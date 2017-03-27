Юбилею (90-летию) со дня рождения Мстислава Ростроповича посвящается

КИШИНЕВ, 27 мар — Sputnik. В этом году музыкальный мир отмечает 90-летие со дня рождения Ростроповича. Юбилею будут посвящены второй Международный оперный фестиваль имени Галины Вишневской в Сочи и пятый Международный фестиваль Мстислава Ростроповича в Оренбурге. Но центральным этапом юбилейных торжеств станет московский фестиваль.

© Sputnik/ Evghenii Panasenco В Приднестровье пройдет грандиозный международный музыкальный фестиваль

Торжественное открытие восьмого Международного фестиваля Мстислава Ростроповича состоится в Большом зале Московской консерватории по традиции в день рождения выдающегося музыканта и общественного деятеля 27 марта. В этот вечер выступит Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии под управлением Юрия Темирканова. В программе произведения Сибелиуса и Равеля.

На вечере-открытии в исполнении Симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии под управлением маэстро Юрия Темирканова прозвучат: Симфония №2 Сибелиуса, сюита "Моя матушка-гусыня" и "Вальс Равеля".

"Юрий Хатуевич — постоянный участник фестиваля Мстислава Ростроповича. Он редко выступает в Москве, и я счастлива, что он всегда приезжает со своим оркестром на наш фестиваль", — сказала РИА Новости Ольга Ростропович, художественный руководитель фестиваля.

"Нынешний фестиваль особенный, юбилейный, я к нему готовилась два года. И каждый концерт программы — событие, долгожданное и важное. В фестивале участвуют США, Япония, Франция и Россия — четыре страны, которые занимают главное место в судьбе и творчестве отца. Я очень хотела пригласить Вашингтонский национальный оркестр(NSO), которым Ростропович руководил более 17 лет и который не приезжал в Россию с 1993 года", — рассказала глава фестиваля.

Именно с NSO вначале 1990-х годов Маэстро триумфально вернулся в Россию с вошедшими в историю концертами на Красной площади и в Большом зале консерватории.

По словам Ольги Ростропович, NSO даст в рамках фестиваля два концерта в Москве и один в Санкт-Петербурге, как это было, когда он приезжал с Мстиславом Леопольдовичем.

"Я хотела повторить эту дорогу", — призналась Ольга.

На фестивале Вашингтонский национальный оркестр выступит под управлением своего музыкального руководителя Кристофа Эшенбаха. В программе: Симфония №9 Шуберта и Симфония №8 Шостаковича. Во вторник, 29 марта, прозвучит Концерт №1 Шостаковича, посвященный Ростроповичу. Солировать будет молодая виолончелистка Алиса Вайлерштайн. На концерте 31 марта будет исполнен виолончельный концерт Элгара.

© Sputnik. Евгений Панасенко Русская классическая музыка – государство без границ

На концерте 2 апреля всемирно известный скрипач Максим Венгеров представит все скрипичные сонаты Брамса в сопровождении пианистки Полины Осетинской.

"Я хотела, чтобы участвовала Япония — страна, которую очень любил Мстислав Леопольдович и Франция, ставшая вторым домом родителей. И на закрытии фестиваля на сцене Большого зала консерватории объединятся музыкальные коллективы России и Японии, а программа посвящена французской музыке", — подчеркнула Ростропович.

По ее словам, впервые в России выступят оркестр "Йокогама симфониетта" и Филармонический хор Токио. Россию в этот вечер представит Государственный академический симфонический оркестр имени Светланова и Государственная академическая хоровая капелла имени Юрлова.

© Sputnik/ Владимир Вяткин Виолончелист Мстислав Ростропович выступает в Москве. 1991 г.

Прозвучит "Реквием" Форе — солисты Женни Давье (сопрано) и Родион Погосов (баритон). Партию органа исполнит Мотоко Муроцуми. Также в программе вечера две сюиты из балета "Дафнис и Хлоя" Равеля. За дирижерским пультом — Казуки Ямада, художественный руководитель оркестра "Йокогама симфониетта".

