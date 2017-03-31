Ольга Тиховская: а пока есть разные маршруты

КИШИНЕВ, 31 мар — Sputnik. Встречи с известным молдавским культурологом Ольгой Тиховской состоятся 9 апреля в Твери, в Славянском зале Областной библиотеки имени Алексея Горького и 15 апреля в Государственном историко-литературном музее-заповеднике А. С. Пушкина в городе Вяземы, Подмосковье.

Тиховская — автор книги эссе "Прощание с Атлантидой" о кино и театре, о деятелях культуры России, Молдовы, Украины, Белоруссии.

Ольга Тиховская — культуролог, автор международных образовательных проектов "Театр незабытой эпохи" (Молдова — Россия), "Дороги Виктора Германа" (Россия — Молдова — США).

Румынка Диана Крэчун: русский язык расширяет горизонты >>>

Сотрудничает с молдавскими изданиями "Русское поле", "Русское слово", "Новости — Молдова", с российскими учреждениями культуры, в том числе с Орловской универсальной научной публичной библиотекой имени И.А. Бунина, Нижегородским благотворительным центром "Хэсэд Сара", Государственным музеем-заповедником А.С. Пушкина в Больших Вязёмах.

На встрече разговор пойдёт о судьбе русской культуры и её взаимодействии с культурами стран Ближнего Зарубежья на примере судеб отдельных личностей, выдающихся деятелей искусства.

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.

Скачать приложение для iPhone >>

Скачать приложение для Android >>