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Взрыв в метро Санкт-Петербурга

Двойной взрыв ударил по метро в понедельник в Санкт-Петербурге

© Photo: Twitter/ Рина Поличенкова
В России
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Тема:
Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (15)
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На место происшествия были отправлены аварийные службы

КИШИНЕВ, 3 апр — Sputnik. Взрывы произошли на станциях "Сенная Площадь" и "Технологический институт". По меньшей мере 10 человек получили ранения. Сенная площадь поглощена дымом.

На место происшествия были отправлены аварийные службы, сообщает Sputnik International.

Пожарные ведут расследование сообщений о дыме на станции метро "Сенная площадь" в российском городе Санкт-Петербурге, сообщил региональный представитель МЧС.

"По предварительным данным, там сильный дым. Эксперты службы по защите от дыма были отправлены. Источник дыма изучается", — сказал источник.

 

Люди эвакуируются.

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Тема:
Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (15)

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Теги:
метро, взрыв, Санкт-Петербург, Россия
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