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Первый тур конкурса Ты супер! подошел к концу

Участники "Ты супер!" получили подарки от Sputnik

© Sputnik/ Anton Devyatkin
В России
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Тема:
Конкурс НТВ и Sputnik "Ты супер!" (43)
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Первый тур конкурса "Ты супер!" подошел к концу, дети начинают подготовку ко второму – еще более сложному туру

КИШИНЕВ, 4 апр — Sputnik. Международное информационное агентство Sputnik поздравило всех прошедших во второй тур участников из Ближнего зарубежья.

Дети получили в подарок свитшоты, футболки, кружки, блокноты и многое другое. Первое, что сделали ребята, – это начали примерку прямо во время награждения. К концу вечера все остались довольны и поблагодарили команду Sputnik.

(2:04 / 13.52Mb / просмотров видео: 243)
Sputnik.Anton Devyatkin
© Sputnik. Anton Devyatkin
Sputnik поздравил участников, прошедших во второй тур "Ты супер!"

Напомним, что во второй тур проекта "Ты супер!" прошли Анастасия Кравченя и Дарья Чернова из Беларуси, которые растрогали жюри своими выступлениями. Также повезло и Казахстану – во второй тур шоу прошли сразу два участника – Владислав Лоскутов и Роман Корнеев.

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Урмат Мырсаканов из Кыргызстана не смог не очаровать жюри и также прошел дальше. В Армении могут гордиться своими участницами – Сабина Манвелян и Ангелина Папикян прошли дальше, собственно, как и Валерия Адлейба из Абхазии, от голоса которой пришли в восторг абсолютно все. Также прошли во второй тур Игорь Лесков из Эстонии и две исполнительницы из Азербайджана – Хошгедем Мехтиева и Парвана Алджанова.

Проект "Ты супер!" НТВ и Международного информационного агентства Sputnik дает шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе. Его участники — вокалисты из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Украины, Эстонии и Южной Осетии. Следите в материалах Sputnik за успехами участников и секретами шоу.

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Тема:
Конкурс НТВ и Sputnik "Ты супер!" (43)

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Теги:
"Ты супер!", подарки, второй тур, победа, Sputnik, СНГ, Культура и искусство
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