учреждения Молдовы, где их ждут, где они нужны. По сравнению с предыдущим годом количество литературы будет предоставлено вдвое больше", – пояснил он.
Первыми в этом году книги получили столичный Теоретический лицей имени академика К. Сибирского и гимназия села Мисовка Яловенского района. Передача состоялась в актовом зале представительства Россотрудничества.
- Книги в дар школам и библиотекам Молдовы: в Россотрудничестве стартовала акция.© Sputnik / Mihai Caraus
- Книги в дар школам и библиотекам Молдовы: в Россотрудничестве стартовала акция.© Sputnik / Mihai Caraus
- Книги в дар школам и библиотекам Молдовы: в Россотрудничестве стартовала акция.© Sputnik / Mihai Caraus
- Книги в дар школам и библиотекам Молдовы: в Россотрудничестве стартовала акция.© Sputnik / Mihai Caraus
- Книги в дар школам и библиотекам Молдовы: в Россотрудничестве стартовала акция.© Sputnik / Mihai Caraus
- Книги в дар школам и библиотекам Молдовы: в Россотрудничестве стартовала акция.© Sputnik / Mihai Caraus
- Книги в дар школам и библиотекам Молдовы: в Россотрудничестве стартовала акция.© Sputnik / Mihai Caraus
По словам педагога начальных классов Теоретического лицея имени Сибирского Ирины Щербаковой, современные дети, к сожалению, не всегда берут печатное издание в руки, заменяя его гаджетами.
"Мне кажется, взять книгу, перелистать страницы, полюбоваться иллюстрациями – это своего рода волшебство, таинство. И благодаря сегодняшним подаркам у ребят появится еще один шанс на более тесное знакомство с замечательными произведениями русских писателей", – отметила она.
Ее коллега, учитель начальных классов того же лицея Алексей Сорбалэ выразил благодарность за переданные лицею в дар книги.
Книги были приобретены за счет средств федерального бюджета Российской Федерации. Благодаря этому фонды более 50 детсадов, школ, лицеев, вузов и библиотек Молдовы пополнятся художественной литературой и методическими пособиями, справочниками, энциклопедиями и словарями.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>