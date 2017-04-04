Версия: исполнителем теракта в Петербурге мог быть уроженец Киргизии

КИШИНЕВ, 4 апр – Sputnik. Взрывы, произошедшие в метро Санкт-Петербурга, потрясли не только всю Россию. Весь мир содрогнулся от увиденного. Подозреваемый в совершении терактов в Санкт-Петербурге, является уроженцем Кыргызстана, сообщил пресс-секретарь Госкомитета национальной безопасности этой республики Рахат Сулайманов, которого цитирует Sputnik Kыргызстан.

"Да, по предварительным данным, он уроженец Кыргызстана, гражданин России", — сказал он.

Сулайманов отметил, что правоохранительные органы Киргизии находятся в постоянном взаимодействии с российскими коллегами.

"Мы находимся в постоянном взаимодействии с российскими коллегами в расследовании взрыва", — сказал он.

© REUTERS/ Anton Vaganov В Санкт-Петербурге после взрыва в метро начался трехдневный траур

Ранее российские СМИ сообщили, что в интернете были опубликованы фотографии предполагаемого террориста-смертника, являющегося уроженцем Кыргызстана. Некоторые медиа в свою очередь написали о возможной причастности к теракту гражданина Кыргызстана. Во вторник стало известно, что на месте взрыва обнаружено тело выходца из Средней Азии.

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В понедельник на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв на станции "Площадь Восстания" удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Было возбуждено уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. По последним данным Национального антитеррористического комитета, в результате теракта погибли 11 человек, 45 пострадавших находятся в больницах. В свою очередь главк МЧС по Петербургу опубликовал список госпитализированных, в котором значится 51 человек.

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