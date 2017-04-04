Число погибших в результате теракта в Питере выросло до 14 человек

КИШИНЕВ, 4 апр — Sputnik. В результате взрыва в метро Санкт-Петербурга погибли 14 человек. Об этом заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова, а 45 человек получили ранения, говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета (НАК) России. В списках госпитализированных, опубликованных МЧС по Санкт-Петербургу, числится 51 человек.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. ( 0:19 / 2.01Mb / просмотров видео: 3679) Sputnik. © Sputnik. Теракт в питерском метро

Президент России Владимир Путин накануне вечером побывал на станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге. Глава российского государства возложил цветы к памятному месту, которое организовано у места трагедии. В городе объявлен трехдневный траур.

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