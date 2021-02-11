17:36 11 Февраля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.26
  • USD17.53
  • RUB0.24
  • RON4.36
  • UAH0.63
Поиск
Книги в дар школам и библиотекам Молдовы: в Россотрудничестве стартовала акция.

Фото: книги в дар школам Молдовы - в Россотрудничестве стартовала акция

© Sputnik / Mihai Caraus
Репортаж
Получить короткую ссылку
43 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/02/0b/33587939.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/report/20210211/33587115/knigi-v-dar-shkolam-moldovy-v-rossotrudnichestve-startovala-aktsiya.html

Учебная и художественная литература, справочники и энциклопедии поступят в образовательные и культурные учреждения республики.

КИШИНЕВ, 10 февраля – Sputnik. Свыше пяти тысяч томов передаст представительство Россотрудничества в Молдове учебным заведения и библиотекам в рамках культурно-просветительской акции "Русская книга в подарок". Ее открытие приурочено к Международному дню книг, который отмечается уже девять лет 14 февраля.

Как рассказал руководитель представительства Россотрудничества в РМ Андрей Муравьев, в среднем каждое учреждение получит около ста единиц литературы.

"Акция стала ежегодной. Она длится целый год. Это российские совершенно новые издания, которые поступят в те культурные и образовательные учреждения Молдовы, где их ждут, где они нужны. По сравнению с предыдущим годом количество литературы будет предоставлено вдвое больше", – пояснил он.

Первыми в этом году книги получили столичный Теоретический лицей имени академика К. Сибирского и гимназия села Мисовка Яловенского района. Передача состоялась в актовом зале представительства Россотрудничества.

  • Книги в дар школам и библиотекам Молдовы: в Россотрудничестве стартовала акция
    Книги в дар школам и библиотекам Молдовы: в Россотрудничестве стартовала акция.
    © Sputnik / Mihai Caraus
  • Книги в дар школам и библиотекам Молдовы: в Россотрудничестве стартовала акция
    Книги в дар школам и библиотекам Молдовы: в Россотрудничестве стартовала акция.
    © Sputnik / Mihai Caraus
  • Книги в дар школам и библиотекам Молдовы: в Россотрудничестве стартовала акция
    Книги в дар школам и библиотекам Молдовы: в Россотрудничестве стартовала акция.
    © Sputnik / Mihai Caraus
  • Книги в дар школам и библиотекам Молдовы: в Россотрудничестве стартовала акция
    Книги в дар школам и библиотекам Молдовы: в Россотрудничестве стартовала акция.
    © Sputnik / Mihai Caraus
  • Книги в дар школам и библиотекам Молдовы: в Россотрудничестве стартовала акция
    Книги в дар школам и библиотекам Молдовы: в Россотрудничестве стартовала акция.
    © Sputnik / Mihai Caraus
  • Книги в дар школам и библиотекам Молдовы: в Россотрудничестве стартовала акция
    Книги в дар школам и библиотекам Молдовы: в Россотрудничестве стартовала акция.
    © Sputnik / Mihai Caraus
  • Книги в дар школам и библиотекам Молдовы: в Россотрудничестве стартовала акция
    Книги в дар школам и библиотекам Молдовы: в Россотрудничестве стартовала акция.
    © Sputnik / Mihai Caraus
1 / 7
© Sputnik / Mihai Caraus
Книги в дар школам и библиотекам Молдовы: в Россотрудничестве стартовала акция.

По словам педагога начальных классов Теоретического лицея имени Сибирского Ирины Щербаковой, современные дети, к сожалению, не всегда берут печатное издание в руки, заменяя его гаджетами.

"Мне кажется, взять книгу, перелистать страницы, полюбоваться иллюстрациями – это своего рода волшебство, таинство. И благодаря сегодняшним подаркам у ребят появится еще один шанс на более тесное знакомство с замечательными произведениями русских писателей", – отметила она.

Ее коллега, учитель начальных классов того же лицея Алексей Сорбалэ выразил благодарность за переданные лицею в дар книги.

Открытие регистраций для молдавских абитуриентов на поступление а вузы России
© Sputnik / Mihai Caraus
Открытие регистрации для молдавских абитуриентов на поступление в вузы России
"Мы благодарны Русскому центру науки и культуры за помощь, за тесный контакт с  русскими школами, за интерес к русскому языку и развитию его, за замечательные мероприятия, которые организует центр. И мы надеемся на дальнейшее сотрудничество", – заключил он.

Книги были приобретены за счет средств федерального бюджета Российской Федерации. Благодаря этому фонды более 50 детсадов, школ, лицеев, вузов и библиотек Молдовы пополнятся художественной литературой и методическими пособиями, справочниками, энциклопедиями и словарями.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Квота на бесплатное обучение в вузах России: кандидатам из Молдовы на заметку
Видео: как молдавские абитуриенты могут поступить в российские вузы
Теги:
учебные заведения, книги, лицеи, школы, библиотеки, Представительство Россотрудничества в Молдове, Россотрудничество в Молдове


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Дом-музей им. А. С. Пушкина был открыт в 1948 году 10 февраля - в день смерти поэта
Раритетные экспонаты в Доме-музее А. С. Пушкина: некоторые представлены впервые
Российские Ту-160 пролетели над Баренцевым, Гренландским и Норвежским морями.
Видео: российские ракетоносцы Ту-160 совершили полет над тремя морями
ТОП-30: Во сколько государству обойдется содержание политических партий в 2021 году.
Во сколько казне обойдется содержание политсил в 2021 году

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться