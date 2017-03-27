Граждане России смогут ездить в Турцию без загранпаспортов

КИШИНЕВ, 27 мар – Sputnik. Анкара готова обсуждать с Москвой порядок пересечения границы Турции российскими гражданами по внутренним паспортам, сказал глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на встрече с представителями русской общины Антальи, сообщает Sputnik Азербайджан.

По его словам, стороны еще два года назад, то есть до инцидента со сбитым российским самолетом, достигли значительного прогресса в этом вопросе.

"Поскольку двусторонние отношения вновь нормализовались, мы можем завершить обсуждения. Власти Турции уже устанавливают устройства для идентификации личности в аэропортах. Мы намерены возобновить переговоры", — сказал он.

Чавушоглу отметил, что продолжается нормализация отношений России и Турции, и между президентами двух стран установились дружеские отношения. Министр отметил, что партнерские контакты между двумя странами вносят свой вклад в решение региональных проблем, в частности, обеспечение перемирия в Сирии.

"Стороны также работают над вопросами, касающимися доставки гуманитарной помощи гражданским лицам в этой стране", — сказал он.

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По его словам, в связи с этим Анкара намерена укрепить сотрудничество с Москвой для урегулирования региональных проблем.

Чавушоглу также сообщил, что в деле нормализации и улучшений отношений между двумя странами важную роль сыграл тот факт, что обе стороны выполняют данные обещания и действуют в соответствии с подписанными соглашениями.

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