Цветочный бизнес в пандемию и морозы: букет-"валентинка" обойдется дороже

Село Барадар, ранее считавшееся "маленькой молдавской Голландией", переживает не лучшие времена. Многие цветоводы отказываются от своего бизнеса, потому что из-за затрат цены на продукцию уже на пределе покупательской способности.

КИШИНЕВ, 14 фев – Sputnik.В последние годы, а в особенности в этом сезоне, число производителей в Бардаре значительно сократилось, и те, кто продолжает такую ​​деятельность, заявляют, что они уменьшили площади теплиц почти вдвое. Причина проста – себестоимость слишком высока, и нет никакой возможности конкурировать с импортерами, которые диктуют цены.

© Sputnik / Mihai Caraus В теплице – как в лаборатории.

"Тюльпанный бизнес очень красив, но в то же время требует большого труда и вложений. В то же время многие коллеги разочарованы отсутствием нормальной прибыли, и бросили бизнес. Если раньше у нас было 100-120 цветоводов в селе, сейчас их всего 40", – рассказал нам Георге Лукица.

Собеседник занимается цветочным бизнесом более 20 лет. Управляет вместе со своей семьей. Он говорит, что работает круглый год, и иногда его усилия не получают должного вознаграждения.

Например, в этом году расходы на отопление теплиц выше, потому что температура ниже.

"В этом году нам не очень повезло. В период с января по февраль в Молдову пришли заморозки. Теплицу необходимо топить ежедневно. У нас температура воды 80 градусов, чтобы температура в теплице была 20 градусов для эффективного роста тюльпанов", – рассказывает Лукица.

По его словам, затраты можно будет подсчитать в конце сезона, исходя из того, сколько было использовано угля, который в этом году стал дороже.

Себестоимость цветка обходится в 8 леев. Оптовая цена тюльпана – 10. Таким образом, 1-2 лея — вся прибыль производителя.

В прошлом году оптовая цена тюльпана составляла 8 леев и цветовод сетует, что сейчасу покупателей меньше, чем в другие годы.

© Sputnik / Mihai Caraus Эти тюльпаны называются "кобра", их отличает форма лепестков.

Лукица особо отмечает, что 3 из 10 тюльпанов растут с отклонениями. Хотя они незначительны и мало кто мог их увидеть, производитель их не отправляет на рынок, а дарит. Это для того, чтобы не потерять клиентов, но и порадовать тех, у кого нет возможности купить букет.

"Цветы должны быть качественными, потому что мужчина платит за них деньги", – уверен цветовод.

© Sputnik / Mihai Caraus Цветы с "отклонениями" от идеала. Дефект почти не виден.

В прошлом сезоне он столкнулся с трудностями при продаже цветов из-за пандемии COVID-19. И из-за этого решил уменьшить площади, засаженные тюльпанами.

В силу всех этих обстоятельств Лукица с 14 февраля будет продаваться меньше цветов и всего пять видов.

© Sputnik / Mihai Caraus Красное и белое.

При этом он больше не будет выходить на оптовый рынок в Кишиневе, как в другие годы, а будет ждать своих покупателей дома.

"Некоторые люди сами выбирают цветы и даже срезают их своими руками, это люди, которые знают нас много лет и остались лояльны к нам. Нет смысла выходить на рынок, потому что у нас не хватает объемов", - рассказывает производитель.

В теплице нашего героя растут не только тюльпаны, но и нарциссы. Цветки крупные, очень ароматные. Их цена – 5 леев.

"Нарциссы в основном покупают из-за их ярко выраженного запаха, а не для того, чтобы кому-то дарить. Есть люди, которые любят эти цветы и мы не можем не выращивать их для них", – говорит Лукица.

© Sputnik / Mihai Caraus Красавы-нарциссы.

В цветочных магазинах Кишинева тюльпаны продаются по 26 леев, а нарциссы — по 10 леев за штуку.

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