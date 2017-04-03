В Сети появляется все больше свидетельств трагедии в Петербурге

КИШИНЕВ, 3 апр — Sputnik. Соцсети взорвались комментариями и снимками очевидцев трагедии в Петербургском метро на станциях "Сенная Площадь" и "Технологический институт", сообщил Sputnik International.

На место происшествия были отправлены аварийные службы.

Александр был близок к станции Технологический институт, когда произошел взрыв.

"Я видел, как людей перевозили из метро, ​​это было ужасно", — сказал он "Спутнику".

​Свидетель: "Было ужасно видеть, как людей увозят"



Около 50 человек пострадали в результате взрыва в метро в Санкт-Петербурге

В результате взрыва в метро Санкт-Петербурга около 50 человек получили ранения, говорят власти города.

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