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Акбаржон Джалилов

Подозреваемый в питерском теракте: каким он был - вспоминают соседи

© AFP/
В России
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Тема:
Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (26)
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Мужчина, подозреваемый в совершении терактов в Санкт-Петербурге, является уроженцем Кыргызстана, корреспонденты Sputnik отправились на его родину, чтобы узнать - при каких обстоятельствах тот получил гражданство России

КИШИНЕВ, 4 апр — Sputnik. Чудовищный теракт, произошедший в метро Санкт-Петербурга, потряс не только всю Россию. 

Цветы в память о погибших в метро Санкт–Петербурга
© Sputnik/ Alexandr Polegenko
Опубликован список погибших при взрыве в метро Санкт-Петербурга

Содрогнулся весь мир. Подозреваемый в совершении взрывов является уроженцем Кыргызстана, сообщает Sputnik Кыргызстан.

Следственный комитет России назвал имя подозреваемого, им оказался Акбаржон Джалилов 1995 года рождения.

Он гражданин России, до 2011 года проживал в пригороде Оша.

Кыргызский паспорт не получал, поскольку достиг совершеннолетия уже в России, куда перебралась его семья.

Впоследствии родители Джалилова вернулись на родину.

"На сумке со взрывным устройством, найденной на станции "Площадь Восстания", были обнаружены генетические следы Джалилова. На основании экспертизы и записи камер видеонаблюдения установлено, что сумку на станции оставил тот же человек, который устроил взрыв в вагоне", — сообщили в правоохранительных органах.

Между тем его родители и близкие вызваны на допрос в Государственный комитет национальной безопасности.

Следственный комитет России назвал имя мужчины, который, по оперативным данным, устроил взрыв в петербургском метро (Фотография из аккаунта сети Вконтанте Акбаржона Джалилова 1995 года рождения).
© Sputnik
Следственный комитет России назвал имя мужчины, который, по оперативным данным, устроил взрыв в петербургском метро (Фотография из аккаунта сети Вконтанте Акбаржона Джалилова 1995 года рождения).

Региональный корреспондент Sputnik Кыргызстан поехал в микрорайон "Амир-Тимур" в Ош, где живет семья Джалиловых. Однако ворота дома были закрыты, на дверях висел замок. Тем не менее удалось поговорить с председателем квартального комитета Анваржоном Дадабаевым. Он рассказал, что несколько раз стучался к соседям, но безуспешно.

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Sputnik.ЗУЛЬФИЯ ТУРГУНОВА
© Sputnik. ЗУЛЬФИЯ ТУРГУНОВА
Что о подозреваемом в теракте рассказали его бывшие соседи - видео из Оша

"В этом доме живет его мать. У нее два сына и дочь. Сейчас она живет здесь с младшим сыном. Ее муж и старший сын находятся в России — у них российское гражданство. После того, как узнал о взрывах в метро, несколько раз приходил, но дома никого не было. По крайней мере никто не открывал дверь. Про Акбаржона могу сказать, что он выехал за границу примерно в 2012-2013 годах", — рассказал Дадабаев. 

Он не верит, что семья могла связаться с террористическими организациями. 

Взрыв в метро Санкт-Петербурга
© REUTERS/ Anton Vaganov
В Санкт-Петербурге после взрыва в метро начался трехдневный траур

"Ее сын был спокойный. Это обычная семья. Я несколько раз виделся с его матерью, вроде нормальная женщина. Также эта семья не особо верующая, скорее светская", — добавил председатель квартального комитета.

Редакция Sputnik Кыргызстан связалась с генеральным консулом России в Оше Романом Свистиным.

Он рассказал, при каких обстоятельствах подозреваемый получил гражданство. 

"В конце 2010 года Акбаржон Джалилов и его отец обратились по поводу получения гражданства. После соответствующих проверок в феврале 2011-го мы выдали ему паспорт. Основание — статья "По родителям", когда гражданство дается тем, у кого отец или мать имеют гражданство и постоянную регистрацию в России", — рассказал Свистин.

В настоящее время правоохранительные органы Кыргызстана напрямую контактируют с российскими силовиками по вопросам расследования взрыва в метро Санкт-Петербурга.

Дом в микрорайон Амир-Тимур в Оше, где живет семья Джалиловых
© Sputnik/ ЗУЛЬФИЯ ТУРГУНОВА
Дом в микрорайон "Амир-Тимур" в Оше, где живет семья Джалиловых

В понедельник в питерском метро, на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт", прогремел взрыв. По последним данным Национального антитеррористического комитета России, погибли 14 человек, более 40 пострадали.

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Тема:
Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (26)

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Теги:
расследование, смертник, подозреваемый, теракт, Акбаржон Джалилов, Кыргызстан
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