Смертника из Питера проверят на связь с террористами

КИШИНЕВ, 5 апр — Sputnik. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить данные об Акбаржоне Джалилове, исполнителе теракта в Санкт-Петербурге, в том числе отработать его связи с возможными соучастниками из террористической группировки "Исламское государство" (ИГ*, запрещена в РФ), отмечает РИА Новости.

"Генерал юстиции России Александр Бастрыкин дал поручение подробно установить все обстоятельства произошедшего и проверить все данные о личности подозреваемого", — сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По ее словам, на данный момент установлены личности еще двоих погибших.

© REUTERS/ Anton Vaganov В Санкт-Петербурге после взрыва в метро начался трехдневный траур

"Таким образом, только один остается неопознанным. Следователи приступят к процедуре выдачи родственникам тел погибших", — добавила она.

Стало известно, что в доме, где жил смертник, прошли обыски.

"На изъятых с камер наружного наблюдения видеозаписях зафиксирован момент выхода подозреваемого из дома с сумкой и рюкзаком", — добавила Петренко.

А брат отца уроженца Киргизии Акбаржона Джалилова отрицает, что его племянник был экстремистом.

По его словам, Акбаржон регулярно посещал мечеть, но не замечен в приверженности экстремистским взглядам. Но накануне сообщения о теракте в Петербурге вся семья исчезла, включая младшего сына.

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Соседи родителей подозреваемого характеризуют семью Джалиловых как очень "положительную и дружную".

© Sputnik/ Alexandr Polegenko Опубликован список погибших при взрыве в метро Санкт-Петербурга

У Джалиловых трое детей, из которых только младший сын пока живет с родителями. В этом году он заканчивает школу в Оше. Старшая сестра подозреваемого живет с мужем.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, 49 пострадавших находятся в больницах.

СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. По данным СК, исполнителем теракта был уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов 1995 года рождения, именно он сначала оставил замаскированную бомбу на станции "Площадь восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда.

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