Отметим также, что 27 марта в Москве, на доме в Газетном переулке, где проживали Галина Вишневская и Мстислав Ростропович, откроется мемориальная доска. Фонд Ростроповича-Вишневской активно занимается благотворительной деятельностью.

Мстислав Леопольдович Ростропович — музыкант, виолончелист, дирижер, народный артист СССР, лауреат многочисленных премий в области культуры и общественной деятельности, за свою жизнь он завоевал всеобщее признание как талантливый человек и выдающаяся личность.

Биография Мстислава Ростроповича

© Sputnik/ Владимир Вяткин Мстислав Ростропович, народный артист СССР, дирижер и художественный руководитель Национального симфонического оркестра в Вашингтоне

Всемирно известный виолончелист, дирижер Мстислав Леопольдович Ростропович родился 27 марта 1927 года в городе Баку (Азербайджан), где его отец, виолончелист Леопольд Ростропович (1892-1942), тогда профессор Азербайджанской консерватории, выступал в сольных концертах, играл в составе квартета. Мать, Софья Федотова, была пианисткой. Предки Ростроповича по отцу принадлежали к польским дворянам.

В четыре года Мстислав Ростропович сочинил свой первый опус — польку для фортепиано.

В 1931 году после переезда с родителями в Москву за несколько месяцев освоил игру на виолончели под руководством отца и выступил в открытом концерте учащихся Музыкальной школы имени Гнесиных. В 13-летнем возрасте Мстислав Ростропович исполнил с симфоническим оркестром Концерт для виолончели Камиля Сен-Санса в городе Славянске.

В 16 лет он поступил в Московскую государственную консерваторию, которую окончил в 1946 году. Учился по классам виолончели у Семена Козолупова и композиции у Виссариона Шебалина. Под руководством композитора Дмитрия Шостаковича изучал курс инструментовки.

© Sputnik/ РИА Новости Виолончелист Мстислав Ростропович играет на концерте в Берлине.

В декабре 1945 года на Всесоюзном конкурсе музыкантов-исполнителей он получил первую премию, затем участвовал в Международных конкурсах в Праге (1947, 1950) и в Будапеште (1949), где также был удостоен первых премий. С тех пор началась обширная концертная деятельность Мстислава Ростроповича сначала по СССР, с 1947 года — по странам Европы, а затем и по всему миру.

В 1962 году на фестивале, посвященном музыке Шостаковича, Ростропович впервые встал за дирижерский пульт. В 1968 году в Большом театре под управлением Ростроповича прошла премьера оперы "Евгений Онегин" Петра Чайковского, в 1970 году в Большом театре под его руководством прошла опера "Война и мир" Сергея Прокофьева.

С 1947 года Мстислав Ростропович вел преподавательскую деятельность сначала в Центральной музыкальной школе при Московской консерватории, а затем в 1948-1974 годах — в Московской государственной консерватории. С 1960 года — профессор, с 1961 года возглавлял кафедру виолончели и контрабаса Московской консерватории, одновременно был избран почетным профессором Ленинградской консерватории, где в 1961-1966 годах был заведующим кафедрой виолончели.

В 1969 году Мстислав Ростропович и Галина Вишневская приютили у себя на даче писателя Александра Солженицына, чем спровоцировали гонения со стороны советских властей. В 1974 году семья была вынуждена временно уехать за границу. В 1978 году супругов лишили советского гражданства, которое им вернули спустя 12 лет — в январе 1990 года.

В 1977-1994 годах Мстислав Ростропович возглавлял Национальный симфонический оркестр США в Вашингтоне. В 1990 году он предпринял с оркестром турне по России.

© Sputnik/ Yevgeny Biyatov Торжественное открытие VI Международного Фестиваля Мстислава Ростроповича, фото из архива

За годы работы с NSO Ростропович продирижировал более 500 различных произведений, многие из которых были исполнены впервые. Список его дирижерских премьер украшают такие выдающиеся сочинения, как "Польский реквием" Кшиштофа Пендерецкого, "Новелетты" Витольда Лютославского и 6-я симфония Альфреда Шнитке, посвященные Ростроповичу, "Timbres, Espace, Mouvement" Анри Дютийе (последнее посвящено двум дирижерам — Чарльзу Мюншу и Мстиславу Ростроповичу).

