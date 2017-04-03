Двойной взрыв ударил по метро в понедельник в Санкт-Петербурге

КИШИНЕВ, 3 апр — Sputnik. Взрывы произошли на станциях "Сенная Площадь" и "Технологический институт". По меньшей мере 10 человек получили ранения. Сенная площадь поглощена дымом.
На место происшествия были отправлены аварийные службы, сообщает Sputnik International.
МОЛНИЯ!— МОЛНИЯ⚡️ (@molniatv) 3 апреля 2017 г.
Взрыв произошел на станции метро "Технологический институт" Санкт-Петербурге pic.twitter.com/JAUAWumNR0
Пожарные ведут расследование сообщений о дыме на станции метро "Сенная площадь" в российском городе Санкт-Петербурге, сообщил региональный представитель МЧС.
#питер #метро #петербург pic.twitter.com/3Gb2oOhDGL— ЦГ-инсайдер (@insider_ts) 3 апреля 2017 г.
"По предварительным данным, там сильный дым. Эксперты службы по защите от дыма были отправлены. Источник дыма изучается", — сказал источник.
На станции метро Технологический институт взорвали вагон. Будьте осторожны.#технологический институт#спб#метро #взрыв pic.twitter.com/KaSwLhm4tK
— Человек из интернета (@trusy_gebbelsa) 3 апреля 2017 г.
Люди эвакуируются.
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