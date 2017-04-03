Двойной взрыв ударил по метро в понедельник в Санкт-Петербурге

КИШИНЕВ, 3 апр — Sputnik. Взрывы произошли на станциях "Сенная Площадь" и "Технологический институт". По меньшей мере 10 человек получили ранения. Сенная площадь поглощена дымом.

На место происшествия были отправлены аварийные службы, сообщает Sputnik International.​

Пожарные ведут расследование сообщений о дыме на станции метро "Сенная площадь" в российском городе Санкт-Петербурге, сообщил региональный представитель МЧС.

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"По предварительным данным, там сильный дым. Эксперты службы по защите от дыма были отправлены. Источник дыма изучается", — сказал источник.

Люди эвакуируются.

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