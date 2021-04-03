Загадки кишиневских улиц

Столица Молдовы, как и любой город с историей, таит в себе множество удивительных и странных фактов.

Улицы молдавской столицы на протяжении ХХ века неоднократно переименовывались. В Кишиневе менялась власть и вместе с ней менялись и уличные таблички. Традиция такая. Порой итог этой деятельности выглядит забавно, а порой - грустно.

Ботаника – место встречи заклятых врагов

Император Траян был смел и успешен, он раздвинул границы Рима далеко на восток. Во время дакийской кампании злейшим врагом Траяна был король даков Децебал. Король проиграл. Сейчас же в Кишиневе улица Децебала продолжается бульваром Траяна, вечные противники обречены быть всегда рядом.

© Photo : Мой город Кишинёв Ботаника, Кишинев, 70-е годы ХХ века

Щусева – странное завершение улицы

Иногда менялись не только таблички, но и конфигурация самих улиц. Кишиневская улица Щусева претерпела серьезные метаморфозы. Она вовсе не всегда заканчивалась возле нынешней инфекционной больницы – у нее было продолжение. Сейчас остался только "хвост" старой улицы, у одного из корпусов Медицинского университета.

© Photo : Мой город Кишинёв Участок кишиневской улицы

Лэпушняну – неслучайное созвучие

Современная улица Лэпушняну во времена Российской империи называлась Острожской. А в советское время – Островского. Созвучие не случайное – видимо, кто-то таким образом позаботился о сохранении хотя бы подобия старого города в топонимике.

С нынешней улицей Октавина Гога связано много интересного. Во времена царской России она называлась Иринопольской, в честь Митрополита Иринопольского. И самое удивительное, что в советское время она продолжала называться так же – скорее всего по воле случая из-за исторической "близорукости" и слабого знания истории края. Иначе вряд ли бы атеистическая власть славила религиозного деятеля прошлого. Переименование улицы в честь Октавиана Гога, известного поэта и по совместительству премьер-министра предвоенного правительства Румынии, выступавшего за сближение с нацистской Германией, не могло не вызвать в современное время затяжной скандал с требованиями вернуть улице старое название. По иронии судьбы, эта улица пересекается с улицей Рабби Цирельсона, который с 1908 года являлся духовным и казенным раввином в Кишиневе и боролся с антисемитизмом в Румынии.

© Sputnik / Сергей Цуркану Угол улиц Цирельсон и Гога, Кишинев

Антона Панна, по которой бродил Пушкин

Тут опять можно увидеть игру созвучий – в советском Кишиневе была улица Антоновская, знаменитая прежде всего тем, что именно на ней находился и сейчас находится Дом-музей Пушкина. Сейчас это улица Антона Панна – он был творческой личностью, многое сделал для румынской культуры, в том числе, по официальной версии, написал музыку гимна Румынии.

© Photo : Мой город Кишинёв Старый указатель Дома-музея Пушкина, Кишинев

Улица Остапа Бендера

Конечно же, такой улицы в советские времена в Кишиневе не было, зато было пересечение улиц Остаповской (сейчас Аврама Янку) и Бендерской (ныне Тигина). Вот и получилось, что в Кишиневе существовал случайно возникший перекресток имени "великого комбинатора". Но, как известно, в этом мире случайностей нет.

У каждой улицы Кишинева есть история и наверняка тайна. Но нельзя выдавать все тайны сразу. Всему свое время. А закончить хочется стихотворением замечательного поэта Андрея Туркина – оно про Москву, а не про Кишинев, но звучит актуально и для нашего города.

О, как мне дорог центр города,

Где Долгорукого рука

Как будто ищет Маркса бороду,

Но не найдет ее, пока

За ним следят глаза Дзержинского,

Дома пронзая, как врага.

И тщетно ищет исполинского

Коня послать его нога!

В статье частично использована информация сайта oldchisinau.com

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