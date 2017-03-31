19:40 31 Марта 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 13°C
Прямой эфир
Поиск
Ольга Тиховская

Ольга Тиховская: а пока есть разные маршруты

© Sputnik/ Владимир Полушатов
В России
Получить короткую ссылку
13 0 0

Молдавский культуролог Ольга Тиховская проведет две творческие встречи в России

КИШИНЕВ, 31 мар — Sputnik. Встречи с известным молдавским культурологом Ольгой Тиховской состоятся 9 апреля в Твери, в Славянском зале Областной библиотеки имени Алексея Горького и 15 апреля в Государственном историко-литературном музее-заповеднике А. С. Пушкина в городе Вяземы, Подмосковье. 

Тиховская — автор книги эссе "Прощание с Атлантидой" о кино и театре, о деятелях культуры России, Молдовы, Украины, Белоруссии.

Ольга Тиховская — культуролог, автор международных образовательных проектов "Театр незабытой эпохи" (Молдова — Россия), "Дороги Виктора Германа" (Россия — Молдова — США).

Румынка Диана Крэчун: русский язык расширяет горизонты >>>

Сотрудничает с молдавскими изданиями "Русское поле", "Русское слово", "Новости — Молдова", с российскими учреждениями культуры, в том числе с Орловской универсальной научной публичной библиотекой имени И.А. Бунина, Нижегородским благотворительным центром "Хэсэд Сара", Государственным музеем-заповедником А.С. Пушкина в Больших Вязёмах.

На встрече разговор пойдёт о судьбе русской культуры и её взаимодействии с культурами стран Ближнего Зарубежья на примере судеб отдельных личностей, выдающихся деятелей искусства.

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.
Скачать приложение для iPhone >>
Скачать приложение для Android >>

 

 

По теме

Перемена мест не к добру – еще на одну русскую школу стало меньше
Песенный флешмоб поддержала Канада, спев "Хотят ли русские войны?"
Моника Беллуччи готова сниматься в русском кино
Уехать, чтобы найти себя: художник из Кишинева живет в русской деревне
Теги:
Ольга Тиховская, Молдова, Россия
Правила пользованияКомментарии




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости


Колумнисты

пресс-центр

Мультимедиа

Девушки из группы поддержки баскетбольного клуба Даллас Маверикс во время игры НБА в Далласе
Новости недели глазами фотографов - лучшие кадры со всего мира
Наставление эксперта Павла Мидригана Партии социалистов
Павел Мидриган социалистам: не расслабляйтесь
Итоги работы пятого президента Молдовы: 100 дней деятельности Игоря Додона
Итоги 100 дней работы пятого президента Молдовы

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.