У Самойловой появился шанс попасть на Евровидение

КИШИНЕВ, 23 мар — Sputnik. Европейский вещательный союз (EBU) подал российскому Первому каналу идею организовать прямом эфире трансляцию выступления участницы от России Юлии Самойловой.
В среду Служба безопасности Украины запретила въезд Самойловой на Украину на три года.
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Таким образом, впервые за 60-летнюю историю конкурса участнику предложена возможность выступить не вживую, а транслировать своё выступление в прямом эфире.Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.
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