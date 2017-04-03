Число жертв взрыва в питерском метро достигло 11

КИШИНЕВ, 3 апр — Sputnik. Число погибших в результате взрыва, произошедшего в метро в Санкт-Петербурге, выросло до 11.

"В Мариинскую больницу были доставлены 11 человек, из них двое были доставлены в состоянии клинической смерти, они погибли. Два человека сейчас находятся в операционных, остальные — в отделениях", — сообщила РИА Новости представитель больницы.

В понедельник, третьего апреля, в вагоне поезда на перегоне станций петербургского метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" произошел взрыв. Министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила о 11 погибших и 47 пострадавших.

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