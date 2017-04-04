В Санкт-Петербурге после взрыва в метро начался трехдневный траур

КИШИНЕВ, 4 апр — Sputnik. В Питере начался трехдневный траур. В данный момент следствие прорабатывает различные версии произошедшего. Источник в правоохранительных органах сообщил, что подозреваемый, возможно, совершивший теракт, находился в тесной связи с радикальными исламистами. А версия о том, что в петербургском метро действовал террорист-одиночка, является лишь одной из нескольких, сообщает РИА Новости.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. ( 0:19 / 2.01Mb / просмотров видео: 3679) Sputnik. © Sputnik. Теракт в питерском метро

ЧИСЛО ПОСТРАДАВШИХ РАСТЕТ

Национальный антитеррористический комитет в своем последнем заявлении сообщил об 11 погибших и 45 пострадавших при взрыве в метро.

© REUTERS/ Anton Vaganov Телефонный звонок уберег молдаванина от взрыва в Санкт-Петербурге

Также ведомство заявило, что после инцидента в Петербург была направлена группа специалистов центрального аппарата ФСБ, МВД и МЧС для оказания содействия в расследовании.

Также был начат розыск организаторов и исполнителей взрыва.

При этом главное управление МЧС по Санкт-Петербургу ночью опубликовало список пострадавших при взрыве, которые находятся в лечебных учреждениях города. В сообщении перечислен 51 человек.

КРОВИ ДОСТАТОЧНО

Как сообщила администрация Петербурга, больницы, в которые доставлены пострадавшие при взрыве, полностью обеспечены донорской кровью.

При этом глава Минздрава РФ Вероника Скворцова, которая прибыла в Петербург, несмотря на то, что нехватки нет, призвала жителей города принять участие в донорских акциях, так как при таких трагедиях "не бывает ненужной крови".

"Сейчас и донорской крови, и препаратов крови достаточно. Но наш опыт показывает, что когда случаются такие трагедии, то не бывает ненужной крови. Поэтому мы будем очень благодарны тем, кто может принять участие в донорских акциях", — добавила министр.

По ее данным, утром Минздрав РФ проведет консилиум по видеоконференцсвязи с ведущими московскими центрами и главными внештатными специалистами, которые обсудят план лечения пострадавших.

ВАШИНГТОН ХОЧЕТ ПОМОЧЬ

Вскоре после случившейся трагедии главе российского государства Владимиру Путину, ранее возложившему цветы у станции метро "Технологический институт", позвонил его американский коллега Дональд Трамп, который передал россиянам слова поддержки.

"В телефонном разговоре Дональд Трамп выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате варварского теракта, совершенного в петербургском метро, и просил передать слова поддержки российскому народу", — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Путин поблагодарил своего американского коллегу за проявленную солидарность", — рассказал Песков.

В свою очередь Белый дом позже сообщил, что в ходе телефонного разговора Трамп предложил Путину помощь в привлечении виновных в трагедии к ответственности.

"Президент Трамп предложил полную поддержку правительства США в ответ на атаку и в привлечение виновных к ответственности. Президент Трамп и президент Путин согласились с тем, что терроризм должен быть решительно и быстро побежден", — сообщила пресс-служба Белого дома.

ТЕРАКТ НАЛИЦО

Как заявил Песков, произошедшую трагедию называть терактом с юридической точки зрения нельзя, так как следствие должно проверить все существующие версии.

"Все признаки теракта налицо, но следствие обязано рассматривать абсолютно все версии", — сказал Песков.

© AFP/ Interpress / Alexander TARASENKOV Взрывы в метро в Санкт-Петербурге

"С юридической точки зрения (называть терактом) пока нельзя, потому что по мере того, как версии будут отсеиваться, следственные органы смогут однозначно сказать, что это теракт. Признаки теракта налицо. Но существует определенный порядок следствия", — отметил он.

Между тем в правоохранительных органах сообщили, что подозреваемый в подрыве бомбы в метро имел связи с радикальными исламистами.

"Подозреваемый в террористическом акте находился в тесной связи с радикальными исламскими группировками, действующими на территории России. При этом сами группировки уже находились в разработке спецслужб", — отметили силовики.

Он добавил, что версия о террористе-одиночке, который сначала оставил бомбу на станции "Площадь Восстания", а потом взорвал второе взрывное устройство на другой ветке, является лишь одной из нескольких. Мощность обезвреженной бомбы на станции "Площадь Восстания" составляла примерно один килограмм в тротиловом эквиваленте.

© REUTERS/ Anton Vaganov Взрыв в метро Санкт-Петербурга

ВЫХОДЕЦ ИЗ СРЕДНЕЙ АЗИИ

В предварительном эпицентре взрыва было обнаружено тело, принадлежащее выходцу из Средней Азии, но называть его террористом-смертником слишком рано.

"В возможном эпицентре взрыва обнаружено тело выходца из одной среднеазиатской страны. Однако называть его террористом-смертником слишком преждевременно", — сообщили в правоохранительных органах.

Между тем ряд СМИ сообщил, что гражданин Казахстана мог быть исполнителем теракта в Санкт-Петербурге 3 апреля. Эту информацию, в свою очередь, прокомментировали в МИД Казахстана, где заявили, что говорить о причастности казахстанца к трагедии преждевременно.

Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Ануар Жайнаков в своем аккаунте в Facebook написал, что поиски 22-летнего гражданина страны Максима Арышева, который был в момент взрыва в метро и перестал выходить на связь после произошедшего, еще продолжаются.

"Считаю, что говорить о возможной причастности Максима Арышева к теракту в Санкт-Петербурге преждевременно. Его поиски продолжаются", — подчеркнул пресс-секретарь МИД.

Жайнаков проинформировал, что к генеральному консулу Казахстана в Санкт-Петербурге поступил телефонный звонок от Арышевой Ирины из Алма-Аты, которая сообщила, что после появившейся информации о взрыве на связь перестал выходить ее сын — Арышев Максим Витальевич, 1996 года рождения. В Санкт-Петербурге Арышев проживает вместе со своей девушкой и родственниками. По сведениям родственников, Максим в последний раз выходил на связь в 14.30 3 апреля и сообщил, что возвращается домой после занятий в университете со станции "Сенная площадь" через "Технологический институт".

СИТУАЦИЯ НА КОНТРОЛЕ

Как рассказал Песков, Владимир Путин в постоянном режиме получает информацию от спецслужб по взрыву в петербургском метро.

"Разумеется, президент сейчас фактически в постоянном режиме получает новые вводные от специальных служб и следственных органов. Предпринимаются все меры по линии городских и федеральных властей по оказанию помощи пострадавшим и близким погибших", — сказал Песков.

Он рассказал, что президенту на совещании в управлении ФСБ доложили о предварительных результатах начальных следственных действий по делу о взрыве.

"Там принимали участие представители ФСБ, МЧС, МВД, Росгвардии. Доложили о предварительных итогах первоначального этапа следственных действий", — сказал Песков.

В свою очередь официальный представитель СК РФ Светлана Петренко заявила, что расследование уголовного дела находится на личном контроле председателя ведомства Александра Бастрыкина.

Читайте, смотрите, слушайте Sputnik Молдова на родном языке — скачайте мобильное приложение для ваших смартфонов и планшетов.

Скачать приложение для iPhone >>

Скачать приложение для Android >>