Доброе утро, 28 марта: Смоктуновский - я космический актер

Лела Анджапаридзе, Sputnik Грузия

Добрейшего вам утра!

Сегодня на наш балкончик пожалует один очень задумчивый и печальный человек, замечательный артист, которого называли самым интеллигентным актером Советского Союза — Иннокентий Смоктуновский, который родился в этот день, 28 марта 1925 года в селе Томской губернии с очень красивым названием – Татьяновка.

Он прошел очень трудную жизнь – тяжелое детство, войну, плен, одиночество и безутешность, а под конец случился инфаркт, который не сумел побороть. Зато в его жизнь красиво вошла великолепная Суламифь Кушнир, по словам самого Иннокентия, " Тоненькая, серьезная, с охапкой удивительных тяжёлых волос. Ну вот поди ж — узнай, что именно этот хрупкий человек, только что сошедший ко мне, но успевший однако уже продемонстрировать некоторые черты своего характера, подарит мне детей, станет частью моей жизни — меня самого".

Не знаю, возможно, мне кажется, но, когда человек вот так прочитает тебе стихотворение, за ним, не задумываясь, пойдешь повсюду.

Вспоминая Иннокентия Смоктуновского, обычно перед глазами, прежде всего, предстает его замечательный и солнечный Юрий Деточкин из лирической комедии Эльдара Рязанова "Берегись автомобиля".

Как вспоминал Эльдар Рязанов, он хотел создать грустную комедию о хорошем человеке, который, с одной стороны, может кому-то даже показаться ненормальным, а на самом деле он нормальнее всех других людей. Поскольку это большой и искренний ребенок с широко раскрытыми глазами, который не может равнодушно смотреть на то, мимо чего мы каждый день проходим, не обращая внимания.

© Sputnik/ РИА Новости Кадр из кинофильма "Берегись автомобиля"

Между прочим, изначально сценарий фильма писался для Юрия Никулина, но актер в тот период был занят, и Рязанову на главную роль предложили кандидатуру Леонида Куравлева. Впрочем, режиссер остановил выбор на Иннокентии Смоктуновском, несмотря на то, что тот сначала категорически отказывался играть роль "не понятной ему личности – Деточкина".

Эльдар Рязанов лично посетил Смоктуновского на даче и, в результате долгих переговоров, уговорил-таки его, а на всякий случай, даже взял с него расписку.

Деточкин стал тем героем, которого аудитория полюбила и приняла с первого же взгляда. Он немного походил на Робина Гуда, хотя английскую тему Иннокентий Смоктуновский "отведал" еще до Деточкина.

Я считаю для себя счастьем, что видела двух замечательных Гамлетов – в исполнении Владимира Высоцкого и Иннокентия Смоктуновского. Да, не обидится Высоцкий, но Гамлет Смоктуновского мне ближе. Наверное, потому, что он более сдержанный и, очевидно, потому более болезненный.

В жизни Иннокентия Смоктуновского существовал один удивительный человек – родившийся в Тбилиси режиссер Георгий Товстоногов, который, по рекомендации также неповторимого актера Евгения Лебедева, предложил Иннокентию Смоктуновскому самую главную роль в его жизни – Льва Мышкина в "Идиоте" Достоевского. Он говорил, что у Иннокентия глаза были точно, как у графа Мышкина.

Действительно, какие необычные глаза… Смоктуновский, вообще, был необычным. Многие, возможно, не помнят эпизод из популярного фильма "Москва слезам не верит", где актер играет самого себя и скромно говорит: "Моя фамилия вам все равно ни о чем не скажет".

А ведь его фамилия всем, кто хотя бы немного знаком с киноискусством, говорит многое.

Самые последние минуты жизни Иннокентия Смоктуновского вспоминал его друг, актер Армен Джигарханян. Они 2 августа 1994 года, оказывается, будучи в санатории, посидели в номере Джигарханяна, выпили 50 граммов и разошлись.

А утром, спустившись в столовую, Армен не увидел Смоктуновского. Ему сказали, что тот в 3 часа ночи скончался.

Все, кто знал Иннокентия Смоктуновского, подчеркивали, что он был удивительно скромным и стеснительным человеком, по-детски открытым и искренним. Близкие его называли Кешей. А он всего один раз, сидя в самолете вместе с Олегом Ефремовым и глядя в иллюминатор, печально сказал: "Олег, а я ведь – космический актер".

Одно знаю точно: так проникновенно, так утонченно и замечательно стихи Александра Пушкина никто не читал и прочитать не может.

Желаю красивого и очень счастливого дня!

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