На дирижерском счету Ростроповича мировые премьеры более 70 оркестровых произведений, а также девяти опер, в числе которых "Эра Водолея" Софьи Губайдулиной (Генуя, 1991), "Жизнь с идиотом" (Амстердам, 1992) и "Джезуальдо" (Вена, 1995) Альфреда Шнитке, "Лолита" Родиона Щедрина (Стокгольм,1994) и "Видения Иоанна Грозного" Сергея Слонимского (Самара, 1999).

Маэстро Ростропович выступал в качестве дирижера и виолончелиста с лучшими оркестрами мира, среди которых такие известные коллективы как Лондонский симфонический оркестр, Венский филармонический оркестр, Оркестр де Пари, оркестр Нью-Йоркской филармонии, Чикагский филармонический оркестр, Бостонский филармонический оркестр, оркестр Берлинской филармонии, Новый японский филармонический оркестр, оркестр Баварского Радио, Нидерландский королевский симфонический оркестр, Израильский филармонический оркестр и другие.

© Sputnik/ Юрий Абрамочкин Выдающийся русский виолончелист Мстислав Леопольдович Ростропович

Ростропович — автор двух концертов для фортепиано с оркестром и пьес для квартета, скрипичных, виолончельных, в том числе "Юморесок", позднее получивших широкую известность.

Он был организатором фестивалей, посвященных Сергею Прокофьеву (1991), Бенджамину Бриттену (1993) и Альфреду Шнитке (1994), принимал участие в работе и организации конкурса имени Чайковского в Москве; с 1987 года по 2000 год был создателем, участником и бессменным руководителем музыкального фестиваля в Эвиане (Франция).

В августе 1991 года Ростропович приехал в Москву на защиту Белого дома. В 1993 году он был награжден медалью "Защитнику свободной России".

В 1991 году вместе с Галиной Вишневской Мстислав Ростропович основал в Вашингтоне "Благотворительный фонд помощи детям России".

В 1997 году он создал Фонд поддержки молодых музыкантов.

С 2002 года входил в состав попечительского совета Московской консерватории.

Ростропович был членом шести академий, являлся почетным доктором 50 университетов (среди них — Гарвард, Принстон, Кембридж, Йель, Оксфорд, Сорбонна, Болонья).

Был обладателем свыше 130 высших наград и премий из более чем 30 стран мира. В их числе: высшая награда США — Президентская медаль Свободы, Орден Почетного Легиона (Франция), орден "Рыцарь Британской Империи" (Великобритания), высшая награда Швеции "Полярная звезда", императорская премия Японии, премия принца Астурийского, международная премия Карла IV и другие.

Был удостоен титула "Сэр Королевства Великобритании".

© Sputnik/ Михаил Климентьев Мстислав Ростропович

На родине Мстислав Ростропович был отмечен многими государственными и профессиональными наградами. В 1964 году он был удостоен звания Народного артиста СССР. Был лауреатом Государственной премии СССР (1951), Ленинской премии (1965), Государственной премии РСФСР (1991) и Государственной премии РФ в области литературы и искусства 1995 года. Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" II (1997) и I степеней (2007).

Мстислав Ростропович скончался 27 апреля 2007 года в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище.

29 марта 2012 года в Москве на пересечении Елисеевского и Брюсова переулков был установлен памятник музыканту работы скульптора Александра Рукавишникова.

Международные фестивали Мстислава Ростроповича проводятся в Москве, Оренбурге и Баку.

Мстислав Ростропович был женат на выдающейся оперной певице Галине Вишневской (1926-2012). У них остались две дочери — выпускницы Джульярдской музыкальной школы в Нью-Йорке, Ольга (1956 года рождения) и Елена (1958 года рождения). Ольга Ростропович — президент Фонда культурных и гуманитарных программ М.Л. Ростроповича, художественный руководитель Центра оперного пения Г.П. Вишневской. Елена Ростропович — президент благотворительного Фонда Ростроповича-Вишневской.

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