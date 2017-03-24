Юлиана Берегой из Молдовы прошла на Голос.Дети

КИШИНЕВ, 24 мар — Sputnik. Юлиана Берегой из Оргеева прошла слепые прослушивания четвертого сезона российского шоу Голос.Дети.

Юлиана исполнила песню Skyfall из репертуара британской певицы Адель.

"У вас великолепные низкие ноты, что большая редкость. Обычно, когда мы все уходим вниз, то очень тяжело держать ноту. У вас это получается прекрасно! Песня сложная, но вы с ней справились", — отметил после выступления девочки певец Валерий Меладзе, вошедший в число наставников проекта.

"Единственное, что еще хотелось бы добавить, это то, что вы прекрасно выглядите. А музыка — это ваше", — обратился к Юлиане другой наставник, певец Дима Билан.

В наставники юная певица выбрала Нюшу.

Юлиане Берегой 12 лет, с четырех лет она занимается вокалом, участвовала выступлениях вокального ансамбля "Dulce Band", поет сольно и в рамках танцевально-вокального центра "SIS N BRO" в Кишиневе. В профессиональном становлении нашей соотечественнице помогает певица Жасмин, которая болела за свою воспитанницу за кулисами проекта Голос.Дети.

Кстати, всего за несколько первых минут выступления девочки в соцсетях появились сотни откликов и комментариев по этому поводу.

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