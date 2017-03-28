11:37 28 Марта 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 10°C
Прямой эфир
Поиск
Актер театра и кино Иннокентий Смоктуновский

Доброе утро, 28 марта: Смоктуновский - я космический актер

© Sputnik/ Галина Кмит
В России
Получить короткую ссылку
13 0 0

Колумнист Sputnik Грузии утром 28 марта вспоминает Деточкина и Гамлета, сыгранных Иннокентия Смоктуновского, который родился в этот деть в 1925 году

Лела Анджапаридзе, Sputnik Грузия

Добрейшего вам утра!

Сегодня на наш балкончик пожалует один очень задумчивый и печальный человек, замечательный артист, которого называли самым интеллигентным актером Советского Союза — Иннокентий Смоктуновский, который родился в этот день, 28 марта 1925 года в селе Томской губернии с очень красивым названием – Татьяновка.

Он прошел очень трудную жизнь – тяжелое детство, войну, плен, одиночество и безутешность, а под конец случился инфаркт, который не сумел побороть. Зато в его жизнь красиво вошла великолепная Суламифь Кушнир, по словам самого Иннокентия, " Тоненькая, серьезная, с охапкой удивительных тяжёлых волос. Ну вот поди ж — узнай, что именно этот хрупкий человек, только что сошедший ко мне, но успевший однако уже продемонстрировать некоторые черты своего характера, подарит мне детей, станет частью моей жизни — меня самого".

Не знаю, возможно, мне кажется, но, когда человек вот так прочитает тебе стихотворение, за ним, не задумываясь, пойдешь повсюду.

Вспоминая Иннокентия Смоктуновского, обычно перед глазами, прежде всего, предстает его замечательный и солнечный Юрий Деточкин из лирической комедии Эльдара Рязанова "Берегись автомобиля".

Как вспоминал Эльдар Рязанов, он хотел создать грустную комедию о хорошем человеке, который, с одной стороны, может кому-то даже показаться ненормальным, а на самом деле он нормальнее всех других людей. Поскольку это большой и искренний ребенок с широко раскрытыми глазами, который не может равнодушно смотреть на то, мимо чего мы каждый день проходим, не обращая внимания.

Кадр из кинофильма Берегись автомобиля
© Sputnik/ РИА Новости
Кадр из кинофильма "Берегись автомобиля"

Между прочим, изначально сценарий фильма писался для Юрия Никулина, но актер в тот период был занят, и Рязанову на главную роль предложили кандидатуру Леонида Куравлева. Впрочем, режиссер остановил выбор на Иннокентии Смоктуновском, несмотря на то, что тот сначала категорически отказывался играть роль "не понятной ему личности – Деточкина".

Эльдар Рязанов лично посетил Смоктуновского на даче и, в результате долгих переговоров, уговорил-таки его, а на всякий случай, даже взял с него расписку.

Деточкин стал тем героем, которого аудитория полюбила и приняла с первого же взгляда. Он немного походил на Робина Гуда, хотя английскую тему Иннокентий Смоктуновский "отведал" еще до Деточкина.

Я считаю для себя счастьем, что видела двух замечательных Гамлетов – в исполнении Владимира Высоцкого и Иннокентия Смоктуновского. Да, не обидится Высоцкий, но Гамлет Смоктуновского мне ближе. Наверное, потому, что он более сдержанный и, очевидно, потому более болезненный.

В жизни Иннокентия Смоктуновского существовал один удивительный человек – родившийся в Тбилиси режиссер Георгий Товстоногов, который, по рекомендации также неповторимого актера Евгения Лебедева, предложил Иннокентию Смоктуновскому самую главную роль в его жизни – Льва Мышкина в "Идиоте" Достоевского. Он говорил, что у Иннокентия глаза были точно, как у графа Мышкина.

Действительно, какие необычные глаза… Смоктуновский, вообще, был необычным. Многие, возможно, не помнят эпизод из популярного фильма "Москва слезам не верит", где актер играет самого себя и скромно говорит: "Моя фамилия вам все равно ни о чем не скажет".

А ведь его фамилия всем, кто хотя бы немного знаком с киноискусством, говорит многое.

Самые последние минуты жизни Иннокентия Смоктуновского вспоминал его друг, актер Армен Джигарханян. Они 2 августа 1994 года, оказывается, будучи в санатории, посидели в номере Джигарханяна, выпили 50 граммов и разошлись.

А утром, спустившись в столовую, Армен не увидел Смоктуновского. Ему сказали, что тот в 3 часа ночи скончался.

Все, кто знал Иннокентия Смоктуновского, подчеркивали, что он был удивительно скромным и стеснительным человеком, по-детски открытым и искренним. Близкие его называли Кешей. А он всего один раз, сидя в самолете вместе с Олегом Ефремовым и глядя в иллюминатор, печально сказал: "Олег, а я ведь – космический актер".

Одно знаю точно: так проникновенно, так утонченно и замечательно стихи Александра Пушкина никто не читал и прочитать не может.

Желаю красивого и очень счастливого дня!

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.
Скачать приложение для iPhone >>
Скачать приложение для Android >>
Теги:
талант, кино, Иннокентий Смоктуновский, Культура и искусство
Правила пользованияКомментарии




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости


Колумнисты

пресс-центр

Мультимедиа

Участники открытого чемпионата по бодибилдингу, бодифитнесу и фитнес-бикини Забайкальского края
Полубоги из Омска и Читы: Чемпионат по бодибилдингу состоялся в России
Как наркотики дрейфуют через Молдову на Запад и в страны СНГ
Как наркотики дрейфуют через Молдову на Запад и в страны СНГ
Кухонные гаджеты
"Кухонные гаджеты", которых не было у советских хозяек

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.