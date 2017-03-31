19:40 31 Марта 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 13°C
Прямой эфир
Поиск
Юлия Самойлова

Участие Самойловой в "Евровидении": возможный компромисс Киева

© Photo: Facebook / Юлия Самойлова
В России
Получить короткую ссылку
15 0 0

Российский сенатор Владимир Джабаров отметил, что Киев мог бы сделать шаг навстречу в вопросе участия Юлии Самойловой в Евровидении

КИШИНЕВ, 31 мар – Sputnik. В вопросе возможности участия в "Евровидении" российской певицы Юлии Самойловой Украина может прибегнуть к компромиссу, сообщил журналистам в пятницу первый замглавы международного комитета Совета Федерации России Владимир Джабаров, которого цитирует РИА Новости.

Он считает, что такой вариант возможен, потому что Украина не хочет терять право на проведение этого престижного конкурса.

Джабаров отметил, что, в частности, Киев мог бы распространить на россиянку заявленные ранее санкции по окончании музыкального шоу.

"Возможно, Украина пойдет на компромисс и выберет вариант, по которому в отношении Самойловой введут санкции сразу по окончанию конкурса, не запрещая ей выступить", — считает Джабаров.

Напомним, что в этом году Россию на "Евровидении" должна была представлять Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning. Но Служба безопасности Украины запретила певице въезд на территорию страны сроком на три года, так как Самойлова выступала в Крыму.

Певица Юлия Самойлова, представитель России на международном песенном конкурсе Евровидение-2017
© Sputnik/ Aleksey Filippov
Украинскому "Евровидению" угрожают бойкотом из-за недопуска Самойловой

Позже российский Первый канал озвучил свое сожаление о том, что Украине "не хватило здравого смысла выглядеть цивилизованно" при принятии решения. А руководство Европейского вещательного союза (ЕВС) направило премьер-министру Украины Владимиру Гройсману письмо, в котором отметило возможность отказа некоторых стран от участия в "Евровидении", если Самойловой не разрешат выйти на конкурсную сцену в Киеве.

Джабаров заметил, что радует и столь резкая реакция ЕВС, и намерение некоторых стран-конкурсантов бойкотировать конкурс, если Самойлова не выступит на Евровидении в этом году.

"Это было бы огромным ударом для имиджа Украины, к тому же Европа не захочет терять такого зрителя, как Россия, для нее это было бы огромной потерей", — заключил сенатор.

Европейский вещательный союз ранее предложил Первому каналу устроить спутниковую трансляцию выступления Самойловой, однако телеканал отказался, так как это противоречит смыслу мероприятия, "неукоснительным правилом которого является выступление в живом эфире на сцене "Евровидения".

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.
Скачать приложение для iPhone >>
Скачать приложение для Android >>

По теме

Организаторы "Евровидения" настаивают на выступлении Юлии Самойловой
У Самойловой появился шанс попасть на Евровидение
Киев запретил Самойловой въезд на Украину, Москва считает это циничным
Кобзон: я рад, что Юлии Самойловой могут запретить въезд на Украину
Теги:
Евровидение, Юлия Самойлова, Россия, Украина
Правила пользованияКомментарии




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости


Колумнисты

пресс-центр

Мультимедиа

Девушки из группы поддержки баскетбольного клуба Даллас Маверикс во время игры НБА в Далласе
Новости недели глазами фотографов - лучшие кадры со всего мира
Наставление эксперта Павла Мидригана Партии социалистов
Павел Мидриган социалистам: не расслабляйтесь
Итоги работы пятого президента Молдовы: 100 дней деятельности Игоря Додона
Итоги 100 дней работы пятого президента Молдовы

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.