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Ситуация у станции метро Технологический институт в Санкт-Петербурге, 3 апреля 2017

Личность предполагаемого смертника в Петербурге установлена

Ruslan SHAMUKOV / AFP
В России
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Следственный комитет РФ: взрыв в вагоне петербургского метро совершил гражданин России, уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов

КИШИНЕВ, 4 апр — Sputnik. Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что ведомство установило личность предполагаемого исполнителя теракта в петербургском метро, это Акбаржон Джалилов, передает РИА Новости.

"Следствием установлена личность мужчины, совершившего взрыв в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге. Им оказался Акбаржон Джалилов 01.04.1995 года рождения", — сказала Петренко.

Взрыв прогремел в понедельник днем в поезде метрополитена на перегоне между "Сенной площадью" и "Технологическим институтом". По последним данным, в результате теракта погибли 14 человек, 49 получили ранения. Бомбу мог привести в действие мужчина, останки которого обнаружены в третьем вагоне поезда, заявили ранее в СК.

В Госкомитете национальной безопасности Киргизии ранее сообщили, что мужчина, подозреваемый в совершении теракта в Санкт-Петербурге, является уроженцем Киргизии. В Оше сотрудники спецслужб допрашивают родителей предполагаемого исполнителя атаки гражданина России Акбаржона Джалилова, сообщает Sputnik Кыргызстан.

"Согласно законодательству, ГКНБ (Государственный комитет национальной безопасности — ред.) имеет право проводить оперативно-разыскные работы. Проводится допрос родителей и близких подозреваемого", — говорится в сообщении спецслужбы.

В посольстве Киргизии в Москве отметили, что российская сторона пока не обращалась к Бишкеку по поводу подозреваемого.

Смертник оставил сумку с бомбой на другой станции

В Следственном комитете также сообщили, что взрыв в вагоне поезда между "Сенной площадью" и "Технологическим институтом" совершил тот самый человек, который оставил сумку с взрывным устройством на станции "Площадь Восстания".

"Заключения генетической экспертизы и записи камер видеонаблюдения дают следствию основания полагать, что именно человек, совершивший теракт в вагоне, оставил сумку с взрывным устройством на станции метро "Площадь Восстания", — сообщил СК.

Взрыв на "Площади Восстания" удалось предотвратить благодаря своевременно обнаруженному самодельному взрывному устройству. Начальник Петербургского метрополитена Владимир Гарюгин сообщил, что представит к награде троих сотрудников метро, причастных к обнаружению бомбы. По его словам, работник службы контроля метрополитена вовремя оградил место с подозрительной сумкой, вызвал специалистов, и в результате этого был предотвращен террористический акт.

Взрыв в метро Санкт-Петербурга
РИА Новости
Взрыв в метро Санкт-Петербурга
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Теги:
личность, метро, смертник, взрыв, СК РФ, Джалилов, Петербург, Россия
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