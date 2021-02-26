Окницкие железнодорожники протестуют и готовятся к отчаянным мерам

Работники государственного предприятия "Железная дорога Молдовы" (ЖДМ) несколько месяцев не получают зарплату и грозят "выйти на рельсы".

КИШИНЕВ, 26 фев – Sputnik. Работники Окницкого железнодорожного узла устроили 26 февраля акцию протеста на перроне своей станции, чтобы заявить: "Наше терпение лопнуло".

Железная дорога для Окницы — предприятие градообразующее. Жители города работают на ЖДМ зачастую целыми семьями, здесь по-прежнему можно встретить трудовые династии. А сейчас около тысячи работников узла, по их словам, откровенно голодают.

Последний раз окницкие железнодорожники получали заработанные деньги в декабре — за октябрь. Средняя зарплата по узлу не превышает трех с половиной тысяч леев. За прошедшие три месяца семейные бюджеты работников железной дороги в Окнице оказались исчерпанными полностью.

"Если бы не помощь моей мамы, которая до сих пор ведет натуральное хозяйство, наша семья просто бы не выжила, - говорит в интервью Sputnik Молдова дежурная по станции Окница Алла Перестан. - Мы с мужем, наш старший сын - работники железной дороги. Это значит, что уже три месяца наша семья не получает никаких доходов. А по счетам нужно платить, нужно, в конце концов, что-то есть. На какие деньги?"

Алла Перестан не одинока в своем отчаянии. Окницкие женщины-железнодорожницы признаются, что уже несколько месяцев вынуждены кормить своих детей одним картофелем, в лучшем случае — быстрорастворимой лапшой.

"Я уже не знаю, как смотреть в глаза тем, кто каждый день, в любую погоду работает на перегонах, ручным трудом поддерживая рассыпающуюся железнодорожную инфраструктуру. Люди недоедают, а главное, у них почти нет надежды, что ситуация как-то изменится к лучшему в ближайшее время. А хуже всего — чувство, что их проблемы абсолютно не интересуют руководство предприятия и власти страны", - говорит лидер окницкого железнодорожного профсоюза Дмитрий Фесюк.

Самые квалифицированные работники окницкой железной дороги готовы писать заявления на увольнение. Заменить их будет некем.

Аналогичное положение дел ныне сложилось во всех подразделениях государственного предприятия "Железная дорога Молдовы". Недовольство и протесты с декабря нарастают на бессарабском, унгенском узлах. К сегодняшнему дню железнодорожники морально готовы к самым крутым мерам - просто потому, что людям уже практически нечего терять.

Понятно, что кризис на "ЖДМ" случился не вчера. Нынешняя катастрофическая ситуация на предприятии - следствие многолетнего "экстравагантного" управления, которое, например, профильная парламентская комиссия недавно недвусмысленно квалифицировала как "откровенный грабеж". Ковидный год и острый политический кризис превратили тяжелую ситуацию на железной дороге в невыносимую.

Некоторые молдавские политики, экономические эксперты и сами железнодорожники фактически единодушны: без экстренной помощи со стороны правительства железнодорожная отрасль Молдовы не выживет. Но полноценного правительства в стране уже два месяца как нет. Поддерживающие президента Санду политические силы готовы отказаться от нормально функционирующей исполнительной власти ради досрочных парламентских выборов. Вот только "Железная дорога Молдовы" может этих выборов и не дождаться.

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По итогам протестной акции железнодорожники окницкого узла выбрали инициативную группу, которая в ближайшие дни станет "стучаться во все двери" - обращаться в парламентские фракции, к временному кабинету министров и, разумеется, руководству ЖДМ.

"Если не будем услышаны и на сей раз, нам останется лишь выйти на рельсы", - открыто говорят окницкие железнодорожники.

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