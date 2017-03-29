Матвиенко: скоро появится кандидатура постпреда РФ при ООН

КИШИНЕВ, 29 мар — Sputnik. В ближайшее время в парламент будет внесена кандидатура постпреда России при ООН. Такое заявление сделала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Это произойдёт уже в ближайшее время, кандидатура пока нам не известна", — сказала она.
Матвиенко напомнила, что, согласно процедуре, сначала кандидатура посла утверждается на коллегии МИД, затем проходит согласование на заседаниях международных комитетов Госдумы и Совфеда.
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"Пока кандидатура в парламент не поступала", — уточнила Матвиенко, которую цитирует РИА Новости.Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.
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