Участие Самойловой в "Евровидении": возможный компромисс Киева

КИШИНЕВ, 31 мар – Sputnik. В вопросе возможности участия в "Евровидении" российской певицы Юлии Самойловой Украина может прибегнуть к компромиссу, сообщил журналистам в пятницу первый замглавы международного комитета Совета Федерации России Владимир Джабаров, которого цитирует РИА Новости.

Он считает, что такой вариант возможен, потому что Украина не хочет терять право на проведение этого престижного конкурса.

Джабаров отметил, что, в частности, Киев мог бы распространить на россиянку заявленные ранее санкции по окончании музыкального шоу.

"Возможно, Украина пойдет на компромисс и выберет вариант, по которому в отношении Самойловой введут санкции сразу по окончанию конкурса, не запрещая ей выступить", — считает Джабаров.

Напомним, что в этом году Россию на "Евровидении" должна была представлять Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning. Но Служба безопасности Украины запретила певице въезд на территорию страны сроком на три года, так как Самойлова выступала в Крыму.

Позже российский Первый канал озвучил свое сожаление о том, что Украине "не хватило здравого смысла выглядеть цивилизованно" при принятии решения. А руководство Европейского вещательного союза (ЕВС) направило премьер-министру Украины Владимиру Гройсману письмо, в котором отметило возможность отказа некоторых стран от участия в "Евровидении", если Самойловой не разрешат выйти на конкурсную сцену в Киеве.

Джабаров заметил, что радует и столь резкая реакция ЕВС, и намерение некоторых стран-конкурсантов бойкотировать конкурс, если Самойлова не выступит на Евровидении в этом году.

"Это было бы огромным ударом для имиджа Украины, к тому же Европа не захочет терять такого зрителя, как Россия, для нее это было бы огромной потерей", — заключил сенатор.

Европейский вещательный союз ранее предложил Первому каналу устроить спутниковую трансляцию выступления Самойловой, однако телеканал отказался, так как это противоречит смыслу мероприятия, "неукоснительным правилом которого является выступление в живом эфире на сцене "Евровидения".

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