Матвиенко: скоро появится кандидатура постпреда РФ при ООН

КИШИНЕВ, 29 мар — Sputnik. В ближайшее время в парламент будет внесена кандидатура постпреда России при ООН. Такое заявление сделала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Это произойдёт уже в ближайшее время, кандидатура пока нам не известна", — сказала она.

Матвиенко напомнила, что, согласно процедуре, сначала кандидатура посла утверждается на коллегии МИД, затем проходит согласование на заседаниях международных комитетов Госдумы и Совфеда.

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"Пока кандидатура в парламент не поступала", — уточнила Матвиенко, которую цитирует РИА Новости.

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