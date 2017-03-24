Банк России о запросах Молдовы по делу об "отмывании" 21 млрд долларов

КИШИНЕВ, 24 мар — Sputnik. Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что не помнит ни о каких запросах Кишинева с просьбой о помощи в расследовании дела по "отмыванию" молдавскими чиновниками 21 миллиарда долларов, поступивших якобы из России.

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Ранее в СМИ появлялась информация о возможной схеме "отмывания" российских денег через Молдову и Латвию. Схема, по тем данным, действовала в 2011–2014 годах. При этом молдавские власти выражали недовольство нежеланием российской стороны содействовать в расследовании.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, заявлял, что Кремль осведомлен об обвинениях Молдовы.

"Напомню, что мы (Банк России — ред.) с молдавской схемой начали бороться с момента одной из первых сомнительных операций. И мы ее практически ликвидировали и отобрали лицензии у тех банков, которые занимались активно этой молдавской схемой", — сказала Набиуллина.

Она добавила, что "не знакома с деталями, та ли же эта схема, которая сейчас обсуждается в прессе".

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"Но хочу сказать, что Банк России активно сотрудничает с регуляторами в рамках своей компетенции, в рамках законодательства. Если есть необходимость, мы предоставляем документы. Но я просто не помню, это наверное, не на моей памяти было, когда были эти запросы. Я за последние четыре года не помню таких запросов. Но посмотрю еще раз", — отметила Набиуллина.

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