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Сотрудники МЧС России у станции мтеро Сенная площадь после взрывов на станциях метро в Санкт-Петербурге, 3 апреля 2017 года

Число жертв взрыва в питерском метро достигло 11

© REUTERS/ Igor Russak
В России
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Тема:
Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (15)
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Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила о 11 погибших и 47 пострадавших после взрыва в вагоне поезда на перегоне станций петербургского метро "Технологический институт" и "Сенная площадь"

КИШИНЕВ, 3 апр — Sputnik. Число погибших в результате взрыва, произошедшего в метро в Санкт-Петербурге, выросло до 11.

"В Мариинскую больницу были доставлены 11 человек, из них двое были доставлены в состоянии клинической смерти, они погибли. Два человека сейчас находятся в операционных, остальные — в отделениях", — сообщила РИА Новости представитель больницы.

В понедельник, третьего апреля, в вагоне поезда на перегоне станций петербургского метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" произошел взрыв. Министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила о 11 погибших и 47 пострадавших.

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Тема:
Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (15)

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Теги:
метро, жертвы, взрыв, Санкт-Петербург, Россия
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