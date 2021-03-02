"Захоронение в условиях боя" – поисковики назовут имена героев

Молдавские поисковики провели очередную экспедицию на местах сражений Ясско-Кишиневской операции. Они обнаружили воинское захоронение. Какие тайны удалось отобрать у земли в этот раз – читайте в материале Sputnik.

Август 1944 года. Красная армия ведет стремительное наступление двумя фронтами по сходящимся направлениям, стремясь окружить и уничтожить немецкую группу армий "Южная Украина". Не в силах сдержать натиск наступающих советских войск, вермахт отступает к государственной границе, не теряя надежды вырваться из кольца и пробиться на территорию пока еще союзной Румынии.

Земля современных Хынчештского и Леовского районов Республики Молдова хранит немало свидетельств страшных августовских боев 1944 года. На протяжении многих лет здесь ведутся поисковые работы по выявлению неучтенных воинских захоронений. Сегодня на этих полях выращивают подсолнечник, кукурузу, пшеницу. Невозможно представить себе, что 76 лет назад землю здесь пахали не плуги, а артиллерийские снаряды, а небо освещали не яркие звезды, а огни сигнальных ракет. Спустя годы земля напоминает о своих ранах вывороченной при вспашке солдатской каской, ржавой гильзой или осколком. Долгие годы здесь вечным сном спят ее храбрые сыны, не дошедшие до Победы. Может быть, время сровняло скорбные надмогильные холмики, а может, человеческой памяти хватило ненадолго, но только лежат под одеялом молдавской земли ее забытые и до сих пор неизвестные герои. Они продолжают удерживать строго пронумерованные в штабных картах стратегические и тактические высоты и до сих пор не могут вернуться с той страшной войны.

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Пахотное поле у села Войнеску Хынчештского района в августе 1944 года обозначалось на схемах советского командования как высота 124.2. Ее удерживали части трех гвардейских дивизий. В минувшем году в ходе сельскохозяйственных работ здесь задели воинское захоронение. Тогда поисковикам Русского историко-патриотического клуба и отряда "Август" удалось извлечь останки восьми героев Красной армии. Работу на "гвардейской" высоте продолжили и 2021-м году.

© Sputnik / Алексей Петрович Сегодня здесь ничего не напоминает о страшных боях

Пронизывающий февральский ветер глушил голоса работающих рядом людей. После первых десяти снятых штыков лопаты показались куски разбитой советской каски и подошвы солдатских ботинок. Определив границы захоронения, поисковики, следуя положениям методики проведения поисковых работ, принятой Министерством обороны Республики Молдова, произвели зачистку обозначенного квадрата. Дальше – кропотливая работа мелким археологическим инструментом.

© Sputnik / Алексей Петрович Поисковые работы ведутся в строгом соответствии в методикой, утвержденной Министерством обороны

Спустя несколько часов вся поверхность захоронения была очищена, и теперь появилась возможность представить себе картину целиком — воинское захоронение, сделанное в условиях боя или сразу после его окончания. Вповалку, в различных позах лежали останки шестерых мужчин – военнослужащих Красной армии, что подтверждали сопутствующие предметы и личные вещи. Пуговицы со звездочками, обувь, стеклянная фляга, малая саперная лопатка, брючные и портупейные ремни – все подтверждало факт того, что обнаружено захоронение советских бойцов.

© Sputnik / Алексей Петрович Газета За Победу, выпускавшаяся полевой типографией 73-й гвардейской стрелковой дивизии

Подробное фотографирование, запись координат, произведение замеров, и, наконец, самый ответственный процесс – изъятие останков. В эти минуты сердца поисковиков переполняет волнение, ведь именно сейчас станет ясно, останутся герои безымянными или все-таки отзовутся какой-нибудь подписной или номерной вещью. Но вот подняли первого, второго, третьего, а никаких зацепок до сих пор не нашли. Правда, при одном из бойцов обнаружили свернутый комок газеты, но его сразу отложили для проведения более детального исследования. И вот, завершая подъем последнего бойца, в земле сверкнул зеленый огонек окислившегося металла. Награда? Нет, гвардейский знак с прикипевшим куском гимнастерки. Он только подтверждает то, что известно нам из архивов: здесь сражались гвардейцы. Имени солдата по такому знаку, к сожалению, не установить. Осталась последняя робкая надежда – газета. Возможно, в ней сохранились какие-то данные.

Аккуратно разворачивая спрессованный за годы бумажный комок, снимали слой за слоем, сразу помещая бумагу в герметичный пакет, сохраняющий от разрушения. Сердца поисковиков забились чаще, когда из желтых листов показался еще один гвардейский значок. Вместе с ним – квалификационный нагрудный знак "Отличный пулеметчик". Это уже удача, погибшего можно будет попробовать отыскать по воинской специальности. Затем в газете обнаружили аккуратно сложенную медаль "За оборону Сталинграда".

© Sputnik / Алексей Петрович Нагрудный знак Гвардия с фрагментом солдатской гимнастёрки

Награда без номера, но ее обнаружение сужает круг поиска – будем искать пулеметчика-сталинградца. И, наконец, последний газетный комок, в который солдат завернул свою самую главную весточку – серебряную медаль "За отвагу". На реверсе награды - шестизначный номер. Он позволит установить имя владельца, вернуть его из небытия. Вместе с ним есть высокая вероятность установить и имена его боевых товарищей, с которыми он разделил горькую участь солдатской смерти. Теперь поиск продолжится в архивах Министерства обороны Российской Федерации. Спустя 76 лет после Победы страна вспомнит имена героев-гвардейцев, воздаст им достойные их памяти почести. Кто знает, в какую республику бывшего Советского Союза ворвется неожиданная весточка из 1944-го года, о ком напомнят солдатские медали, найденные на высотке у берегов Прута.

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